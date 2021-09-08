Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов

Наталья Касперская считает отказ от бумажных паспортов в пользу смарт-карт рискованной затеей из-за риска роста числа их подделок. Она также указала на тот факт, что никто из властей не объясняет, зачем вообще россиянам нужно отказываться от привычного формата документа.

Касперская против электронных паспортов

Генеральный директор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в эфире телеканала РБК высказалась решительно против введения в России электронных паспортов. Она видит в переходе на новый стандарт главного документа гражданина гигантские риски.

По словам главы InfoWatch, замена бумажного паспорта на электронный влечет за собой угрозу массовых подделок. «Вот мы пользуемся больше 60 лет (бумажными – прим. CNews) паспортами, и да, существуют методы подделок. Но они же не массовые. А здесь (при переходе на электронные паспорта – прим. CNews) будут массовые», – отметила Наталья Касперская.

Нововведения сомнительной пользы

Наталья Касперская не только выразила уверенность в опасности для населения, которую таят в себе электронные паспорта. Она также не видит необходимости для населения в отмене привычного (бумажного) вида документа.

У Натальи Касперской накопилось много вопросов к системе электронных паспортов

«Никто <…> не объясняет нужность (внедрения электронных паспортов – прим. CNews). Понимаете, просто говорят, что надо, потому что надо», – заявила гендиректор InfoWatch.

Со слов Касперской, реализация в стране идеи электронных паспортов в виде пластиковой карты с впаянным в нее микрочипом, пока не имеет объяснения. «Цифровизация ради цифровизации», – резюмировала она.

(Не)обязательная замена

Электронный паспорт, он же смарт-карта, по задумке российских властей должен был в обязательном порядке заменить собой бумажный. Срок его действия – ровно десять лет, что обрекало миллионы россиян менять его настолько часто против своей воли. Для сравнения, бумажный паспорт, впервые выдаваемый гражданину в 14 лет, меняется лишь дважды – в 20 лет и 45 лет.

О полном отказе от бумажных паспортов российские власти начали говорить еще в июле 2019 г. Тогда об этом заявил Максим Акимов, на тот момент занимавший пост вице-премьера России и курировавший в Правительстве информатизацию России. В настоящее время Акимов руководит «Почтой России».

Вероятно, так в итоге будет выглядеть смарт-карта, которая заменит бумажный паспорт

Тогда государство планировало прекратить выпуск бумажных паспортов в 2022 г. На тот же год было назначено и прекращение выдачи документов такого формата с целью стимулирования россиян к переходу на опасные, по мнению Натальи Касперской, смарт-карты.

В августе 2021 г. действующий глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что российские власти не станут обязывать граждан менять свои классические бумажные паспорта на смарт-карты. «Принято решение не делать это (замену бумажного паспорта смарт-картой – прим. CNews) обязательным. То есть те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфоне, это будет их решение. Внутри есть согласованная позиция, что это не будет обязательным», – заявил министр.

При этом, как сообщал CNews, в тот же день Шадаев назвал смарт-карту более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых персональных данных о гражданине. Заявив о необязательности перехода на электронные паспорта, министр связи отметил, что окончательное решение о замене обычного паспорта гражданина России на смарт-карту будет принято Минцифры до конца 2021 г.

Плюс ко всему, Максут Шадаев не стал уточнять, как долго десятки миллионов россиян смогут избегать перехода на электронные паспорта и пользоваться документом привычного им формата. Это означает, что вероятность лишиться бумажных паспортов в самой скорой перспективе по-прежнему сохраняется.

Многолетняя эпопея без видимого финала

Первые заявления отечественных властей о необходимости перевода всех россиян на смарт-карты прозвучали еще в I квартале 2013 г. Инициатором всего этого можно считать Федеральную миграционную службу России (ФМС), которая к тому моменту подготовила соответствующий законопроект.

Согласно тексту документа, внедрение в России электронных паспортов должно было начаться 1 января 2015 г. В сентябре 2013 г. власти обозначили сроки прекращения выдачи бумажных паспортов – в 2025 г. Недействительными они должны были стать в 2030 г.

Спустя несколько дней власти решили перенести сроки начала цифровизации паспортов на 1 января 2016 г. В августе 2014 г. был показан первый прототип будущей смарт-карты – им стал кусочек пластика размерами 86х54 мм (формат банковской карты). На его лицевой стороне находились данные о ФИО гражданина, дате и месте его рождения и половой принадлежности. Здесь же размещались номер, дата оформления и срок действия удостоверения.

Нестареющая классика, которую невозможно взломать

Выдача электронных паспортов, как теперь всем известно, в 2016 г. не началась. Более того, на сентябрь 2021 г. их по-прежнему не существует, хотя с момента дебюта законопроекта ФМС прошло почти девять лет.

В июле 2019 г. власти предложили добавить в чип электронных паспортов сведения о СНИЛС и водительских правах владельца. Тогда же был назван срок действия нового документа – россиянам придется менять его каждые десять лет

Спустя еще два года, в июле 2021 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что запуск проекта по внедрению в России цифрового аналога паспорта назначен на декабрь 2021 г. С его слов, это будет «пилот», и он затронет исключительно жителей Москвы.

Озвученные вице-премьером сроки почти совпадают с теми, что оговаривали представители МВД в ноябре 2020 г. Они уверяли тогда, что эксперимент начнется не позднее 1 декабря 2021 г. и затронет исключительно столицу. Аналогичные даты в том же ноябре 2020 г. озвучивал и Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

Согласно данным Росстата, на начало 2021 г. в Москве проживало около 12,66 млн человек, при общей численности населения России в пределах 146,17 млн человек. Таким образом, принять участие в эксперименте смогут лишь около 8,6% россиян.

Всем остальным гражданам придется подождать цифровизации бумажных паспортов немного дольше. По информации «Известий», выдача электронных паспортов в регионах начнется не позднее 1 июля 2023 г. Таким образом, с момента подготовки ФМС своего первого законопроекта о смарт-картах до начала их внедрения по всей стране пройдет 10,5 года, если сроки не будут изменены в очередной раз.