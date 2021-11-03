«Русгидро» на 100 млн руб. закупает российские ОС и офисы

«Русгидро» планирует закупить более чем на 100 млн руб. тысячи лицензий на отечественные ОС и офисные пакеты из реестра российского ПО, следует из документации опубликованного компанией тендера. Эксперт ИТ-рынка проанализировал ТЗ к нему и пришел к выводу, что в части ОС заказчик прописал требования исключительно под Astra Linux. С данным выводом разработчик этой ОС не согласился. Представители «Русгидро» пока не смогли прокомментировать ситуацию.

Отечественные ОС и офисный пакет

Как выяснил CNews, государственная группа «Русгидро», которая объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, готова потратить 108,5 млн руб. на закупку отечественной ОС и офисных приложений, включенных в единый реестр российского софта. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 29 октября 2021 г. Заявки на открытый конкурс принимаются до 15 ноября, итоги будут подведены 17 декабря.

В рамках данной закупки компания продолжает процесс импортозамещения и приобретает отечественный софт, в том числе, для унификации и типизации используемого ею ПО.

Источник CNews на рынке ИТ проанализировал техзадание закупки и заверил редакцию, что оно в части ОС прописано исключительно под операционную систему Astra Linux. «Вообще техзадание написано достаточно "демократично", все обычные астровские закладки нивелированы и потому не мешают», — говорит он. Однако учитывая требования к ядру и совместимость со средствами защиты, эксперт однозначно пришел к выводу, что заказчик выбора поставщикам не оставил.

Разработчики Astra Linux с этими выводами не согласны. «По-нашему мнению, прописанным в ТЗ требованиям может соответствовать большая часть из существующих на рынке отечественных ОС, — рассказали CNews представители компании «Русбитех-Астра». — Все будет зависеть от объема предоставляемых разработчиками ОС инструкций для реализации требуемой в закупке функциональности. Никаких специфических функций, которые запатентованы и реализованы только в дистрибутиве ОС Astra Linux, объективно в требованиях данной закупки нет», — пояснили они.

«Русгидро» на 108,5 млн руб. закупает тысячи российских ОС и офисных пакетов

На момент публикации материала представители «Русгидро» не смогли ответить CNews, согласны ли они с выводом источника о безальтернативной закупке ОС Astra Linux. Также они не смогли указать, взамен каких ОС и офисного пакета закупается новый софт.

Подробнее о приобретаемом софте

Согласно техзаданию, «Русгидро» закупает 3567 лицензий на использование отечественной ОС. Среди требований к системе — ядро Linux с поддержкой процессоров Intel 11-го поколения и наличие техподдержки ОС.

Также энергетическому холдингу требуется 4193 лицензий на использование пакета офисных приложений. Согласно требованиям техзадания, пакет должен включать текстовый редактор, редактор электронных таблиц, программы для работы с презентациями и управления электронной почтой, календарь и пр.

Согласно документам, «Русгидро» закупает софт для подконтрольных ей организаций на Дальнем Востоке. Среди них — «Красноярскэнергосбыт», «Якутскэнерго», «Сахалинэнерго» и «Магаданэнерго».

Другие импортозамещающие закупки «Русгидро»

В июле 2021 г. CNews писал о планах «Русгидро» закупить российский софт на 350 млн руб. Тогда холдинг намеревался создать на российской программной платформе информсистему управления фондами и активами предприятия. Прежде компания использовала разрозненные решения на IBM. Тогда в качестве альтернативного отечественного решения заказчик в явном виде (с указанием названия в техзадании) выбрал для проекта платформу «Аксиома» компании «Интерпроком». Продукт включен в реестр отечественного ПО при Минцифры. Безальтернативность выбора в пользу именно этой платформы в «Русгидро» тогда объяснить CNews не смогли.

В октябре стало известно, что победителя 350-миллионного тематического тендера найти не удалось. Как выяснил CNews, «Русгидро» лишилась возможности пописать договор с единственным допущенным участником конкурса. Судя по протоколу работы тендерной комиссии от 15 сентября 2021 г., на конкурс были поданы заявки от пяти компаний, четыре из которых по различным причинам были отклонены. Среди них оказалось предложение упомянутого «Интерпрокома», а также заявки «дочки» IBS — «ИБС экспертиза», московской компании «Юнис лабс солюшинз» и ульяновской организации «Цифровая разработка» (фирма Forest Valley).

Одна из компаний, а именно «Цифровая разработка» пожаловалась в ФАС на отклонение ее заявки по причине установленного у нее заказчиком «кризисного финансового состояния». Рассмотрев жалобу, регулятор предписал «Русгидро» отменить ранее составленные конкурсные протоколы и назначить новую дату рассмотрения заявок.



Также напомним, в августе 2021 г. «Русгидро» закупала ОС Astra Linux и СУБД Postgres Pro взамен Microsoft Windows Server и MS SQL. Компания собирается перевести на российское ПО свой программный комплекс «Автоматизированная система управления ремонтами энергетического оборудования» (АСУРЭО).

