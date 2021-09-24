«Ситроникс» заработает миллиарды на установке системы слежки в московских школах

Компания «Ситроникс», входящая в структуру АФК «Система», установит камеры видеонаблюдения в тысячах московских школ за 2,9 млрд руб. Заказчиком тендера на соответствующие работы выступил Департамент информационных технологий Москвы. Помимо «Ситроникса» в конкурсе участвовал «Мегафон», который предложил цену на 17 млн руб. больше. Теперь исполнителю предстоит передать изображения более чем с 1,8 тыс. камер высокого разрешения в «Единый центр хранения и обработки данных», которым, в том числе, пользуются правоохранительные органы.

Дочка АФК «Системы» выиграла крупный тендер

Дочка АФК «Системы» — «Ситроникс» установит более 13 тыс. видеокамер в нескольких тысячах столичных школ за 2,9 млрд руб. Такую цену ИТ-компании заплатит Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы за исполнение контракта. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Ситроникс» сбила цену контракта на 17,4 млн руб. и обошла «Мегафон», который предложил цену на 14 млн руб. больше. Победитель конкурса не только установит камеры, главная задача компании — организовать передачу данных с 1843 камер в образовательных учреждениях Москвы. Видеоизображение с них будет храниться в государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных» (ЕЦХД) и передаваться по запросу госорганам.

«У компании есть значительный опыт в реализации аналогичных проектов, поэтому мы не видим сложностей при реализации контракта», — рассказали CNews представители «Ситроникса». И компания не будет обрабатывать полученные с камер изображения, отметили они. При этом ранее представители ДИТ заверили CNews, что доступ к видео с камер имеют только уполномоченные сотрудники городских служб и правоохранительных органов. Записи с них представляют собой исключительно изображения и не содержат персональных данных граждан, уточнили в департаменте.

Подробности тендера

Об этом тендере CNews писал в конце августа 2021 г. Согласно технической документации, в большинстве школ внутри зданий будет установлено по четыре видеокамеры. Для других учреждений количество наружных камер варьируется от двух до 12. При этом внутри школ камеры должны размещаться таким образом, чтобы на видеоизображении было видно лицо человека.

«Ситроникс» выиграла крупный тендер ДИТа Москвы

При этом цель установки камер — повышение эффективности управления городским хозяйством, уровня обеспечения безопасности жителей Москвы, комфорта и удобства повседневной жизни граждан за счет применения технологий путем организации централизованного сбора, хранения и обработки информации об объектах видеонаблюдения, говорится в документах.

Камеры с разрешением изображения не ниже HD (1280×720) также будут передавать и звук. «Более четкое изображение в разрешении HD позволит усилить безопасность детей и педагогов в образовательных учреждениях, — рассказали CNews представители ДИТ. — В случае какой-либо нештатной ситуации изображение с камер позволяет установить обстоятельства происшествия, поэтому важно, чтобы видео было как можно более четким».

Активность «Ситроникса»

В январе 2021 г. «Ситроникс» объявила о планах инвестировать 200 млн рублей в запуск производства собственных серверов на процессорах Intel. В феврале «Ситроникс» приобрела у своих владельцев компанию «Кронштадт Технологии», разрабатывающую решения для цифровой морской навигации и безэкипажного судовождения.

В апреле 2021 г. «Ситроникс» сообщила о том, готова инвестировать 500 млн руб. в запуск производства собственных серверов на отечественных процессорах «Эльбрус». Как сообщили CNews в компании, «Ситроникс» планирует самостоятельно изготавливать печатные платы, блоки питания и корпуса на территории России. Кроме того, на предприятии группы будут осуществляться поверхностный монтаж плат, сборка готовых серверов и предустановка отечественного ПО.

В августе «Ситроникс» приобрела 71,06% долей частной компании «Спутникс» — производителя спутниковых технологий и компонентов для малых космических аппаратов. Основная цель приобретения, пояснили CNews представители «Ситроникса», состоит в запуске цифровых сервисов и продуктов на основе космических данных с низкоорбитальных спутников.