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У разработчика российского Linux появился новый гендиректор

Гендиректором российского разработчика системного ПО на базе ядра Linux НТЦ ИТ «Роса» стал Олег Карпицкий. Ранее он работал, в том числе, в «Асконе» и компании DocsVision. На новой должности Карпицкий займется повышением темпов роста компании. «Роса» была создана в 2010 г. экс-министром связи Леонидом Рейманом

Новый гендиректор «Роса»

Новым генеральным директором Научно-технического центра информационных технологий «Роса», разработчика одноименного отечественного дистрибутива Linux, назначен Олег Карпицкий. Он заменит Владиславу Васильеву, которая находилась в должности с июля 2018 г., рассказали CNews представители «Роса». Карпицкий займется консолидацией ресурсов, расширением продуктовой линейки и повышением темпов роста компании.

Под руководством Васильевой выручка компании выросла в несколько раз. Согласно ЕГРЮЛ, выручка «Роса» на конец 2020 г. составила 121,6 млн руб., что на 148% выше, чем на конец 2019 г. Основатель «Роса» Леонид Рейман отметил , что перед компанией на данный момент стоят задачи принципиально иного масштаба и сложности и реализовать их предстоит Олегу Карпицкому.

«Бывший генеральный директор “Роса” Владислава Васильева приняла решение покинуть компанию в целях дальнейшего профессионального развития и в данный момент находится на отдыхе», — сообщили CNews представители Научно-технического центра.

Кем раньше работал Карпицкий

Карпицкий более 20 лет проработал в области управления коммерческими отделами и руководил региональными представительствами в России. Их них более семи лет Карпицкий был коммерческим директором корпоративного сегмента ГК «Скаут» (поставщик решений по повышению безопасности управления транспортом).

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У НТЦ ИТ «Роса» новый гендиректор Олег Карпицкий

Около девяти лет новый гендиректор «Роса» занимал различные должности в ГК «Аскон» (крупнейший российский производитель САПР), также Карпицкий работал в компании DocsVision (создатель и разработчик платформы для управления документооборотом) в роли руководителя по развитию партнерской сети.

О научно-техническом центре

Компания «Роса» была создана в 2010 г. на средства экс-министра связи Леонида Реймана (возглавлял министерство с 1999 г. по 2008 г.). Тогда Рейман активно инвестировал в свободное программное обеспечение (СПО): он выкупил у «Айти» контроль над СПО-интегратором Pingwin Software и стал контролирующим акционером французского Linux-разработчика Mandriva. На базе разработок Mandriva «Роса» создала ОС для домашних ПК, корпоративную систему, а также дистрибутив для образовательных учреждений.

Среди продуктов компании сейчас — ОС «Кобальт», имеющая сертификат ФСТЭК, виртуализованный центр обработки данных ROSA Virtualization и ROSA ENTERPRISE LINUX SERVER — ОС, позволяющая развернуть на базе аппаратного обеспечения сервер с практически любой функциональностью, говорится на официальном портале «Роса». Заказчиками компании выступают МГУ им. Ломоносова, ЦНИИМАШ и Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Технологическими партнерами «Роса» являются, в том числе, «1С», «Мойофис» и Postgres Pro.

В сентябре 2019 г. Леонид Рейман в интервью CNews рассказал об участии «Роса» в реализации нацпрограммы «Цифровая экономика».

Кристина Холупова

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