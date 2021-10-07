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Предустановленные российские приложения на iPhone и Android оказались не нужны. Пользователи их не замечают

Исследователи изучили разные форматы предустановки на iOS и Android на примерах Samsung и пришли к выводу, что большинство пользователей новых смартфонов или не заметили, или плохо запомнили расположение предустановленных приложений

Неудачное решение

Большинство пользователей новых смартфонов на iOS и Android либо не заметили, либо плохо запомнили расположение предустановленных приложений, которые предлагаются на смартфонах Apple и Samsung. Это следует из исследования Telecom Daily.

Исследователи изучили разные форматы предустановки на iOS и Android на примерах Samsung (около 30% продаж на российском рынке мобильных телефонов) и Apple (около 15%). Для этого агентство провело опрос и изучило, как опрошенные покупатели новых смартфонов (1850 человек) устанавливают приложения. А затем через сервис для сбора статистики AppAnnie проанализировали данные о количестве скачиваний мобильных приложений на iOS.

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Пользователи новых смартфонов не заметили или плохо запомнили расположение предустановленных приложений

В апреле 2021 г. в силу вступил закон об обязательной предустановке российских программ на ввозимые в страну смартфоны и другие высокотехнологичные устройства. На усмотрение вендора предполагается три варианта установки: «окно выбора» со списком приложений (появляется при первом включении гаджета), иконки на экране (скачивание происходит после нажатия) и предустановка приложений в память устройства.

«Окно выбора» на iPhone

Apple предлагает своим пользователям «окно выбора», которое позволяет владельцу устройства самостоятельно выбирать приложения. Однако исследование показывает, что 45% пользователей пролистывают и не замечают «окно выбора» среди прочих шагов, потому что торопятся активировать устройство. Более того, 79% владельцев нового iPhone предпочитают при первом включении настраивать только базовые функции, такие как Face ID, и только 16% покупателей готовы устанавливать новые приложения при активации смартфона.

С этим связано отсутствие роста скачиваний приложений с большой аудиторией (от 4 тыс. загрузок в день), которое зафиксировал сервис AppAnnie. «Окно выбора», согласно результатам исследования, оказалось наименее удобным способом установки ПО. Установка приложений в память устройства кажется пользователям проще и удобнее.

Вариант Samsung

Samsung предлагает другой вариант установки ПО. Он собирает иконки с приложениями в папку «Закон», которая всегда доступна на экране. Если владельцы техники Apple после установки приложений больше не могут вернуться к «окну выбора», пользователи Samsung могут загрузить из папки «Закон» нужное приложение в любой момент.

Однако о существовании этой папки не знали 64% пользователей. Исследователи считают, что на это могло повлиять расположение папки не на первом экране.

Анализ трафика на Android не приводится, поскольку каждый производитель смартфонов на Android по-разному реализует один из допустимых форматов. Отследить, насколько выросло число скачиваний, не представляется возможным.

Как повлиял апрельский закон на установку приложений

В апреле доля популярных приложений из списка обязательного ПО (4–10 тыс. загрузок в день) изменение количества загрузок не было зафиксировано ни сразу после вступления закона в силу, ни после. А количество загрузок приложений с небольшой аудиторией (50–520 загрузок в день), которые попали в предустановку, сразу после 1 апреля начало понемногу расти. Авторы исследования отмечают, что пока это небольшие значения: от 48 до 275 установок в день. У приложения «Маруся» количество установок 1 апреля (по сравнению со скачиваниями от 31 марта) выросло на 107 установок в день, Ok Live — на 67, «Новости Mail.ru» — на 97, «Мой Офис» — на 200.

Дарья Лебедева

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