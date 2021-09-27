Минцифры доверит цифровую идентификацию чиновнику Центробанка

Перестановки в Минцифре

Как стало известно CNews, из Минцифры уходит директор департамента развития технологий цифровой идентификации Юрий Парфенов. Об этом CNews сообщили два источника, близких к Правительству России. По словам собеседников издания, новым главой указанного департамента станет Дмитрий Дубынин, занимающий сейчас должность заместителя директора департамента финансовых операций Центробанка.

В пресс-службе Центробанка к моменту публикации прокомментировать CNews кадровые перестановки не смогли. Представители Минцифры сообщили CNews, что Парфенов перешел на работу в подведомственный министерству «Восход», и подтвердили назначение Дубынина.



Парфенов работал в Минцифры с 2013 г., перейдя в министерство из ВТБ. В апреле 2020 г. он стал заместителем директора департамента реализации стратегических проектов. Департамент развития технологий цифровой идентификации он возглавил в мае 2021 г., то есть всего несколько месяцев назад.

Из Центробанка обратно в Минцифры

Дмитрий Дубынин уже работал в Минкомсвязи (прежнее название Минцифры). В 2013-2018 гг. он был заместителем директора департамента координации информатизации. В этой должности он отвечал за направление координации и методологического обеспечения информатизации федеральных органов исполнительной власти.

Дмитрий Дубынин возвращается в Минцифры из Центробанка

В Центробанке Дубынин осуществлял руководство управлением анализа и развития финансовых технологий и финтех-хабом. Среди его проектов: развитие механизмов удаленной идентификации на финансовой рынке с использованием биометрических технологий, создание цифрового профиля, развитие и внедрение инновационных технологий на финансовом рынке, совершенствование правового регулирование в сфере цифровых технологий взаимодействия на финансовом рынке.

В этой должности Дубынин и так пересекается с Минцифры. В частности, Центробанк вместе с министерством занимаются проектом цифрового профиля, цель которого состоит в создании интерфейса для получения информации о гражданах из различных баз данных. Дубынин выступал за распространение данного механизма и на юридических лиц. Таким образом, после возвращения в Минцифры Дубынин, по сути, продолжит заниматься тем же фронтом работ.

Дубынин родился в 1984 г. В 2007 г. году окончил Омский государственный технический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» с присвоением квалификации инженер. В 2004 г. работал в «Сибсвязьсервисе» в должности инженера по оборудованию.

С 2006 г. работал в Управлении делами правительства Омской области на должности специалиста первой категории. С 2008 г. работал в Главном управлении информационных технологий и телекоммуникаций Омской области на должности главного специалиста.

С 2009 по 2013 гг. прошел путь от советника до заместителя руководителя департамента Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области.

Чем занимается департамент развития технологий цифровой идентификации

Рассматриваемый департамент Минцифры занимается развитием систем онлайн-идентификации личности и технологий биометрической идентификации, стимулированием применения электронной подписи, развитием систем цифровой идентификации граждан и системы паспортно-визовых документов нового поколения.

Среди проектов, курируемых департаментом, — введение электронных паспортов, развитие Единой биометрической системы и выдача паспортов болельщика (FAN-ID). FAN-ID применялись в ходе проведения в России международных спортивных турниров: Кубка федерации в 2017 г., футбольных Чемпионата мира в 2018 г. и Чемпионата Европы в 2021 г. FAN-Id также давали основания для безвизового въезда в Россию.

Парфенов является активным сторонником внедрения технологий биометрической идентификации для использования онлайн-сервисов и получения госуслуг через интернет. «Во многих случаях это позволит отказаться от использования электронной подписи при подаче электронных документов, — говорил ранее Парфенов. — Необходимость приобретения электронной подписи и невозможность ее использования на мобильных устройствах являются в настоящее время главными барьерами для массового вовлечения граждан в полноценное электронное взаимодействие».

