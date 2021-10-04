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Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре

Крайне скромный российский дизайн-центр, разрабатывающий отечественные чипы, отметился выпуском сетевого процессора. Он получил название «Мальстрем-1Т».

Новый российский процессор

Как выяснил CNews, российская команда разработчиков многоядерных чипов Malt System выпустила прототип своего специализированного сетевого процессора. Новинка получила название «Мальстрем-1Т». Об этом CNews рассказали разработчики. Они подтвердили редакции, что в чипе реализована собственная архитектура центра, о которой CNews писал в конце сентября 2021 г.

«Это наш первый прототип специализированного сетевого процессора, — отмечают они. — Это масштабный, один к 10 по скорости линейных портов и один к 12 по количеству линейных портов прототип программируемого специализированного сетевого процессора для комплексной обработки трафика в сетях современных центров обработки данных».

Разработчики относят свое изделие к разряду программируемых логических интегральных схема (ПЛИС) и отмечают, что оно собрано на станапртных ядрах Xilinx Kintex7.

Процессор поддерживает скорость передачи данных 1 Гбит/с на порт на четырех линейных портах. Основную заслугу представленного прототипа разработчики видят в том, что изделие в состоянии продемонстрировать возможность создания в кремнии по технологическим нормам 28/16/12 нм специализированного сетевого процессора с производительностью терабитного уровня и уточнить его характеристики (размер кристалла, энергопотребление, цена при массовом производстве).

malt600.jpg

Прошивка ПЛИС на этой плате и содержит схемотехнику масштабного прототипа обсуждаемого в тексте коммутатора

В организации отмечают, что разработанный прототип соответсвует стандарту OpenFlow 1.3, за исключением недетерминированных по времени исполнения функций, наподобие разбора инкапсуляций в стандарте заголовка IPv6. Уже проведены первые показы прототипа потенциальным потребителям.

О разработчике — компании Malt System — широкой общественности пока не известно. Компания новостями о своей деятельности делится достаточно скупо.

Комментарии разработчиков

«Для нас это лишь первый шаг, — говорят в Malt. — Мы планируем создать в кремнии семейство коммутаторов с программным управлением c производительностью коммутации в сечении до 1 Тбит/с на wire-speed и 1,3 млрд пакетов/с на устройство с возможностью выполнения произвольных, в том числе не существующих на сегодняшний день, алгоритмов классификации и преобразования сетевого трафика без потерь в производительности. Разработка ведется под технологический процесс TSMC 28/16/12 нм».

В наших устройствах мы реализуем нативную поддержку протокола P4 с возможностью управления набором правил обработки трафика через RPC доступную, в том числе, на настоящем прототипе и, конечно, поддержку стандартных протоколов маршрутизации и коммутации сетевого трафика, заверяют в компании.

На картинке выше приведен предварительный рендер программируемого коммутатора в форм-факторе 1U на базе описанного выше сетевого процессора, на лицевую панель вынесены 48 портов 10GE/SFP+ и 4 порта 100GE/QSFP28. Следите за новостями развития нового отечественного семейства сетевых процессоров на нашем сайте!

Специфика деятельности Malt System

Напомним, в конце сентября 2021 г. CNews писал, что дизайн-центр Malt System разработал и зарегистрировал в Роспатенте процессор с собственной архитектурой для потоковой обработки сетевого трафика. Ожидается поступление первой партии этих чипов с TSMC.

Malt Systems на своем сайте сообщает, что в качестве команды разработчиков существует с 2011 г. Она позиционирует себя в качестве fabless (безфабричного) дизайн-центра. «Мы разрабатываем не только кристаллы, но и всю необходимую программную инфраструктуру, создавая законченные программируемые решения, — говорят в компании. — Научные исследования мы проводим совместно с ведущими вузами и НИИ России, наша технологическая база включает наиболее современное оборудование из Америки, Европы и Азии, мы используем ставшее стандартом в отрасли ПО компаний — технологических лидеров из США, мы плодотворно работаем с основными производителями микроэлектроники в России, мы выполняем работы в интересах государственных, коммерческих и индустриальных заказчиков».

В числе организаций, с которыми взаимодействует Malt System (правда, без конкретизации, в каком именно качестве), компания указывает Siemens Digital Industries Software, Xilinx, «Миландр», Cadence Design Systems, Synopsys, «Наутех», КМ211.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Мальт систем» было зарегистрировано в Москве лишь 21 октября 2020 г. Главным учредителем с долей в 99% выступает ООО «Центр инженерной физики при МГУ им. М.В. Ломоносова» (ЦИФ), который был зарегистрирован 1 апреля 2011 г. на территории МГУ. Его единственный учредитель и гендиректор — Сергей Елизаров. На сайте Malt Systems он заявлен как научный руководитель коллектива и втор архитектуры Malt.

По всей видимости, юрлиицо «Мальт систем» понадобилось компании, чтобы в 2020 г. стать участником «Сколково» с проектом «Разработка специализированных энергоэффективных процессоров с сотнями вычислительных ядер для задач информационной безопасности, анализа данных, сетевых применений».

По данным «Контур.фокус», по итогам 2020 г. ЦИФ продемонстрировал выручку на уровне 47,4 млн руб. с приростом этого показателя на 57%. Чистая прибыль организации составила 23,5 млн руб. Данными об открытых госконтрактов ЦИФа за последние пять лет «Контур.фокус» не располагает.

Денис Воейков

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