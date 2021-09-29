Сбербанк на 10 миллиардов покупает польско-российские сервера, а также «железо» из Китая, Венгрии и Чехии

Сбербанк заключил договора на поставку тысяч польско-российских серверов, а также «железа», происходящего из Венгрии, Чехии и Китая. Общая сумма закупки составила 9,6 млрд руб. Оборудование банку необходимо для трех ЦОДов, в том числе, находящегося в Сколково.

Иностранные сервера Сбербанка

Как стало известно CNews, Сбербанк на 9,6 млрд руб. закупает серверное оборудование из Венгрии, Чехии и Китая. Помимо этого, банк приобретает польско-российские сервера для своих ЦОДов, в том числе в Сколково. Информация о договорах опубликована на сайте госзакупок.

Сбербанк заключил два договора на поставку серверного оборудования происходящего из Польши. Однако страна регистрации неназванного производителя польского «железа» — Россия, следует из информации на сайте госзакупок. Стоимость двух комплектов польско-российского оборудования составляет $41,7 млн или 3 млрд руб.

Также Сбербанк покупает два комплекта серверного оборудования, происходящего из Венгрии и Китая за $26 млн (1,9 млрд руб.) и $25,9 млн (1,9 млрд руб.). Неназванные производители серверов, судя по информации на сайте госзакупок, зарегистрированы в Китае. Еще один комплект серверного оборудования, который приобретает банк, стоимостью $37,1 млн (2,7 млрд руб.) происходит из Чехии. Его неуказанный в карточке договора производитель зарегистрирован в США.

Тендер на закупку серверов был опубликован 14 июля 2021 г., его итоги были подведены 27 июля. Первые договоры начали появляться в системе с 30 августа, последние из которых (на закупку польско-российского оборудования) размещены 9 сентября. В тендерной документации не были указаны ни вендоры серверов, ни поставщики по пяти договорам. Поэтому данную информацию CNews запросил у представителей Сбербанка. «Данные о производителях и поставщиках закупаемого оборудования является конфиденциальной информацией», — ответили CNews представители Сбербанка на все вопросы.

Подробности тендера

Согласно тендерной документации, Сбербанк разделил закупку на пять отдельных лотов, на четыре из которых было подавно по две заявки, а на самый дорогой лот стоимостью $37,1 млн была подана одна заявка. При этом, судя по протоколу конкурсной комиссии, все пять договоров на поставку серверов были заключены с разными участниками, имена которых не опубликованы.

Сбербанк на 9,6 млрд закупает сервера из Венгрии, Польши и КНР

Исходя из информации о заключенных договорах, Сбербанку поставят более 2,8 тыс. польско-российских серверов, более 1,7 тыс. шт. чешско-американских серверов (по двум договорам) и 2,4 тыс. венгерско-китайского серверного оборудования. В цену оборудования включена стоимость расширенного сопровождения в гарантийный период в течение пяти лет, доставка, монтаж, а также стоимость лицензий на использование предустановленного ПО.

Ранее на вопрос CNews, отвечает ли требованиям техзадания оборудование российского происхождения, представители Сбербанка ответили, что в конкурсе могут принять участие производители из любой страны. «При этом банк, при проведении закупочных процедур, действует строго в соответствии с нормами, регулирующими приоритет продукции российского происхождения», — сказали CNews представители Сбербанка.

Какое оборудование закупает Сбербанк

Согласно техзаданию, поставляемое оборудование должно быть совместимо с Windows Server 2016 и выше, VMware vSphere 6.5.x и выше, RHEL 7.5 и выше, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 и выше и Ubuntu Server 16.04.x LTS, 18.04.x.

Сбербанк разместит закупленное оборудование в трех дата-центрах: ЦОДе в «Сколково» (самый большой ЦОД банка), ЦОДе «Датапро» в Москве, ЦОДе «Авантаж» в Московской области. Также местом поставки оборудования указан склад в поселке Томилино. Как ранее CNews рассказали представители Сбербанка, объем закупки продиктован сложившейся потребностью в вычислительных мощностях, необходимых как для поддержания существующих критически важных банковских процессов, так и для создания новых сервисов и их своевременного вывода на рынок.