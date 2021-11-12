Суперприложение для чиновников за полмиллиарда создаст «дочка» Mail.ru

Дочерняя структура Mail.ru (новое название — VK) выиграла полумиллиардный тендер на создание суперприложения для госорганов. Оно будет состоять из почты, ВКС, мессенджера, облачного хранилища и пр. Известно, что у Mail.ru есть собственное аналогичное решение.

Mail.ru сделает приложение для госорганов

Связанная с Mail.ru структура «Мэил.ру цифровые технологии» создаст по заказу Минцифры автоматизированное рабочее место (АРМ) для госслужащих за 450,5 млн руб. Оно будет позиционироваться как суперприложение с множеством коммуникационных сервисов для чиновников. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок 11 ноября 2021 г. В конкурсе на разработку приложения также участвовала компания «Ростелекома» — «РТК цифровые технологии». При этом победитель конкурса снизил цену контракта на 32,2 млн руб., тогда как «Ростелеком» всего на 14,7 млн руб.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Мэил.ру цифровые технологии» на 57% принадлежит Елене Багудиной — гендиректору и этой структуры, и одновременно ООО «Мэил.ру груп», остальные 43% долей находятся у ООО «Мэил.ру».

Согласно техзаданию, государственное суперприложение будет состоять из почты, видеоконференцсвязи (ВКС), мессенджера, облачного хранилища и пр. Предназначено оно для всех федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, региональных управлений и государственных внебюджетных фондов. Система рассчитана на 100 тыс. пользователей. В техзадании говорится, что приложение создается для «повышения информационной безопасности и независимости от санкционных рисков». Оно должно быть готово к 30 сентября 2022 г.

На момент публикации материала представители Mail.ru не смогли ответить на вопросы редакции. В частности, они не сообщили, какие приложения могут быть использованы для создания суперприложения. Такая позиция, по словам представителей компании, вызвана тем, что результаты конкурса могут быть обжалованы, и говорить что-то конкретное они смогут только после подписания контракта и согласие на комментарии со стороны Минцифры.

Суперприложение Mail.ru

В марте 2021 г. CNews писал о запуске компании Mail.ru нового мобильного суперприложения на базе своего прежнего почтового клиента. Представители холдинга рассказали CNews, что теперь в одной утилите объединено сразу несколько сервисов, включая почту и голосовой помощник.

Mail.ru создаст суперприложение для чиновников

В общей сложности одно суперприложение компании теперь вмещает шесть сервисов — «Облако», «Видеозвонки», «Календарь» и «Задачи» вместе с ассистентом «Марусей» и функцией «Почта». Тогда в Mail.ru сообщили CNews, что новая мобильная утилита доступна владельцам устройств на базе ОС Google Android и Apple iOS.

Еще раньше, в августе 2020 г. суперприложение запустил «Яндекс». Оно объединило в себе сервисы «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв», «Доставка» и «Расписания».

Mail.ru Group станет VK

В октябре 2021 г. стало известно о том, что Mail.ru Group переименовывается в VK. В холдинге считают ребрендинг логичным продолжением представленной в 2020 г. стратегии развития экосистемы компании, в центре которой является соцсеть «Вконтакте», уточнили тогда в компании.

Бренд VK имеет 100% узнаваемость у пользователей рунета. При этом «Вконтакте» ежедневно используют около 70% интернет-пользователей в России. Ожидается, что название юридического лица и тикер будут изменены поэтапно. Например, сервис объявлений Юла переименуется в «VK объявления» уже в 2022 г. Он будет представлен как в виде отдельного приложения и сайта, так и в виде раздела внутри «Вконтакте». Ребрендинг не приведет к изменениям в операционной структуре бизнеса и отчетности, подчеркивают в компании. При этом наиболее узнаваемые проекты — «Одноклассники», «Вконтакте» и «Почта Mail.ru» и My.Games останутся прежними.