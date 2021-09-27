Работы по созданию сетей 6G в России перешли от одной «дочки» Минцифры к другой

На проведение двух НИР по линии 5G и 6G, которые для Мнцифры заказывал подведомственный ему институт, не нашлось претендентов, кроме еще одного подведа министерства. В результате ни копейки из общего бюджета работ в 356 млн руб. сэкономлено не будет.

НИРы по 5G и 6G достались НИИ радио

Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) определился с тем, кто станет для него в интересах министерства осуществлять научно-исследовательские работы (НИР), касающиеся связи пятого и шестого поколений — 5G и 6G.

Оба многомиллионных контракта безальтернативно достались другой подведомственной структуре министерства — ордена трудового красного знамени Российскому научно-исследовательскому институту радио им. М. И. Кривошеева (НИИ радио). Безальтернативность определил тот факт, что на два тематических тендера МТУСИ никто, кроме НИИ заявок больше не подал. На этом основании оба конкурса формально были признаны несостоявшимися, но в обоих случаях заказчик принял решение подписать соглашения с единственным претендентом — без снижения стартовых цен контрактов (законодательству это не противоречит).

Тема первой из доставшихся НИИ радио НИР: «инфраструктурные исследования в интересах обеспечения развития цифрового общества и телекоммуникационного сектора цифровой экономики» под шифром «Перспектива — 2021». В нее входит, в том числе исследование и анализ новых методов и средств испытаний устройств беспроводной связи на основе 5G, а также оценка эффективности использования диапазона 60 ГГц для инфраструктуры интернета вещей. Тендер на это исследование был опубликован 4 августа 2021 г. Цена контракта — 130,9 млн руб. Срок исполнения — 31 декабря 2021 г.

Исследования по линии 5G и 6G безальтернативно достались подведомственному Минцифры НИИ радио

В ходе второй НИР исполнитель проведет исследования перспективных беспроводных технологий связи, интеллектуальных антенных систем, а также технологий квантовых коммуникаций. Работам присвоен шифр «Эфир». Одной из их тем заявлены сети связи шестого поколения (6G). Соответствующий тендер был объявлен МТУСИ 23 августа 2021 г. Цена контракта — 225,6 млн руб. Работы должны быть завершены до 17 декабря 2021 г.

Таким образом, общий бюджет двух НИР, экономия которого не состоялась, составляет 356,4 млн руб. Результаты работ обоих исследований МТУСИ передаст Минцифры.

На момент публикации данного материала представители Минцифры не смогли прокомментировать CNews, удовлетворено ли министерство итогами тендеров и считает ли оно НИИ радио в полной мере компетентной организацией для осуществления подобных работ. Также остался без ответа вопрос редакции, заданный в контексте безальтернативного характера процедур, насколько, с точки зрения министерства, конкурентен российский рынок исследований в сфере 5G и 6G?

Что должно быть сделано по линии 6G

Напомним, в ходе исследования по линии 6G НИИ радио теперь предстоит изучить международную деятельность по вопросам развития технологий связи шестого поколения в субтеррагерцовом и террагерцовом диапазонах радиочастот. От него потребуется анализ патентов в этой области, включая анализ географии патентования и анализ патентообладателей по технологическим сегментам.

Ему нужно будет подготовить предложения по участию российских компаний в работе организаций по стандартизации ETSI (European Telecommunications Standards Institute, Европейский институт телекоммуникационных стандартов) и 3GPP (3rd Generation Partnership Project, консорциум по развитию сетей подвижной связи) с целью заимствования опыта зарубежных разработчиков и исследователей, продвижения отечественных разработок по системам связи шестого поколения, координации развития российской нормативной базы в соответствии с международной нормативной базой.

Также госзаказчик ожидает подготовки предложений на Ассамблею радиосвязи 2023 г. по исследованию и развитию сетей связи шестого поколения, а также анализа мировых практик по исследованиям оценки электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (РЭС) сетей связи 6G и всех других типов средств, работающими в полосе 92-1000 ГГц и смежных к ней полосах радиочастот.

Помимо этого, подрядчику необходимо провести оценку применимости существующих методов управления использованием радиочастотного спектра на территории России с учетом внедрения сетей связи шестого поколения. Ему придется осуществить анализ загруженности полосы радиочастот 92-1000 ГГц различного типа РЭС, относящихся к разным радиослужбам в соответствии с таблицей распределения полос радиочастот между радиослужбами России, а также оценку применимости существующих методов управления использованием радиочастотного спектра для систем связи 6G.

Еще один аспект исследования — анализ перспективных телекоммуникационных услуг на базе будущих сетей связи 6G, сценариев их предоставления и формирование предъявляемых к ним технических требований.

Этот аспект включает, формирование сценариев использования будущих сетей связи 6G и оценку технических требований, предъявляемых к ним со стороны перспективных приложений, услуг и существующих технологических трендов. Он же включает анализ и сравнение параметров существующих (5G) и будущих сетей шестого поколения (6G), недостатков и возможности технологий по обеспечению выявленных требований, предъявляемых новыми приложениями и услугами, а также подготовку перечня основных требований к параметрам (показателям) сетей связи 6G.

Наконец, работы предполагают исследование технологических решений, принципов и особенностей построения архитектуры сетей мобильной связи 5G Advanced для разработки направлений миграции к архитектуре будущих сетей связи 6G, анализ состояния и показателей развития отечественных промышленных технологий и подготовку предложений по составлению сводного перечня отечественных разработчиков и/или патентообладателей с указанием основного направления их деятельности.

Помимо этого от исполнителя ожидается исследование и прогностический анализ новых подходов построения сетевой архитектуры будущих сетей связи 6G с целью определения возможных путей интеграции наземного и космического сегментов сети, а также составление основных требований к подсистеме широковещательной доставки цифрового контента в сетях 6G (6G-Broadcast).

Работы в части 5G

Согласно тендерной документации, среди целей 5G-исследования — анализ новых методов и средств испытаний устройств беспроводной связи на основе 5G в частотном диапазоне 4,8-4,99 ГГц. В апреле 2019 г. CNews писал о том, что наиболее перспективным диапазоном среди операторов считается 3,4-3,8 ГГц, но он используется спутниковыми сетями Минобороны и ФСО.

Кроме того, в рамках исследования должен быть подготовлен обзор международных и отечественных производителей устройств беспроводной связи на основе 5G, а также анализ особенностей их устройства. Исследованием предусмотрена разработка научно-технических основ создания технологий построения и производства отечественных универсальных цифровых аппаратно-программных платформ для решения задач цифровой экономики в части обеспечения технологической независимости отечественного телекоммуникационного оборудования также входит в цели исследования.