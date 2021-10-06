«Росатом» потратит восемь миллиардов на квантовые вычисления

«Росатом» готов потратить почти восемь миллиардов на исследования по линии квантовых вычислений. Исполнитель работ определен заранее.

Восемь миллиардов атомщиков на квантовые вычисления

Структура «Росатома» готова потратить почти восемь миллиардов на опытно-конструкторскую работу, связанную с квантовыми вычислениями. Информация следует из условий тендера на соответствующие исследования.

Тематическая закупка с начальной максимальной ценой контракта в 7,74 млрд руб. была объявлена в формате прямой закупки у единственного поставщика 29 сентября 2021 г.

Непосредственным заказчиком выступает ООО «Совместное предприятие “Квантовые технологии"» («Квант»). Почему предприятие называется совместным, не вполне ясно. По ЕГРЮЛ, единственным учредителем организации выступает акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс», входящее в «Росатом».

Упомянутым единственным поставщиком заявлено ООО «Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий». Оно через посредническую структуру на 47,5% принадлежит Газпромбанку. Такая же доля закреплена за ООО «Центр развития квантовых технологий». Основной ее совладелец — ООО «Агора трейд». Данная организация через посреднические структуры преимущественно принадлежит Игорю Омельченко и Максиму Малееву. По данным, заявленным в ФНС, в «Центре развития квантовых технологий» сотрудники по состоянию на конец 2020 г. не числились.

Что именно планируется исследовать

В рамках заявленных работ госкорпорация ожидает получить результаты работ, касающихся создания облачной платформы квантовых вычислений по заявленной теме. Судя по ТЗ, госзаказчик рассчитывает, что по результатам исполнения будущих договоренностей подрядчик сможет разработать «технические решения по созданию квантовых процессоров и квантовых симуляторов на базе четырех основных платформ».

«Росатом» запустил тендер на исследование, связанные с квантовыми вычислениями

Среди указанных платформ перечислены сверхпроводники, нейтральные атомы, ионы в ловушках, фотонные чипы. Темой работы, в том числе, заявлено «изучение возможности масштабирования квантовых процессоров, а также разработка технических решений по созданию новых типов физической реализации кубитов».

Госзаказчик отмечает, что выбор направления исследований определен соглашением о намерениях между Правительством России и «Росатомом» — в целях развития в нашей стране высокотехнологичной области «Квантовые вычисления».

В техзадании упоминается, что в России существует дорожная карта развития высокотехнологичной области которая именуется «Квантовые вычисления». Она рассчитана на период до 2024 г. и утверждена протоколом заседания президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Работы выполняются в 125 этапов, говорится в ТЗ.

Подробности техзадания

В тендерной документации отмечается, что в ходе рассматриваемых работ должны быть выполнены исследования и проработки тем, касающиеся ряда направлений.

Среди них, в том числе, должен быть разработан полный стек программного обеспечения для квантовых вычислений. Также должны быть созданы методы подавления ошибок, относящиеся к созданию методов коррекции и подавления ошибок в целевых показателях работ, связанных с квантовыми вычислениями.