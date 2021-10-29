Китай разрабатывает госстандарт блокчейна. Он будет экспортирован за границу

В специализированном институте по разработке стандартов для электронной промышленности Китая дорабатывается единый стандарт для технологий блокчейна. Китай намерен в дальнейшем экспортировать его за границу.

Стандарты — для блокчейна

В Китае разрабатывается общегосударственный стандарт блокчейна, который планируется в дальнейшем экспортировать за рубеж. Информация об этом поступила от новостного сайта Chuanguan, принадлежащий государственному китайскому изданию Sichuan Daily.

Непосредственной разработкой стандарта занимается Государственный институт стандартизации электронной продукции Китая, аккредитованное учреждение, специализирующееся на разработке различных стандартов.

Стандарт для блокчейна пока находится на стадии черновой разработки и ожидает одобрения. Об этом заявил Ли Мин (Li Ming), директор Управления по исследованиям блокчейна при Институте стандартизации электронной продукции.

Китайские власти намереваются направить значительные ресурсы на инновации в сфере блокчейна и его внедрение в корпоративной среде и госорганах: текущий пятилетний план развития ставит блокчейн в один ряд с искусственным интеллектом, большими данными и облачными вычислениями. По словам Ли Мина, стандартизация играет фундаментальную роль для развития отрасли.

Власти Китая задумались о стандартизации блокчейна

После того, как стандарт будет одобрен, Институт стандартизации приступит к выработке критериев оценки, целью которых является создание «безвредной» экосистемы, — заявил Мин.

Борьба Китая с криптовалютой

Власти Китая сейчас активно громят инициативы, связанные с криптовалютами, полагая, что они под определение безвредной экосистемы не подпадают. В конце сентября 2021 г. были запрещены и торговля криптовалютами, и размен активов. С 2017 г. на территории КНР были запрещены криптовалютные биржи. Некоторые компании, занимавшиеся криптовалютами, были выведены за рубеж, но теперь их работникам, остающимся в Китае, грозят преследованием. Также запрету подверглась частная генерация криптовалют и перекрыты информационные ресурсы, посвященные этой тематике.

Фактически речь идет о запрете любых криптовалют, которые не были эмитированы центральным банком Китая.

Сейчас в Китае действуют правительственные проекты, такие как Blockchain Services Network и Xinghuo Chain. В обоих случаях используются «условно открытые» протоколы, которые, будучи централизованно контролируемыми в целом, сохраняют некоторые преимущества децентрализации.

Китай намерен экспортировать и свои разработки в области блокчейна, и свои стандарты. В прошлом году Международный телекоммуникационный союз уже одобрил ряд стандартов блокчейна для финансовых организаций, которые были разработаны в Народном банке КНР, китайской Академии информационных технологий и связи, а также в фирме Huawei. По всей очевидности, одобрен будет и стандарт, разрабатываемый в государственном институте.