«Мой офис» получил гигантское обновление. Появилась поддержка ГОСТов

Российский пакет офисных программ «Мой офис» обновился до версии 2021.03. Апдейт содержит свыше 500 нововведений. Они касаются упрощения дизайна интерфейсов приложений, поддержки современных операционных систем Apple, новых возможностей облачного сервиса «Мой офис частное облако». Кроме того, в текстовом редакторе все новые документы будут автоматически форматироваться с учетом требований российских стандартов.

«Мой офис» обновился по-крупному

Как стало известно CNews, российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ) выпустила обновление для офисного пакета «Мой офис». Это крупномасштабный апдейт, несущий в себе 559 улучшений.



Нововведения затронули как интерфейс программ в составе пакета, так и функциональные возможности настольных и веб-редакторов. Также они коснулись мобильных приложений и серверных компонентов. Новая версия получила индекс 2021.03.

К числу изменений относится, помимо прочего, нативная поддержка мобильными приложениями для устройств Apple новейших операционных систем iOS 15 и iPadOS 15. Apple начала их распространение в сентябре 2021 г. с анонсом смартфонов iPhone 13.

Для дополнительной интеграции в экосистему Apple разработчики также добавили возможность работы с документами непосредственно из штатного файлового менеджера на смартфонах и планшетах «Файлы». По клику в нем на нужный документ он сразу откроется в «Мой офис документы». Поддерживаются форматы ODT, XODT, DOCX, ODS, XODS, XLSX.

Обновления для программ пакета «Мой офис» выходят регулярно. CNews писал об одном из крупнейших в июле 2020 г.

Удобный планировщик задач

Обновление до версии 2021.03 привнесло в веб-клиент почтового приложения «Мой офис почта» модернизированный дизайн интерфейса. Со слов разработчиков, изменения направлены на ускорение и упрощение процесса постановки задач.

К примеру, пользователям предоставлена возможность создавать максимально наглядные перечни дел, указывая для каждого из них не только названия, но и различные цвета. При необходимости, к каждому такому списку задач можно открыть общий доступ.

Обновленный планировщик задач

Дополнительно была скорректирована и общая логика создания таких задач. Например, в новом апдейте теперь используется иное расположение полей панели задач, плюс добавлена возможность поместить задачу в список задач. Еще один важный момент: после установки обновления 2021.03 все новые задачи в планировщике по умолчанию будут создаваться со статусом «В работе». Фильтр задач установлен в значение «По приоритету».

Форматирование по ГОСТ

Одно из главных нововведений в пакете «Мой офис» – это автоматизация форматирования документов для соответствия российским стандартам, в том числе ГОСТ 2.105-2019 ЕСКД. В версии 2021.03 настольного редактора теперь есть обновленный базовый шаблон, в котором по умолчанию реализованы все требования ГОСТ.

На основе этого шаблона будут создаваться все новые документы в настольном редакторе. При необходимости шаблон можно отредактировать, если требуется, чтобы все документы соответствовали, к примеру, внутренним стандартам компании.

Дополнительно разработчики внедрили в текстовый редактор новый способ редактирования шрифтов и абзацев в оглавлении. Теперь у пользователей есть возможность настраивать тип шрифта, его размер и начертание, а также корректировать отступы, выравнивать текст и выбирать требуемый межстрочный интервал. Следует отметить, что выбранное форматирование будет применено ко всему оглавлению.

Настраивать оглавления теперь можно намного более тонко

Пользователи, очень много работающие с текстом, наверняка сталкивались с необходимостью менять кавычки при наборе текста на разных языках. Этот процесс разработчики «Моего офиса» тоже автоматизировали – теперь кавычки вида "" при наборе текста на русском или французском без участия пользователя будут заменены на принятые в России «».

Случайное удаление файлов перестало быть проблемой

В релизе 2021.03 разработчики побороли проблему, провоцируемую сугубо человеческим фактором – случайное удаление нужных файлов. Обновление привносит в «Мой офис» возможность администраторам «оптом» возвращать в хранилище сразу все отмеченные к удалению документы.

Реализована эта опция при помощи новой функции массового восстановления. Это позволяет не тратить время на пофайловое возвращение из небытия каждого отдельного документа.

Новый подход к электронным таблицам

Обновленный редактор «Мой офис таблица» для работы с электронными таблицами может похвастаться возможностью использовать именованные диапазоны в различных функциях в сводных таблицах и макрокомандах.

Именованные диапазоны в электронной таблице

Навигацию в таблицах заметно упростили за счет новых горячих клавиш. Пользователи могут взять на вооружение простые сочетания CTRL+Home и CTRL+End для перемещения к первой или последней ячейке в таблице соответственно.

Автозаполнение значений в ячейках теперь тоже доступно

Появились также сочетания CTRL+Shift+Home и CTRL+Shift+End. Они позволяют выбирать нужные ячейки, начиная от выделенной и заканчивая первой или последней в таблице.

Были добавлены и новые типы последовательностей для заполняемых ячеек. Например, теперь дозволяется задавать большее количество комбинаций значений текстовых и табличных данных. Для наглядности работы с данными больше не нужно вручную менять ширину столбца, если размер числовых данных в ячейке превысит ее. Теперь данный параметр будет настраиваться автоматически.

Тонкий тюнинг интерфейса и скрытых функций

Немало изменений в приложениях пакета «Мой офис» затрагивают их интерфейс. К примеру, разработчики вняли просьбам пользователей и расширили рабочую область документа.

Этого удалось достичь за счет новой компоновки элементов управления, а также пунктов контекстного и командного меню. Попутно разработчики избавились от цветового фона и переработали режим просмотра документа в веб-редакторах.

В настольных редакторах появилась долгожданная поддержка документов DOCM и таблиц XLSM. В них, помимо основного контента, также содержится код макросов на языке VBA (Visual Basic for Applications). После открытия такие документы можно сохранить форматы ODF и OOXML, но без кода макросов.

Поддержка документов DOCM и XLSM с макросами

Отдельно следует отметить компактный режим панели инструментов, активируемый пользователем. Изменения коснулись и его – в версии 2021.03 он стал занимать еще меньше места на экране.

Пользователям техники Apple, работающим в веб-редакторах через браузер Safari, создатели «Моего офиса» предоставили функцию подготовки документов к печати и отправке их на печать напрямую из браузера. Раньше для печати документа требовалось сперва скачать его.

Новые облачные возможности

Обновление 2021.03 принесло изменения и облачный сервис «Мой офис частное облако». Теперь в нем есть возможность делиться файлами из корпоративного облачного хранилища при помощи публичных ссылок.

Работа с публичными ссылками

Такие ссылки можно защищать паролем и затем передавать их нужным адресатам. Создавать их может корпоративный пользователь облака, являющийся владельцем файла, а также пользователь с ролью «Управление».

В файловом менеджере облака «Моего офиса» теперь есть функция просмотра видео и прослушивания аудиофайлов с любого места. Для этого в медиапроигрывателе разработчики реализовали ползунок.

Работать с аудио- и видеофайлами стало заметно удобнее

Язык интерфейса облака теперь можно менять.

Интерфейс необязательно должен быть именно на русском языке

Эта опция доступна на странице выбора приложений.

Регулярные обновления офисного пакета «Мой офис»

Обновление 2021.03 стало третьим по счету. Как сообщал CNews, предыдущий апдейт вышел в конце июня 2021 г. и принес с собой свыше 600 изменений. В частности, была добавлена работа со сводными таблицами, математическими формулами, защита фрагментов от изменений, а также появились новые настройки совместного доступа и внешнего вида пользовательского интерфейса.

Патч 2021.01 увидел свет в начале апреля 2021 г. Тогда же состоялось открытие бесплатного доступа всем желающим к пробным веб-версиям редакторов текстовых и табличных. Кроме того, обновление улучшило функциональность серверных приложений и добавило новые возможности почтовой системе и мобильным приложениям.

Версия 2020.03 вышла в январе 2021 г. В ней был улучшен графический интерфейс приложений, входящих в состав офисного пакета, добавлен инструмент для визуализации и анализа данных «Мой офис аналитика». В общей сложности платформа получила более 96 усовершенствований, которые, в том числе, коснулись редакторов документов, почтового клиента и комплекта средств разработки (SDK).

Предшествующие версии выходили в ноябре 2020 г. (2020.02.R2) и сентябре 2020 г. (2020.02).