На всех станциях метро заработала оплата лицом

На последних пяти линиях московского метро тестируют оплату проезда с помощью системы распознавания лиц. С 15 октября власти обещают сделать систему Face Pay доступной всем пассажирам.



Новая система оплаты проезда

Все станции метро подключили к к сервису Face Pay. На последних пяти линиях подземки началось тестирование оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay. В ближайшее время столичные власти собираются сделать этот способ оплаты доступным для всех пассажиров метро, — сообщает «Интерфакс».

«14 линий и 241 станция метро подключены к сервису Face Pay. Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе», — отметил Максим Ликсутов, заммэра города по вопросам транспорта. По мнению властей, новая система оплаты упростит вход в подземку и сделает его быстрее.

Обещания властей

Заммэра сообщает, что в понедельник начнется финальный этап тестирования сервиса, после которого механизм оплаты Face Pay станет доступным для остальных пассажиров московского метро. Кроме того, Ликсутов сказал, разрабатывается система скидок для пассажиров, которые будут оплачивать проезд, применяя Face Pay.

Тестирование нового механизма оплаты началось еще в июле 2021 г. и первой линией, где применили систему, стала Филевская. «Сотрудники метро уже используют этот сервис и совершили более 1 млн успешных проходов на станции», — отмечал Ликсутов.

Власти пообещали, что с 15 октября Face Pay станет доступна на всех линиях метро. Затем к этой системе планируют подключить МЦК (Московское центральное кольцо, 31 станция) и МЦД (Московские центральные диаметры, 60 станций), а также наземный транспорт.

Как стать участником

Поскольку теперь планируется существенное расширение проекта, власти Москвы набирают новых участников для тестирования и предлагают подать заявление онлайн на facepay.mosmetro.ru. Подчеркивается, что участие носит заявительный характер.

Все станции московского метро подключены к системе оплаты при помощи сервиса Face Pay. Тестирование проходит на последних пяти линиях метрополитена

Чтобы стать участником тестирования, необходимо заполнить форму и оставить заявку на сайте. Затем на электронную почту в течение 7 дней приходит письмо, в котором прикреплена ссылка на тестовую версию мобильного приложения «Метро Москвы». В приложении необходимо загрузить фотографию своего лица в разделе «Face Pay», привязать банковскую карту для оплаты проезда. После этого участник подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер и смотрит в камеру. Через 1-2 секунды турникет открывается, а с карты участника списываются деньги за проезд. Стоимость проезда — по действующему тарифу банковской карты.

CNews сообщал, что развитие технологии базируется на платформе, доля разработок которой принадлежит ВТБ. Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин отмечал, что сервис может быть распространен на более широкий круг городской инфраструктуры: театры, музеи, выставки, другие места массового скопления людей.