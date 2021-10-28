Госсистема учета преступности появится с опозданием на год

Государственная система, которая собирает данные о преступлениях в России, будет введена в эксплуатацию с опозданием на один год. Законопроект о переносе даты внесен на рассмотрение Госдумы 26 ноября 2021 г. Причиной задержки стал, в том числе, преимущественный переход на отечественное ПО. При этом тендер на доработку системы за 625 млн руб. с соответствующим переводом на российские решения был опубликован гораздо раньше законопроекта — в августе 2021 г.

Статистика преступности откладывается

Правительство хочет отложить на год ввод в эксплуатацию государственную автоматизированную систему правовой статистики (ГАС ПС). Она должна содержать все данные о преступности в России. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 26 ноября 2021 г. Ранее предполагалось, что система заработает 1 января 2022 г., однако теперь власти хотят перенести дату на 1 января 2023 г.

ГАС должна собирать статистическую информацию о преступлениях — о количестве заявлений, раскрываемости преступлений, состоянии и результатах следственной работы и прокурорского надзора. В том числе, система формирует отчеты для органов прокуратуры. При этом сведения из системы должны быть размещены в интернете в форме открытых данных, пишет «Роскомсвобода».

Несмотря на то, что законопроект внесен в Госдуму недавно, тендер на доработку ГАС был опубликован еще в августе 2021 г., обнаружил CNews. Тендер был разыгран в сентябре и победитель — компания «Ансистемс» получит за свою работу 625 млн руб. Согласно техзаданию, система должна быть переведена на новый стек технологий, а также использовать преимущественно отечественное или свободно распространяемое ПО с открытым кодом. Работы должны быть выполнены до 1 декабря 2022 г.

Что стало причиной

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время систему учета преступности полностью переводят на современное отечественное программное обеспечение, включенное в единый реестр российских программ. «Данный процесс является технологически трудоемким и длительным, требует отдельного проектирования, затрагивает переработку программного кода», — говорится в документе.

Система статистической информации о преступлениях заработает на год позже

Время также займет интеграция ГАС с ведомственными информационными системами. Задержке поспособствовала, согласно пояснительной записке, и готовность правоохранительных органов к информационному взаимодействию в новых условиях.

Эти причины и повлияли на сроки ввода систему в работу. Соответственно статистические данные о состоянии преступности в России появятся еще позже.

Информация о системе

Указ о создании ГАС в декабре 2019 г. подписал Президент России Владимир Путин. Согласно указу, все данные о преступности и следственной работе войдут в единую систему правовой статистики, которую будет вести Генпрокуратура. Документом также установлены основы создания и функционирования системы учета данных о состоянии преступности, сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании и прокурорском надзоре.

ГАС призвана модернизировать способы обработки статистической информации и обеспечить интеграцию информационных ресурсов, которые используются в сфере борьбы с преступностью. Статистические данные, которые генерирует Генпрокуратура в ходе ведения единого государственного статистического учета преступности, будут выкладываться в интернете в открытом доступе. Перечень данных должен утвердить генпрокурор по согласованию с госорганами.