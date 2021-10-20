Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware

Легенда в Acronis

Компания Acronis, которая специализируется на решениях для защиты данных, объявила о назначении Пола Морица (Paul Maritz) председателем совета директоров. Заслуженный ветеран ИТ-индустрии сменил на этом посту Рене Бонванье (René Bonvanie), занимавшего его с февраля 2014 г.

Новый председатель приступил к исполнению своих обязанностей 21 сентября 2021 г. В состав членов совета директоров Acronis Мориц был включен в мае 2021 г., говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на ее официальном сайте.

В своей новой должности Мориц «будет отвечать за управление и руководство Acronis в процессе укрепления позиций компании на рынке ИТ-услуг и подготовке к значительному росту в будущем».

Пол Мориц продолжает карьеру в роли председателя совета директоров Acronis

В мае 2021 г. Acronis привлекла $250 млн от CVC Capital Partners VII и других инвесторов, при этом компания была оценена более чем в $2,5 млрд. В ходе предыдущего раунда инвестиций, как сообщал CNews в декабре 2019 г., компания привлекла $147 млн от Goldman Sachs и его партнеров. В рамках раунда оценка компании преодолела отметку в $1 млрд.

С начала мая 2021 г. Acronis приняла несколько важных кадровых решений. Сперва Пол Мориц присоединился к совету директоров, после чего последовал раунд инвестиций. Затем, в начале июля, на посту главного исполнительного директора (CEO) Сергея Белоусова, основателя компании, сменил Патрик Пульвермюллер (Patrick Pulvermüller). Сам Белоусов перешел на должность главного директора Acronis по исследованиям (CRO), сохранив при этом место в совете директоров.

По мнению журналистов издания Blocks & Files, кадровые перестановки в Acronis, в частности, связаны с подготовкой к выходу компании на биржу. В июле 2021 г. о наличии у Acronis таких намерений писал Forbes. В бытность CEO компании Белоусов не исключал такой сценарий, подчеркивая, что Acronis рассматривает сразу несколько вариантов: M&A (слияние и поглощение), слияние со специальной «компанией-пустышкой» (SPAC) и первичное размещение акций (IPO).

Трудовая биография Морица

Пол Мориц широко известен в индустрии информационных технологий. За свою продолжительную карьеру он успел поработать во множестве крупных компаний с мировым именем, в большинстве из них – на руководящих должностях.

С 1981 по 1986 год. Мориц работал в корпорации Intel над созданием инструментов для разработчиков ПО под новую на тот момент аппаратную платформу x86.

Корпорации Microsoft Мориц отдал 14 лет своей жизни, проработав под ее крылом с 1986 по 2000 г. и дослужившись до должности вице-президента по платформенной стратегии. Он, в частности, нес ответственность за разработку и маркетинг таких продуктов как Windows 95, Windows NT, Windows 2000, Visual Studio, SQL Server Office и Exchange. Морица нередко называли «третьим человеком в компани» – после Билла Гейтса (Bill Gates) и Стива Балмера (Steve Ballmer), тогдашних CEO и президента Microsoft соответственно.

После ухода из Microsoft в 2000 г. Мориц основал и возглавил компанию Pi Corporation, которая была поглощена EMC в феврале 2008 г. Сам Мориц возглавил подразделение облачных разработок компании. компании по облачным разработкам, а летом того же года возглавил Vmware, сменив на посту CEO основательницу компании Дайан Грин (Diane Green). Vmware на тот момент принадлежала EMC (c 2016 г. входит в Dell), хотя и управлялась как самостоятельная компания.

В июле 2012 г. Мориц покинул Vmware, передав свои полномочия Пэту Гелсингеру (Pat Gelsinger), нынешнему CEO Intel.

В декабре 2012 г. EMC объявила о создании компании Pivotal Software, занимающейся поставкой программного обеспечения и сервисов для разработки облачных приложений. В апреле 2013 г. за управление компанией взялся Мориц. В августе 2015 г. он сложил свои полномочия, но, тем не менее, сохранил место в правлении компании.

В сентябре 2013 г. CNews писал о том, что кандидатура Морица рассматривалась в качестве преемника тогдашнего главы Microsoft Стива Баллмера. Помимо него, претендентами на должность называли Алана Малалли (Alan Mulally), главу Ford Motor, Стивена Элопа (Stephen Elop), бывшего главу Nokia, который ранее возглавлял подразделение Microsoft Business Division, и Тони Бейтса (Tony Bates), бывшего CEO компании Skype, которая затем вошла в состав Microsoft, а также главу подразделения Mirosoft Cloud and Enterprise Сатью Наделлу (Satya Nadella). В итоге выбор был сделан именно в пользу последнего.

Несколько фактов об Acronis

Компания Acronis была основана в 2003 г. в Сингапуре выходцами из Ленинграда Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым, которые вместе учились в МФТИ. Спустя пять лет, в 2008 г., Acronis была зарегистрирована в Швейцарии и сейчас идентифицируется как сингапурско-швейцарская компания.

Acronis занимается разработкой ПО для киберзащиты данных, приложений и систем от вирусов, а также для резервного копирования и аварийного восстановления. В число ее продуктов входят Acronis Backup, True Image, Disk Director, Recovery, Drive Cleanser и др. Финансовые результаты своей деятельности Acronis не раскрывает. Основной бизнес компании завязан на рынки США, Германии и Японии. В настоящее время, по данным сайта компании, Acronis насчитывает более 50 тыс. партнеров, более 5,5 млн потребителей своих продуктов. Более 500 тыс. компаний используют решения Acronis в более чем 150 странах мира.

В России продвижением технологий Acronis занимается в частности компания-партнер «Киберпротект» (до октября 2021 г. называлась «Акронис инфозащита»).

Решения Acronis, такие как «Acronis Инфраструктура», которое объединяет виртуализацию, сеть и защищенное хранилище в одном продукте, а также «Acronis Защита Данных» и «Acronis Защита Данных Расширенная» включены в Единый реестр российских программ Минцифры России.