Началось революционное объединение реестров ПО Минцифры и «железа» Минпромторга

Минцифры силами подведомственного ему НИИ «Восход» начинает первые работы по интеграции реестров отечественного ПО при этом министерстве и российского «железа» при Минпромторге.

Интеграция реестров

Как выяснил CNews, в России начинается давно запланированный властями и весьма ожидаемый отраслью процесс интеграции реестра отечественного ПО при Минцифры и реестра российской радиоэлектронной продукции при Минпромторге. Заключение об этом можно сделать по техзаданиям двух тематических тендеров подведомственного Минцифры НИИ «Восход».

Напомним, на эти реестры госорганы и отчасти компании с госучастием должны в приоритетном порядке ориентироваться при осуществлении ими закупок софта и «железа».

Данные об обеих процедурах закупок у единственно возможных поставщиков были опубликованы институтом 28 октября 2021 г. Формально работы касаются создания федеральной госинформсистемы (ФГИС) «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Ее владельцем выступает Минцифры. В реальности работы можно воспринимать как модернизацию реестра российского ПО и реестра программ из государств — членов Евразийского экономического союза, за исключением России, то есть Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении.

Началась интеграция реестров российского ПО и «железа»

Сумма договора, связанного (но не ограниченного этим) с разработкой проекта концепции развития реестров, оценена госзаказчиком в 40 млн руб. Срок исполнения — до 20 декабря 2021 г. Сумма договора, связанного (но не ограниченного этим) с разработкой функциональности хранения данных из реестра Минпромторга, оценена в 60 млн руб. Срок исполнения — до 31 декабря 2021 г.

Имена единственно возможных поставщиков, выбранных «Восходом» в качестве исполнителей, в публичных документах не отражены.

Что именно запланировано в части интеграции

В рамках выполнения 40-миллионных работ по созданию проекта «Концепции развития ФГИС реестры ПО» исполнитель должен провести исследование актуального состояния конфигурации программного обеспечения системы, а также нормативно-правовой базы, обеспечивающей ее функционирование.

После этого он в числе прочего должен выработать предложения по модернизации функциональной, программной и технической архитектуры, обеспечивающей выполнение актуальных требований к качеству и полноте данных о ПО, включенном в реестры, а также предложений по расширению атрибутивного состава описаний ПО — «для обеспечения подробного описания каждого продукта (модуля), в том числе, технологических стеков, учета информации о совместимости разных продуктов из реестров друг с другом, с системным ПО, российским радиоэлектронным и телекоммуникационным оборудованием».

В ходе 60-миллионных работ по модернизации ФГИС исполнителю помимо прочего потребуется доработать конфигурацию ПО системы в части функций «хранения и обработки информации о совместимости ПО и загрузке данных из реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга».

Помимо этого подрядчику нужно будет разработать функциональность хранения данных из реестра Минпромторга.

Комментарии «Восхода» и Минпромторга

Представители «Восхода» подтвердили верность интерпретации CNews ТЗ в части начавшейся интеграции реестров. «Минцифры поставило задачу НИИ “Восход” как исполнителю работ по созданию ФГИС обеспечить интеграцию реестра ПО с действующими информационными системами органов исполнительной власти, в том числе с реестром радиоэлектронной продукции Минпромторга», — отметили они.

Отвечая на вопрос CNews, будет ли в свою очередь Минпромторг предпринимать какие-либо шаги по интеграции реестров, и как сейчас ведомству в принципе видится эта интеграция, представители министерства сообщили, что Минпромторг совместно с Минцифры ведет работу по созданию соответствующего Центра экспертизы и нагрузочного тестирования для проверки совместимости российского ПО и российского оборудования.

«Функционирование данного центра будет построено на профильных компетенциях отдельных подведомственных организаций Минпромторга и Минцифры, в том числе “НИИ Восход”», — добавили они.

Предыстория проекта

О необходимости каким-либо образом взаимоувязать между собой реестры Минцифры и Минпромторга власти рассуждали достаточно давно.

В августе 2020 г. CNews сообщил о консолидированном обращении в Правительство российских производителей ПО и электроники с предложением создать Агентство технологического развития, которое возьмет на себя межведомственную координацию и управление развитием обеих отраслей.

Важной вехой на пути к интеграции стало анонсированное CNews в начале марта 2021 г. появление в структуре Минцифры департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию для обеспечения стимулирование и формирование спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию гражданского назначения, включая программно-аппаратные комплексы и ПО.

В августе 2021 г. замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews, отвечая на вопрос о планах по гармонизации реестров, отметил, что для него очевидно, что должны быть созданы центры тестирования. «В соответствии с поручением Правительства, модель сейчас обсуждается, — сообщил он. — Будет тестироваться как совместимость ПО с оборудованием, так и одного ПО с другим ПО. Совместно с Минпромторгом мы найдем оптимальный механизм».

Уточняя, когда это может произойти, чиновник рассказал, что в течение 2021 г. механизм будет зафиксирован нормативно, а с 2022 г. он должен заработать. «Требуется ответить на ряд вопросов, например, решить, за чей счет проводится тестирование, — подчеркнул Паршин. — Возможно, модель будет комбинированная, когда заявитель, заинтересованный в попадании соответствующий реестр, софинансирует тестирование».