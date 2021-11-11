«Дочка» АФК «Система» вкладывает 100 млн руб. в создание серверов на новейших российских процессорах

Дочка АФК «Система» вложит 100 млн руб. в первый этап разработки серверов на новом российском процессоре Baikal-S. Оборудование будет использоваться, в том числе, для виртуализации хранилищ и вычислений. Опытные образцы появятся в 2022 г.

Сервера на «Байкалах»

«Ситроникс», входящая в структуру АФК «Система», инвестирует 100 млн руб. в проект по созданию серверов на базе отечественных высокопроизводительных 48-ядерных процессоров Baikal-S, рассказали CNews представители «Ситроникса». На базе российских чипов компания выпустит двухпроцессорный сервер для выполнения различных задач, в том числе для виртуализации хранилищ и вычислений.

В компании подчеркивают, что размер инвестиций рассчитан только на разработку конструкторской документации, включая производство опытных образцов, закупку комплектующих, сертификацию разработчиков ПО, а также подготовку пакета документов для подачи сервера «Ситроникс» в реестр российской радиоэлектронной продукции при Минпромторге. Полную стоимость проекта в компании назвать не смогли. Опытные образцы серверов можно ожидать в 2022 г. Массовый их запуск будет зависеть от тиражей поставок процессоров Baikal-S в Россию с контрактной тайваньской фабрики TSMC. Первая масштабная партия чипов (12-14 тыс. шт.) ожидается до конца III кв. 2022 г. Первая инженерная партия в 400 шт. появилась в октябре 2021 г.



«Запуск массового производства серверов потребует существенно больших вложений, — прокомментировал проект председатель совета директоров “Ситроникс”, управляющий партнер АФК “Система” Алексей Катков. — С выпуском серверов на базе Baikal-S компания предложит рынку конкурентный продукт, удовлетворив требование реестра российской радиоэлектронной продукции о применении центрального процессора отечественного производства, и внесет существенный вклад в импортозамещение вычислительной электроники».

В августе 2021 г. «Ситроникс» запустил в серию три типа серверов под собственной торговой маркой Sitronics. Компанией использовались процессоры Intel.

Характеристики процессора

Многоядерный серверный процессор поддерживает любое отечественное ПО на базе Linux. Baikal-S выпущен на архитектуре Armv8-A по технологическому процессу 16 нм, имеет 48 ядер ARM Cortex-A75, рабочую частоту не менее 2 ГГц, 6 каналов памяти DDR4-3200, 80 линий PCIe Gen4.

«Ситроникс» вложит 100 млн руб. в проект по созданию серверов на «Байкалах»

Основные сферы применения процессора Baikal-S — это серверы, системы хранения данных, гиперконвергентные и суперкомпьютерные системы.

Первая масштабная многотысячная партия (12-14 тыс. шт.) процессоров Baikal-S ожидается до конца III кв. 2022 г. Первая инженерная партия d количестве 400 шт. пришла с контрактной фабрики TSMC в октябре 2021 г.

По данным разработчиков Baikal-S, уже в декабре 2021 г. под него будет адаптирована российская ОС Alt Linux. Портирование Astra Linux и «Ред ОС» запланировано на апрель 2022 г. Ориентировочная цена одного Baikal-S составит $3 тыс.

Создание Baikal-S

Baikal-S разрабатывался с октября 2016 г., когда «Байкал электроникс» по итогам тематического конкурса Минпромторга подписал с министерством договор о предоставлении компании субсидии в размере 1,2 млрд руб. Общая стоимость проекта была прописана на уровне 2,49 млрд руб. — то есть 1,29 млрд руб. в него должен был вложить сам разработчик.

К середине мая 2019 г. для CNews стало очевидным, что создание процессора просрочено на многие месяцы и даже годы, а компании грозят огромные санкции со стороны Минпромторга.

В итоге Baikal-M был представлен компанией рынку в октябре 2019 г. За примерно годовую просрочку разработки Минпромторг был вынужден 18 августа 2020 г. подать на компанию 500-миллионный штрафной иск в Арбитражный суд Москвы. В феврале 2021 г. в удовлетворении иска министерству было отказано. Оспаривать решение суда чиновники не стали.

При этом как сообщил CNews в начале октября 2020 г. на тот момент директор департамента радиоэлектронной промышленности, а ныне замглавы Минпромторга Василий Шпак, ни один из договоров министерство разрывать не планирует. «Результаты достигнуты, просто не в те сроки», — сказал он.