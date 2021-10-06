Касперская призвала россиян не сдавать биометрические данные и сохранить бумажные документы

Касперская порекомендовала ни за что не сдавать свои биометрические данные ввиду гигантского риска их кражи. Также она настоятельно не советует отказываться от бумажных документов в пользу их электронных копий. Виртуальные документы легко можно подделать, и велик риск их потери из-за выхода из строя носителей информации

Касперская против цифровизации

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в интервью агентству РИА «Новости» заявила, что россиянам ни в коем случае нельзя полностью отказываться от бумажных версий документов. С ее слов, электронные их копии могут оказаться недоступными, если в системе произойдет сбой.

«Мое глубокое убеждение: обязательно надо сохранять параллельную бумажную систему. Сколько бы лет ни прошло, нужно хранить бумагу, как раз на случай сбоев в электронной системе», – заявила Наталья Касперская. По ее мнению, электронные документы таят в себе много опасностей.

В качестве примера Касперская привела высокую вероятность подделки электронных документов вследствие целенаправленного взлома. Она подчеркнула, что подделать электронные документы проще, чем бумажные, как проще хакерам и скрыть следы своего преступления. «Если документы подделывает айтишник с высокими правами доступа, то он и журналы своего доступа тоже подделает», – сказала президент InfoWatch.

В качестве еще одного недостатка электронных документов Наталья Касперская привела недолговечность носителей информации. «Все форматы и носители данных живут не долее 15-20 лет, например, сейчас огромная проблема прочесть дискеты 1990-х годов», – сказала она, добавив, что при отключении электричества электронные документы тоже могут оказаться недоступны.

Наталья Касперская видит серьезную угрозу безопасности россиян в электронных документах и биометрии

Наталья Касперская считает, что необходимо развивать имеющиеся алгоритмы защиты виртуальных документов. По ее мнению, должны использоваться «многоуровневые системы защиты, перекрестные системы хранения, автоматическое резервирование; должны использоваться методы связанных списков, когда в документ включается его криптографический отпечаток – контрольная сумма, чтобы если в документе были произведены изменения, это было видно».

Президент InfoWatch утверждает, что те, кто продвигает цифровизацию документов, лишь заверяют о ведущейся разработке подобных систем. «Это все энтузиасты электронного документооборота нам обещают, конечно; но факторы риска – человеческий фактор, коррупция, постоянные утечки, ненадежность носителей и недолговечность форматов – остаются», – подытожила Касперская.

Никаких электронных паспортов

Наталья Касперская не уточнила, бумажные копии каких именно документов следует хранить каждому россиянину. В настоящее время Россия переходит на электронные трудовые книжки, а в декабре 2021 г. должен начаться эксперимент по внедрению электронных паспортов. Как сообщал CNews, соответствующие попытки власти пока абсолютно безуспешно предпринимают с 2013 г.

У Натальи Касперской есть совершенно четкая позиция относительно электронных паспортов. Еще в начале сентября 2021 г. она посчитала их угрозой для россиян. По ее мнению, такие паспорта гораздо проще подделать, и махинации с ними станут массовым явлением.

Также Касперская не видит необходимости для населения в отмене привычного (бумажного) вида главного документа гражданина. «Никто <…> не объясняет нужность (внедрения электронных паспортов – прим. CNews). Понимаете, просто говорят, что надо, потому что надо», – заявила президент InfoWatch. «Цифровизация ради цифровизации», – резюмировала она.

Биометрия – чистейшее зло

Не менее настороженно Наталья Касперская относится к биометрии. Она порекомендовала не передавать никому свои биометрические данные и, цитата, “не вестись на удобство».

В настоящее время в России существует государственная Единая биометрическая система (ЕБС), популярностью среди россиян не пользующаяся. По данным «Ведомостей», на середину февраля 2021 г. в ней было зарегистрировано всего около 164 тыс. граждан России из более чем 146 млн. Также биометрию любят собирать банки, предлагая взамен упрощенную авторизацию в личном кабинете.

Создание ЕБС началось в 2016 г., а первые тесты прошли в декабре 2017 г. Официальный запуск ЕБС состоялся 1 июля 2018 г. однако еще в марте 2018 г. CNews сообщил о том, что оператором ЕБС назначен «Ростелеком». За 3,5 года в этом плане ничего не изменилось – развитием системы по-прежнему занимается «Ростелеком».

Широкую популярность ЕБС приобрела у российских банков. В настоящее время она используется как минимум в Сбербанке, Альфа-банке, Промсвязьбанке и Почта-банке.



«Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят: как эти данные планируется защищать, в том числе, от своих сотрудников», – заявила Наталья Касперская. Она добавила, что лично ей непонятно, зачем в принципе нужно повсеместное использование биометрии.

«Граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном», – предостерегла россиян об опасности президент InfoWatch.