Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику

К 1 сентября 2021 г. госкомпании должны были подготовить собственные стратегии цифровой трансформации, которые должны быть утверждены Минцифры к 1 октября. По словам замминистра Минцифры Максима Паршина, не все из них будут утверждены. Для стимулирования цифровизации госкомпаний Правительство не только ввело директивы, но и льготы, среди которых кредитование и лизинг.

Директивы госкомпаниям

Правительство обязало отечественные госкомпании разработать стратегии цифровой трансформации до 1 сентября 2021 г. До 1 октября они должны быть согласованы с отраслевыми министерствами и отдельно с Минцифры, говорится на сайте Правительства. Эти директивы напрямую касаются госкомпаний, перечисленных в распоряжении Правительства №91-р от 23 января 2003 г. В актуальной версии документа перечислено около 50 организаций, среди которых есть РЖД, «Почта России», «Аэрофлот», «Транснефть», ВТБ, «Газпром», «Ростелеком», «ГЛОНАСС» и др.

На данный момент реализуется только первый этап цифровой трансформации, в котором участвуют 50 компаний, следующий этап — порядка 600 компаний, которые в совокупности будут обеспечивать 40% вклада в экономику, - рассказал заместитель Минцифры Максим Паршин на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021: жизнь в новой реальности».

Все стратегии госкомпаний должны быть подготовлены в полном соответствии с методическими рекомендациями Минцифры. Одно из требований директив — это наращивание госкомпаниями доли закупок российских цифровых решений до 70% от итогового размера затрат на ПО к 2024 г.

Льготы госкомпаниям

Помимо директив, Правительство стимулирует цифровую трансформацию госкомпаний и путем мер поддержки. Среди них — льготные кредиты и лизинг. На развитие цифровой трансформации госкомпаний Правительство выдаст льготные кредиты со ставкой от 1% до 5% общим объемом до 65 млрд руб. Программу кредитования для госкомпаний Минцифры разработала совместно с ВЭБ и ведущими банками. Сейчас кредитный портфель составляет больше 40 млрд руб., - говорит Паршин.

Замминистра также подчеркнул, что программа лизинга развивается и на данный момент Правительство обсуждает расширение лизинговой поддержки.

По словам замминистра Минцифры Максима Паршина, не все стратегии цифровой трансформации госкомпаний будут утверждены

Не все стратегии утвердят

Минцифры утвердит не все стратегии цифровой трансформации госкомпаний, - говорит Максим Паршин. По его словам, это произойдет по разным причинам, как объективным, так и субъективным. Однако большая часть госкомпаний свои программы цифровой трансформации согласовали с федеральными органами исполнительной власти и с министерством, а также начали их реализовывать. После 1 октября 2021 г. Минцифры представит доклад о стратегиях госкомпаний Правительству.

При этом стратегии частично будут закрыты, в основном по причине государственной и коммерческой тайны, говорит Паршин. Однако некоторые презентационные материалы будут доступны.

Источник из Минцифры рассказал CNews, что первые 50 стратегий, которые Правительство заставило подготовить к 1 сентября, делались в авральном режиме и некачественно. На данный момент, говорит он, главная задача состоит в том, чтобы сделать стратегии цифровой трансформации правильными. «Ведь потом эти программы встают на контроль, — говорит он. — И если госкомпании напишут фигню, им придется выполнять фигню».

Стратегии госкомпаний

Представители РЖД и «Газпрома» не смогли ответить CNews, какие проекты и решения предусматривает их стратегия цифровой трансформации, а также в какой срок они предполагают их реализовать. При этом представители «Роснано» рассказали CNews, что их программа цифровой трансформации ориентирована на рост эффективности инвестиционных процессов. «Кроме того, в планах компании проекты, направленные на повышение эффективности поддерживающих бизнес-процессов, а также “оцифровка” HR-процессов», — уточняют представители «Роснано». Мероприятия планируется реализовать в срок до 2030 г.

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021: жизнь в новой реальности»

«Цифровая трансформация для нас — это не попытка вложить деньги в любую современную технологию, а все-таки взвешенное решение, в каком направлении цифровой трансформации нам будет это полезно, и на каком уровне зрелости нам стоит на эту технологию смотреть», — рассказала CNews Дария Халитова, директор по развитию информационных систем «Ростелеком». Халитова выделила отдельные проекты, которые будут реализованы в части цифровой трансформации. Среди них — цифровизация бизнес модели, которая предполагает выделение в группе компаний отдельных крупных кластеров (например, ЦОД и облачные сервисы и информационная безопасность), отвечающих за технологическую поддержку бизнеса и развитие продуктов. В том числе, программа предполагает развитие современных практик работы и цифровых продуктов, цифровизацию внутренней ИТ и телеком инфраструктуры и импортозамещение. У «Ростелекома» есть отдельный план по импортозамещению до 2025 г., подчеркивает Халитова. Он предусматривает, в том числе, создание и включение собственных решений в реестр Минцифры. Первые результаты цифровой трансформации в «Ростелекоме» ожидают получать уже в 2022 г.