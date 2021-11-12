ИИ для российского алкогольного регулятора внедрит убыточная компания, засыпанная исками о ненадлежащем исполнении контрактов

Внедрение технологии искусственного интеллекта в информационную систему Росалкогольрегулирования осуществит убыточная ИТ-компания «Артвелл», при том, что с 2018 по 2019 гг. в отношении нее было подано девять исков о неисполнении или ненадлежащем исполнении договоров. Сейчас она оказалась не единственным участником тематического конкурса регулятора. Вторым стала уже знакомая Росалкогольрегулированию «Центринформ», которая занималась внедрением и разработкой ЕГАИС.

ИИ для Росалкогольрегулирования

Как выяснил CNews, убыточная ИТ-компания внедрит технологию искусственного интеллекта (ИИ) в информационную систему Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 11 ноября 2021 г. В тематическом тендере победила «Артвелл», снизив цену контракта на 1,1 млн руб. до 14,4 млн руб.

В конкурсе также участвовал «Центринформ», который ранее занимался для этого же госзаказчика разработкой, внедрением и техподдержкой единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Она предназначена для госконтроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В завершившемся тендере «Центринформ» начальную цену контракта снижать не стал.

В соответствии с техзадание, алкогольному регулятору необходимо внедрить технологию ИИ в интеллектуальную систему официального информирования и управления обращениями граждан и организаций (ИСОИУ). «Артвеллу» предстоит автоматизировать процесс рассмотрения и подготовки ответов на обращения в ведомство. В ходе исполнения контракта он должен разработать ПО, обеспечивающее интеллектуальный анализ и классификацию обращений на основе методов машинного обучения.

Убыточный подрядчик

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Артвелл» было зарегистрировано 6 мая 2008 г. в Москве. Гендиректором организации заявлен Николай Апурин, который также является ее единственным учредителем. По некоторым счетам компании по состоянию на 12 ноября 2021 г. присутствуют решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций.

ИИ в информационную систему Росалгокольрегулирования внедрит убыточная компания

По данным «Контур.фокуса», выручка компании по итогам 2020 г. достигла 9,5 млн руб., что меньше на 32%, чем по итогам 2019 г. Чистый убыток «Артвелл» составил 6 млн руб.

В период с 2018 по 2019 гг. на компанию девять раз подавали в суд по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам. Общая сумма исков составила 2,6 млн руб. Четыре иска были удовлетворены полностью, один частично.

Согласно официальному сайту компании, изначально «Артвелл» занималась созданием и продвижением сайтов; впоследствии она превратилась в системного интегратора. В компании работает более 120 сотрудников. Среди ее услуг— тестирование ПО, разработка баз данных, реклама и PR и др.

Подробности тендера

Упомянутый тендер был запущен 8 октября 2021 г. Согласно техническому заданию, внедрение технологий ИИ должно сократить трудозатраты и время на подготовку регулятором ответов, повысив их качество. Служба уделяет внимание использованию отечественного общесистемного и прикладного ПО, отечественных средств защиты информации и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в ИСОИУ. Представители Росалкогольрегулирования не смогли ответить CNews на вопрос, на каком ПО и оборудовании работает данная система. При этом некоторая информация о технических требованиях к системе в техзадании все же есть. «Программное обеспечение, применяемое в ИСОИУ, должно предусматривать использование в технологических ландшафтах, основанных как на MS Windows, так и на Linux-системах», — говорится в тендерной документации.

Согласно документам, интеллектуальная система должна ускорить время рассмотрения заявок регулятором до 25 календарных дней в 2021 г. Представители Росалкогольрегулирования не смогли ответить редакции, сколько времени на обработку обращений служба тратит сейчас. К 2023 г. она планирует ускориться до 15 календарных дней на рассмотрение обращений.