В Москве состоится ОНЛАЙН-конференция «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом»Совсем скоро, 2 декабря 2021 г. CNews проведет в Москве ОНЛАЙН-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом».
CNews приглашает на ОНЛАЙН-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом», которая пройдет в Москве 2 декабря 2021 г.
Уже подтвердили выступление с докладом:
- Руслан Верещагин, CIO, S7 Group
- Алексей Беляев, директор департамента ИТ, НПФ «Открытие»
- Николай Галкин, ИТ-директор, Itella
- Станислав Дружинин, Руководитель управления эксплуатации, ГСК «Югория»
- Андрей Минаев, менеджер по инфраструктуре и информационной безопасности, «Фольксваген груп рус»
- Павел Кутаков, архитектор облачных решений, Huawei
- Константин Морозов, руководитель управления развития информационных систем, «ВТБ лизинг»
- Представитель компании SberCloud
- Представитель компании Commvault
- Представитель компании ВСС
- Представитель компании Oracle
- Представитель компании ОБИТ
Вопросы к обсуждению
ИТ и бизнес
- Какие инфраструктурные проблемы возникают в компании
- Как выявить наиболее проблемные участки
- Как определить оптимальные пути оптимизации
- Что делать с устаревшими решениями
- Когда CAPEX выгоднее, чем OPEX
Аутсорсинг VS
собственные ресурсы
- Какие работы нельзя отдавать на аутсорсинг
- Преимущества и недостатки различных моделей аутсорсинга
- Почему заказчики развивают инсорсинг
- Аутсорсинг vs Инсорсинг: кто кого
- Как организовать работу комбинированных команд
Технологии оптимизации
- Аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры: что предлагает рынок
- Когда собственный ЦОД выгоднее облака
- Как правильно рассчитать затраты на продукты Open Source
- VDI как способ снижения затрат
- Роботизация Service Desk
- Как сократить расходы на корпоративную связь
- Как избежать лишних расходов на офисную печать
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 500-00-36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.