Путин поручил перевести российское образование на государственные ИТ-ресурсы

Президент поручил обеспечить к 2023 г. использование в дистанционных образовательных технологиях исключительно государственных информационных ресурсов.

Государственные инфосистемы в образовании

Правительство совместно с комиссией государственного совета России по направлению «Образование» обязали обеспечить к 1 января 2023 г. использование в дистанционных образовательных технологиях и общеобразовательных программах исключительно государственных информационных ресурсов.

Обязательство входит в перечень поручений, который президент России Владимир Путин утвердил по итогам заседания президиума Государственного совета России, состоявшегося 25 августа 2021 г. Об этом сообщает сайт Кремля.

Назначение ответственных лиц

Министерство просвещения также наделили правом раз в полгода проводить экспертизу содержания и лицензирования электронных образовательных ресурсов по основным общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования.



Президент поручил обеспечить использование в дистанционных образовательных технологиях только государственных информационных ресурсов

До 1 марта 2022 г. должен быть подготовлен доклад с рассмотрением вопросов об исключении из законодательства об образовании понятия «образовательная услуга», а также об установлении государственного регулирования оборота информационной продукции для детей, размещаемой в интернете.



Ответственными за выполнение этих поручений из перечня назначены председатель Правительства Михаил Мишустин и Игорь Васильев.

Новые технологии

На вышеупомянутом заседании президиума Госсовета Путин подчеркнул значение новых технологий в приобретении новых знаний: «Уже в этом году все школы страны должны получить не просто доступ к интернету, а к скоростному интернету». Цифровизация, по словам президента, — дополнение, а не отказ от традиционного образовательного процесса.

В сентябре 2021 г. CNews сообщал о создании электронных личных дел для школьников и детсадовцев Москвы. Электронные досье должны быть оформлены по единому стандарту и содержать сведения об ученике, его родителях и статусе межведомственной проверки. При этом доступ к данным ребенка может получить только администрация школы и классный руководитель. Электронная система разработана столичным департаментом образования и науки и городским департаментом информационных технологий.