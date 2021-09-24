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CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков решений для видеонаблюдения 2020

Топ-10 участников рейтинга крупнейших поставщиков решений для видеонаблюдения в 2020 г. заработали ₽20,5 млрд. 84% этой суммы приходится на топ-5 игроков. Выручка участников рейтинга в 2020 г. по сравнению с 2019 г. в среднем увеличилась на 49%. 56% этой суммы приходится на проекты в государственном секторе.

Крупнейшие поставщики рынка видеонаблюдения

По данным подготовленного CNews обзора «Рынок решений для видеонаблюдения 2021», суммарная выручка топ-10 игроков этого рынка по итогам 2020 г. составила ₽20,5 млрд. Это почти в 3 раза больше, чем в 2019 г. (₽7,2 млрд). Резкий скачок обусловлен появлением в рейтинге одного из крупнейших поставщиков таких решений — «Ростелекома».

56% выручки участники рейтинга заработали благодаря реализации проектов в государственном секторе. Доля первой пятерки в топ-10 практически не изменилась по сравнению с прошлым годом — она составляет 84%. Порог входа в топ-10 увеличился с ₽55 млн до ₽209 млн, т.е. почти в 4 раза. В среднем участники рейтинга в 2020 г. заработали на 49% больше, чем в 2019 г.

Крупнейшие поставщики решений для видеонаблюдения 2020

№ 2020 Название компании Выручка от создания решений для видеонаблюдения в 2020 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка от создания решений для видеонаблюдения в 2019 г., включая НДС, ₽тыс. Рост выручки 2020/2019, %
1 Ростелеком 7 200 000 5 300 000 36%
2 Байтэрг* 3 900 000 1 985 400 96%
3 Ситроникс 2 564 981 1 680 928 53%
4 ISS 2 434 034 1 746 258 39%
5 МаксимаТелеком 1 421 000 974 000 46%

C полными результатами рейтинга можно ознакомиться в обзоре «Рынок решений для видеонаблюдения 2021».

Чуть более половины (56%) выручки участники рейтинга заработали благодаря реализации проектов в государственном секторе. И это не удивительно: организация видеонаблюдения — одно из важных направлений программы «Безопасный город».

В коммерческом сегменте наиболее востребовано оборудование для видеонаблюдения: стоимость камер за последние годы существенно понизилась, объемы реализации выросли, что привело к росту продаж систем для хранения данных и мониторов.

Проекты и тренды рынка

Крупные проекты с использованием систем видеонаблюдения реализуются на всех видах транспорта и дорогах, на крупных промышленных предприятиях, в банках и ритейле, в государственном секторе.

В списке трендов, которые будут оказывать существенное влияние на развитие рынка видеонаблюдения в ближайшие годы, видеоаналитика с использованием искусственного интеллекта на базе машинного и глубокого обучения, периферийная обработка данных при помощи того же ИИ, широкое распространение открытых платформ, позволяющих через API интегрировать в программную инфраструктуру аналитические решения, рост популярности облачных решений и усиление мер информационной безопасности.

Подробнее о развитии мирового и российского рынка видеонаблюдения можно прочитать в обзоре «Рынок решений для видеонаблюдения 2021».

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