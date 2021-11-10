«Газпром» закупает российский Linux и защитное ПО на 52 млн руб., считая это маркетинговым исследованием

Специализированная сервисная ИТ-компания в структуре «Газпрома» выделила 52 млн руб. на покупку российских «Ред ОС», систем управления средой виртуализации zVirt и ПО расширенной защиты данных Acronis. Формат закупки — «открытые маркетинговые исследования».

Закупка в виде исследования

Как выяснил CNews, дочерняя ИТ-структура «Газпрома», компания «Газпром информ» готова потратить 51,97 млн руб. на российское ПО и его техподдержку. Список потребовавшегося госзаказчику софта включает отечественные ОС, системы безопасного управления средой виртуализации и средства защиты данных.

Это следует из документации тендера, который был объявлен «Газпром информом» 27 октября 2021 г. Заявки от претендентов, которыми могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства, принимаются до 11 ноября. Подведение итогов намечено на 17 ноября. На исполнение договора у будущего подрядчика будет 10 дней с момента подписания документов.

Примечательной особенностью закупки является ее формат: «открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации)». На момент публикации данного материала представители «Газпрома» не смогли пояснить CNews выбор в пользу данного формата в течение 10 дней.

Что именно закупается

В соответствии с техзаданием, «Газпром информ» рассчитывает приобрести 116 бессрочных лицензий на серверные операционные системы «Ред ОС» компании «Ред софт» с техподдержкой на один год.

«Дочка» «Газпрома» ведет закупку ПО в формате маркетингового исследования

Также номенклатура поставки включает 23 лицензии на ПО «Система безопасного управления средой виртуализации zVirt» компании «Инфолэнд» на физический сервер с двумя центральными процессорами (максимум) и предоставлением доступа к сервису техподдержки базового уровня сроком на три года.

Кроме того, заказчику требуется 19 лицензий с годовой техподдержкой ПО расширенной защиты данных для платформы виртуализации и две лицензии аналогичного ПО для физического сервера. Разработчиком софта указан Acronis.

Представители «Ред софта» рассказали CNews, что первые взаимодействия этой компании с «Газпромом» по линейке продуктов «Ред ОС» состоялись еще в октябре 2017 г. В то же время различные поставки с тех пор происходили в дочерние структуры госорганизации, а не в сам головной «Газпром».

Формальное название закупки с указанием «…для нужд ООО “Газпром информ” и ПАО “Газпром”» теоретически допускает, что в этот раз «Ред ОС» будет поставлена именно в материнскую компанию. Однако прояснить этот момент по запросу CNews представители «Газпрома» не смогли.

При чем тут маркетинг?

Как показывает беглый мониторинг открытых источников, для структур «Газпрома» упомянутый формат тендера прецедентом в их закупочной практике не является, хотя у потенциальных подрядчиков он и вызывает недоумение. В частности, в базе ФАС есть решение от 9 января 2019 г. по жалобе на АО «Газпром закупки» со стороны ООО «Константа».

Поводом для нее стали особенности тендерной документации на «проведение открытых маркетинговых исследований в электронной форме на право заключения договора на поставку канцелярских принадлежностей и бумаги для нужд ДО ПАО “Газпром” (для субъектов малого и среднего предпринимательства)». Начальная цена договора была выставлена на уровне 1,28 млрд руб.

Помимо прочего, «Константа» полагала, что заказчиком был неправильно определен способ закупки. На заседание комиссии ФАС представитель жалобщика не явился и не представил доказательств, свидетельствующих об обоснованности доводов жалобы.

В контексте этого ФАС удовлетворился не вполне однозначно интерпретируемыми пояснениями ответчика, ссылавшегося на различные пункты внутренней нормативной документации «Газпрома».

«В соответствии с пунктом 1.2.35 положения о закупках, маркетинговые исследования — способ неконкурентной закупки, при котором заказчик выбирает наиболее выгодные для себя условия исполнения договора из числа предложенных участниками закупки в соответствии с документацией о маркетинговых исследованиях в электронной форме (запросом о возможности осуществить поставку товаров (выполнить работы, оказать услуги), заказом, направляемым потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) путем размещения в специализированных информационных системах или на Интернет-платформах)», — указано в документах разбирательства ФАС.

«Согласно пункту 6.8.9 положения о закупках, маркетинговые исследования могут проводиться заказчиком в случае, если условия закупки, исходя из ее специфики и особенностей не предполагают одновременного соблюдения условий, предусмотренных статьей 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и пунктами 1.2.29, 1.2.30 для отнесения закупки к конкурентной, в том числе, если: проводится закупка товаров, работ, услуг, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, при которой в силу особенностей предмета закупки (в том числе, описание предмета закупки, порядок формирования лота), необходимых сроков удовлетворения потребностей заказчика, либо целесообразности определения победителя с учетом опыта, квалификации участников закупки, иных критериев, осуществление конкурентной закупки не будет в полной мере соответствовать принципам закупок, определенным положением о закупках», — следует из документов.

«На заседании комиссии ФАС, представитель заказчика пояснил, что указанный способ закупки был выбран исходя из потребностей заказчика в соответствии с пунктом 6.8.9 положения о закупках… Таким образом, довод жалобы не нашел своего подтверждения», — резюмировали представители ФАС.