Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO

Компания Softline заявила о намерении разместить свои акции на Лондонской и Московской биржах. Комментировать свой выбор она отказалась, скрыв и другие важные подробности о листинге, в том числе о сроках его проведения.

Двойной листинг

Отечественная компания Softline раскрыла CNews свои планы по первичному публичному размещению своих акций на бирже (IPO). Как и предполагалось ранее, листинг будет двойным.

Свои акции Softline собирается разместить на Лондонской и Московской биржах. Представители компании оставили без ответа вопрос CNews о причинах выбора именно этих двух бирж. Для примера, старейший отечественный интернет-магазин Ozon в конце осени 2020 г. провел сверхуспешный листинг на NASDAQ, позже признанный Bloomberg самым удачным для российских компаний с 2011 г.

«Softline объявляет о своем намерении опубликовать регистрационный документ и о том, что компания рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения глобальных депозитарных расписок, представляющих ее обыкновенные акции (ГДР), в зависимости от рыночных условий. Компания рассматривает возможность подачи заявки на допуск ГДР к стандартному сегменту листинга Официального списка FCA и к торгам на основной торговой площадке листинговых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже», – говорится в сообщении компании.

Каждая глобальная депозитарная расписка, она же GDR или Global Depositary Receipt, согласно действующим условиям рынка, может быть эквивалентна одной акции, части акции, или нескольким акциям компании.

Сроки проведения своего IPO Softline не раскрывает

Отметим, что Softline располагает опытом взаимодействия с Московской биржей. В октябре 2020 г. она разместила на ней облигации со сроком обращения три года и два месяца на сумму 4,95 млрд руб. Ставка купона составила 8,9% годовых.

Максимально таинственное IPO

Листинг, к которому готовится Softline, будет состоять из первичного и вторичного компонентов. Размещение новых акций, по планам компании, позволят ей привлечь в пределах $400 млн. Эти деньги она намерена вложить в свое дальнейшее развитие, в том числе и за счет приобретения других компаний.

Например, в сентябре 2021 г. Softline купила долю в египетской компании DigiTech. Это позволит ей усилить свое присутствие на рынке Северной Африки. В самом начале 2016 г. Softline поглотила крупную бразильскую ИТ-компанию Compusoftware. В декабре 2020 г. Softline купила 63,38% доли в почти одноименной международной компании Softline AG.

Полученное CNews сообщение Softline о подготовке к листингу не содержит никакой информации о вторичном компоненте запланированного IPO.

В целом, подробностей о грядущем размещении акций Softline почти нет. В сообщении компании указано лишь, что GDR будут продавать «некоторые существующие акционеры», и что предложение «преимущественно» будет состоять из новых бумаг компании.

Softline не уточняет, кого имеет в виду под «некоторыми существующими компаниями». Также нет данных, когда именно компания планирует выйти на IPO. В официальном сообщении информация о сроках отсутствует.

Цели, преследуемые компанией

О целях, которые хочет достичь Softline при помощи IPO, рассказал основатель компании Игорь Боровиков. С его слов, привлеченные в рамках листинга средства позволят компании «и дальше инвестировать в предоставление ИТ-решений и услуг клиентам». Он добавил также, что эти деньги Softline использует для развития и реализации своей стратегии роста.

«Эта стратегия включает в себя органический рост и дополнительные сделки M&A (слияния и поглощения – прим. CNews), что позволит нам и в будущем предоставлять полный спектр ИТ-услуг большому и растущему рынку клиентов, одновременно укрепляя надежные и долгосрочные отношения с расширяющимся кругом партнеров-поставщиков», – отметил Игорь Боровиков.

Долгий путь к IPO

Softline была основана в 1993 г., но о выходе на IPO не помышляла даже не годами – десятилетиями. Впервые ее руководство заявило о заинтересованности в выходе на биржу лишь в 2014 г. При этом Московская биржа, равно как и Лондонская, на тот момент не упоминалась. Игорь Боровиков сообщал тогда лишь о планах по листингу на бирже Гонконга.

Softline готовилась к IPO в 2014-2015 гг., но реализовать эти планы в итоге так и не получилось. Причиной Игорь Боровиков назвал сложившуюся на тот момент геополитическую ситуацию. «Если бы не было изменений в геополитике, мы бы это сделали в 2014-2015 гг.», – сказал основатель Softline.

Неудача с первой попыткой выхода на биржу не остановила компанию. В феврале 2019 г. редакция CNews обнаружила на сайте Softline информацию, что она собиралась провести IPO в 2018 г. Страница, по всем признакам созданная в начале 2015 г., находилась в разделе «Инвесторам».

Однако в 2018 г. никакого IPO Softline не было. В феврале 2019 г. Игорь Боровиков сообщил CNews, что компания выйдет на IPO в течение двух-трех лет. На тот момент он отдавал предпочтение Московской бирже, но не отрицал, что зарубежные ее аналоги тоже рассматриваются.

Лондонскую биржу Боровиков тогда не упоминал. О возможности о появлении акций Softline именно на ней стало известно в конце сентября 2021 г. Тогда же появилась информация, вновь косвенно указывающая на интерес компании к Московской бирже.

Представители Softline не стали подтверждать или опровергать эти сведения. «Сегодня мы видим значительный потенциал для дальнейшего создания стоимости на основе глобального присутствия Softline и рассматриваем различные возможности стратегического развития, в том числе путем потенциального размещения акций компании на бирже (IPO)», – сообщили они CNews.

Финансовое положение компании

Сообщив о планах по выходу на биржи, Softline также раскрыла свои финансовые показатели. Согласно предоставленной информации, по итогам финансового года, завершившегося 31 марта 2021 г., ее оборот составил $1,788 млн. скорректированный показатель EBITDA равен $52 млн.

Для сравнения, за финансовые годы, закончившиеся 31 марта 2019 и 2020 гг. оборот компании находился на уровнях $1,352 млн и $1.611 млн соответственно, а скорректированный показатель EBITDA составлял $35 млн и $46 млн.