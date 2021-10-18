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Facebook нанимает 10-тысячную армию разработчиков в Европе. Мир ждет новый интернет?

Facebook планирует в ближайшие пять лет нанять 10 тыс. специалистов из стран Европы для создания «метавселенной». Об этом проекте еще в июле 2021 г. заявил основатель и гендиректор компании.

10 тысяч специалистов из Европы

Facebook объявил, что в ближайшие пять лет наймет 10 тыс. высококвалифицированных европейских специалистов для создания так называемой метавселенной. В конце сентября 2021 г. компания заявила об инвестировании $50 млн в глобальные исследования для этого проекта. Метавселенная – набор виртуальных пространств, где появятся интеллектуальные цифровые аватары, гибридные миры вместо уже привычных приложений и сайтов. «Интернет, на который вы не смотрите, а находитесь непосредственно внутри», – так представляет пространство Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg).

В качестве отправной точки для создания метавселенной планируется использовать Фонд программ и исследований XR (расширенная реальность) – за два года Фонд инвестирует в проект, в программы и внешние исследования, $50 млн, уточняла компания. Через этот фонд компания планирует сотрудничать с отраслевыми партнерами, группами по защите гражданских прав, правительствами, некоммерческими организациями и академическими учреждениями.

Функции метавселенной

В метавселенной можно будет проводить время с друзьями, работать, учиться, делать покупки и заниматься творчеством. «Метавселенная может помочь открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям», – приводятся в сообщении Facebook слова вице-президента компании по глобальным вопросам Ника Клегга (Nick Clegg) и Хавьера Оливана ( Javier Olivan), вице-президента по главным продуктам. У метавселенной не будет единого владельца и управляющего: как и в случае с интернетом, ключевой особенностью пространства будет его открытость и функциональная совместимость. Потребуется сотрудничество между компаниями, разработчиками, политиками.

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Facebook планирует в течение пяти лет нанять 10 тыс. сотрудников для работы над метавселенной

Впервые термин «метавселенная» появился в культовом киберпанк-романе «Лавина», который написал еще в 1992 г. Нил Стивенсон (Neal Stephenson). По задумке писателя, весь мир объединяет трехмерная виртуальная реальность. Именно после этой книги стал набирать популярность термин «аватар». Прочтение «Лавины» считается обязательным в команде разработчиков Microsoft Xbox и среди топ-менеджмента Facebook.

Почему именно Европа

Сотрудников для создания метавселенной планируют набирать именно в европейских странах. Компания считает, что у ЕС есть ряд преимуществ, которые делают его привлекательным местом для инвестиций технологических компаний, в том числе большой потребительский рынок и первоклассные университеты. «На протяжении многих лет мы инвестировали в европейские таланты – от финансовых грантов в Техническом университете Мюнхена до открытия нашей первой крупной европейской исследовательской лаборатории искусственного интеллекта и акселерационной программы FAIR во Франции и офиса Facebook Reality Labs в Корке», – отмечает компания в своем официальном сообщении.

Кроме того, Европа играет важную роль в формировании новых правил Интернета: европейские политики лидируют в содействии внедрению европейских ценностей, таких как свобода выражения мнений, конфиденциальность, прозрачность и права людей, в повседневную работу интернета. Facebook подчеркивает, что разделяет эти ценности и прилагает усилия для их сохранения.

В сентябре 2021 г. CNews сообщал о запрете китайских властей инвестировать в «интернет будущего». Власти страны предостерегли инвесторов об опасности вложения средств в предприятия, работающие над метавселенной, что сразу же обрушило стоимость их акций. Также власти КНР начали давить на игровые компании, ужесточая условия их работы, а также блокировать посвященные криптовалюте сайты. Предупреждение об опасности вложений китайское правительство распространило на фоне резкого роста акций сразу нескольких компаний из этой сферы, в том числе Shenzhen Zhongqingbao Interaction Network. Ее ценные бумаги мгновенно подорожали сразу более чем на 60% после публикации компанией небольшой заметки о работе над метавселенной.

Дарья Лебедева

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