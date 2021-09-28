Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool

В московской информсистеме, в которую передаются изображения с 210 тыс. столичных видеокамер, и где их могут просматривать тысячи чиновников и силовиков, появится подсистема аутентификации по лицу. В качестве ОС и СУБД для нее выбраны Ubuntu и Tarantool. Чиновники заверяют, что распознавание затронет только лица авторизованных пользователей при входе в систему.

Аутентификация по лицу в ЕЦХД

Как выяснил CNews, власти Москвы собираются внедрить в ГИС «Единый центр хранения и обработки данных» (ЕЦХД) подсистему аутентификации по лицу. ЕЦХД представляет собой столичную информсистему, содержащую совокупность информации об объектах, за которыми ведется видеонаблюдение в Москве. В систему стекаются данные с 210 тыс. городских камер.

Модернизация центра будет осуществлена по итогам тематического тендера, который был запущен по заказу Департамента информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) 24 сентября 2021 г. в формате открытого конкурса. Начальная максимальная цена контракта выставлена на уровне 328,5 млн руб. Заявки от претендентов будут приниматься до 18 октября, подведение итогов намечено на 28 октября. Работы должны быть выполнены за 37 календарных дней с даты подписания соглашения, но не позднее 13 декабря 2021 г.

Проект подразумевает не только создание подсистемы распознавания лиц, но и разноплановую модернизацию уже существующих подсистем: клиентского ПО, выдачи файлового видеоконтента на сторонние ресурсы, предоставления интерфейса интеграции с внешними ИС, формирования и предоставления фотоизображений, портала оператора ЕЦХД (госучреждение «Московское городское агентство по телекоммуникациям»), ведения реестра средств видеонаблюдения (СВН), геопозиционирования СВН, ведения служебных справочников, ведения реестра пользователей, управления расписаниями и маршрутами патрулирования и др.

ГИС «Единый центр хранения и обработки данных» прирастет подсистемой аутентификации по лицу

«Также в рамках проводимых работ предусмотрено развитие существующих функциональных возможностей ЕЦХД для повышения удобства пользователя, оптимизации взаимодействия с внешними системами и улучшения производительности системы в целом», — указано в техзадании.

Для чего потребовалась аутентификация по лицу

В тендерной документации сообщается, что новая подсистема распознавания должна будет обеспечивать «дополнительный фактор аутентификации пользователя в рамках защищенного доступа; в качестве дополнительного фактора аутентификации должны использоваться данные фотоизображения лица».

Регистрация лица пользователя в подсистеме станет осуществляется путем передачи в нее серии фотоизображений, требуемой для извлечения шаблона. «Разработка мобильного клиента и размещения подсистемы на мобильных устройствах не предусматривается», — говорится в ТЗ. При этом к модулю детектирования предъявляется требование непрерывной обработки фотоизображений от 400 одновременно работающих клиентских устройств.

«Аутентификация по лицу, о которой идет речь в техническом задании к контракту, будет внедрена только для биометрической верификации входа в сам ЕЦХД, — заверили CNews представители ДИТа. — Это распространенный способ двухфакторной авторизации, использование которого позволит повысить безопасность учетных записей пользователей и предотвратить попытки несанкционированного доступа к ЕЦХД».

Отметим, что ЕЦХД создавался в начале 2010-х годов, в том числе, чтобы предоставить доступ к городскому видео силовикам и чиновникам непосредственно с их рабочих мест. В октябре 2018 г. начальник отдела городского видеонаблюдения ДИТа Дмитрий Головин в интервью VC.ru отмечал, что на тот момент просматривать видео в реальном времени и изучать архивы записей могли порядка 10 тыс. сотрудников органов исполнительной власти и 6 тыс. представителей правоохранительных органов.

Распознавание будет на Ubuntu и Tarantool

В техзадании на модернизацию ЕЦХД отмечается, что подсистема аутентификации по лицу в качестве ОС станет использовать Ubuntu — основанный на Debian свободный дистрибутив GNU/Linux, разрабатываемый британской компанией Canonical.

Что касается СУБД, то в качестве нее для подсистемы распознавания лиц был выбран Tarantool — открытая система, разработанная российской Mail.ru Group, платформа для вычислений in-memory с гибридной схемой данных.

При этом стоит отметить, что уже существующие подсистемы ЕЦХД используют весьма разномастные ОС и СУБД. В их числе CentOS, Microsoft Windows 2012 Standard, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, MySQL. Ubuntu задействована в двух подсистемах, Tarantool в модернизируемых подсистемах сейчас не используется.

В контексте многочисленных проектов последнего времени по использованию в госсекторе российского или открытого ПО выбор ДИТа в пользу этих продуктов может показаться несколько экзотическим, но сами чиновники с этим не согласны.

«ОС Ubuntu — одна из наиболее распространенных промышленных операционных систем семейства Linux с открытым исходным кодом, — подчеркнули в разговоре с CNews представители ДИТа. — Она широко используется для функционирования ряда подсистем ЕЦХД, и называть ее экзотичной некорректно. Специфика программного модуля аутентификации по лицу предусматривает хранение данных в слабоструктурированном формате, в так называемых NoSQL СУБД. Tarantool — отечественная СУБД данного класса, широко зарекомендовавшая себя в целом ряде высоконагруженных решений в различных отраслях отечественной промышленности».

Круг задач ЕЦХД и перспективы распознавания лиц

По словам Головина, московская городская система видеонаблюдения разрабатывалась для решения массы задач и за пределами сферы безопасности. В частности система позволяет городским службам отслеживать качество уборки дворов и улиц, неправомерное размещение рекламы, следить за порядком на стройках и т. д.

Мы предполагаем, что в будущем система распознавания лиц в школах заменит турникеты и будет контролировать входящих людей, — рассуждал чиновник три года назад. — Мы продолжаем внедрять системы распознавания лиц. Первые пилоты были запущены в 2017 г. Нам удалось протестировать, оптимизировать и удешевить решение. Наработки мы передали коллегам из МВД. Сейчас ждем оценки результатов и решения по дальнейшей судьбе проекта — нужен он им или нет».

В начале сентября 2021 г. «Коммерсант» писал, что ДИТ потратит 130 млн руб. на доработку системы распознавания лиц, которую используют полицейские. Предполагается, что они с помощью городских видеокамер и нейросетей смогут не только находить преступников, но также вычислять их маршруты передвижений и предполагаемых сообщников. Система также будет распознавать людей, которые часто приходят на места совершенных преступлений.

Неделю спустя издание ознакомилось с отзывом главы ДИТа Эдуарда Лысенко на проект постановления Правительства России, разработанный Минцифры, которым предлагается расширить случаи сбора и обработки биометрии. Из отзыва следует, что к 2022 г. ДИТ совместно с департаментом образования и науки столицы планирует внедрить в школах Москвы систему распознавания лиц. Предполагается, что школьников и учителей будут пускать в образовательные учреждения только после биометрической аутентификации.

Через несколько дней после публикации, в середине сентября заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что власти Москвы не намерены вводить систему распознавания лиц во всех столичных школах. По ее словам, такие эксперименты возможны только по желанию и с согласием родителей учеников.