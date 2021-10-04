В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом
В России предлагают создать некоммерческий фонд для развития софта с открытым кодом. Создатели планируют привлечь Сбербанк, «Яндекс», ВТБ, Mail.ru Group.
Создание фонда
ИТ-сообщество предложило открыть в России фонд для создания софта с открытым кодом. В рамках конгломерата планируется объединиться разработчикам софта из Сбербанка, «Яндекса» и еще ряда ИТ-компаний. О планах создания Russian Open Source Foundation, некоммерческой организации (НКО) или фонда для развития софта с открытым кодом (Open Source) 1 октября 2021 г. заявил Илья Массух, глава центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий на Russia Open Source Summit, сообщает РБК. По словам Массуха, собрать игроков рынка для НКО планируется до 1 ноября 2021 г. Кроме Сбербанка и «Яндекса» планируется привлечь ВТБ, Mail.ru Group, Postgres Professional и Arenadata.
Планируется, что финансирование будет проводиться за счет бюджета России, средств институтов развития, госкорпораций, госкомпаний и частных инвестиций. Сроки принятия стратегии и объем финансирования пока не указываются. Ведется обсуждение: должен ли быть проект самостоятельным документом или стать частью стратегии развития ИТ-отрасли вообще. Минцифры, по словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина, «готово обсуждать формы участия государственных институтов».
Задачи Russian Open Source Foundation
Согласно проекту стратегии, организация должна будет координировать деятельность сообществ разработчиков, образовательных и научных организаций. НКО должна участвовать в разработке плана мероприятий по реализации стратегии: определять показатели эффективности, мониторить ее выполнение. Также функциями Russian Open Source Foundation станет обеспечение грантовой поддержки разработки подобного софта, представление российских сообществ открытого ПО в переговорах с международными общественными организациями в этой области. Предполагается, что организация будет оператором отечественного репозитория или зеркал крупнейших зарубежных.
Сегодня существует множество проектов open source, однако большая часть из них спонсируются коммерческими компаниями (Intel, Huawei, Microsoft, Oracle, SAP). В отличие от них, Russian Open Source Foundation заявлен как некоммерческая организация.
Максим Паршин отметил, что в России особенно актуальна задача обеспечить безопасность и эффективность продуктов open source, поскольку государство их активно потребляет. «В рамках государственных и муниципальных закупок создается огромное количество строк кода. Часто госзаказчики изобретают велосипед, то есть создают то, что ранее уже было разработано», — говорит Паршин. По его мнению, большая часть кода должна распространяться по открытой лицензии и быть доступной в публичных репозиториях, то есть хранилищах открытого кода, и быть обязательной к использованию другими органами власти.
Согласно проекту стратегии, государственные и образовательные организации должны отдавать предпочтение открытым форматам и протоколам в информационных системах, их необходимо применять при реализации проектов цифровой трансформации наряду с существующим отечественным ПО.
Однако пока не все представители компаний дали четкий ответ по поводу участия в создании фонда. Например, представитель ВТБ подтвердил РБК, что группа «планирует стать участником Russian Open Source Foundation», а по словам гендиректора и управляющего партнера Arenadata Сергея Золотарева, компания давно выступала за создание такой ассоциации в России и планирует принять «самое активное участие в ее работе».
Меры поддержки
Меры поддержки разработок на основе открытого кода Минцифры включило во второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли, утвержденный председателем Правительства Михаилом Мишустиным. В федеральный проект «Цифровые технологии» предложили создать российскую платформу open-source и разработать программу стимулирования участия отечественных ИТ-компаний в международных альянсах Open Source. Правительство ожидает к 2024 г. обеспечение увеличения объема контрибуции отечественных ИТ-компаний в альянсах open-source до 10% с сохранением доступа к ключевым решениям, обеспечивающим возможность повторного использования алгоритмов и решений, в том числе разработанных по заказу государственных органов. «В настоящий момент значительная часть продуктов в реестре российского ПО создано с использованием открытого кода. Радикального пересмотра принципов включения в реестр не планируется», — сообщил CNews Максим Паршин.
«Сейчас обсуждаются механизмы интеграции двух реестров — ПО и радиоэлектронной продукции. Необходимо определить классы ПО, которые в приоритетном порядке должны быть совместимы с теми или иными позициями из реестра радиоэлектронной продукции. Это нужно делать совместно с правообладателями ПО и разработчиками "железа", понимая ресурсы, которые потребуются для доработки софта в целях обеспечения такой совместимости и источники этих средств», — добавил чиновник.
Открытое ПО в других странах
Открытое ПО, то есть софт, распространяемый на условиях свободного лицензионного договора, когда пользователь имеет доступ к исходному коду программы для его изучения или переработки, уже несколько лет поддерживают власти США и Китая. В июне 2021 г. Prc.today сообщал об опросе, проведенном ассоциированным с MIIT аналитическим центром China Academy for Information and Communications Technology. Согласно этому опросу, 87,4% китайских фирм используют технологии с ОИК. Особенно большой вклад в развитие проектов для платформ с ОИК внесли крупные технологические компании Xiaomi, Bytedance и JD.
По словам Дианы Потокиной, начальника отдела разработки программного обеспечения Linagora Groupe и гендиректора «Линагора рус», несмотря на то что большинство основных фондов свободного программного обеспечения, таких как Apache Foundation, независимы от американского правительства, оно активно вмешивается в дела сообществ. «В Китае это еще более организовано правительством, которое с начала 2000-х дублировало крупные американские фонды в своем интернете. В основном благодаря им был построен успех китайских цифровых гигантов», — сообщает Потокина. По ее словам, ЕС также рассматривает возможность создания подобной инициативы в рамках следующего председательства Франции с января 2022 г.