Сбербанк строит самый большой ЦОД в России

Сбербанк сообщил о начале строительства крупнейшего в России ЦОДа, площадь которого составит более 55 тыс. квадратных метров. Он расположится в особой экономической зоне в Балаково и вместит 3,5 тыс. стоек.

Крупнейший ЦОД в России

Сбербанк начал строительство крупнейшего в России Центра обработки данных (ЦОД). Он станет крупнейшим дата-центром в стране, рассказали CNews представители банка. ЦОД разместится на территории Особой экономической зоны в Балаково. Рядом с городом расположены Балаковская АЭС и Саратовская ГЭС, близость которых, по всей видимости, и повлияла на расположение дата-центра.

«Данный ЦОД стал первым этапом развития федеральной программы строительства сети региональных ЦОДов банка», — комментирует председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, проект не только будет способствовать развитию региона, благодаря ему также будет создано до 200 новых рабочих мест.

В декабре 2020 г. между Сбербанком, правительством Саратовской области и оператором «Российские сети» был подписан меморандум о намерениях, посвященный строительству регионального ЦОДа.

Представители Сбербанка отказались сообщить CNews сумму, которая выделена на строительство самого большого в стране ЦОДа.

Подробности ЦОДа

Общая площадь ЦОДа составит более 55 тыс. квадратных метров. Он будет состоять из семи модулей, в каждом из которых разместится по 500 стоек (энерговооруженность которых составляет от 12 до 15 кВт на стойку).

Сбербанк начал строительство крупнейшего ЦОДа в стране

Проект будет реализован в особой экономической зоне на благоприятных условиях, включая бесплатное присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения. Бизнес-план проекта прорабатывается в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 23 марта 2006 г. №75.

При его строительстве, согласно заявлению Сбербанка, будет использоваться интеллектуальная система охлаждения и система управления нагрузками, предназначенная для минимизации объемов электропотребления. Совместное использование этих систем приведет к сокращению потребления электроэнергии на 30% без уменьшения отказоустойчивости, что в следствии сократит углеродный след ЦОДа и позитивно отразится на экологии региона, уточняют в банке.

Подробнее о ЦОДах Сбербанка

Крупнейший на данный момент ЦОД в России площадью 4,09 га принадлежит Сбербанку и располагается в инновационном центре «Сколково». Этот дата-центр также считается одним из крупнейших в Европе. Помимо этого, Сбербанку принадлежит еще один ЦОД в Южном порту. В конце октября 2020 г. стало известно о планах банка построить еще один ЦОД на юго-востоке Москвы.

В июле 2021 CNews писал о том, что Сбербанк планировал закупить серверное оборудование для своих ЦОДов на $131,1 млн (это почти 10 млрд руб.). В совокупности банк закупил свыше 7 тыс. новых серверов разной конфигурации. «Объем закупки продиктован сложившейся потребностью в вычислительных мощностях, необходимых как для поддержания существующих критически важных банковских процессов, так и для создания новых сервисов и их своевременного вывода на рынок», — рассказали CNews представители Сбербанка.

В августе 2020 г. CNews писал о том, что Сбербанк искал владельцев ЦОДа, которые могли бы за 2,55 млрд руб. принять 700 серверных стоек. Однако разместить требовалось только 100, а 600 мест для них должны были «держаться про запас» в течение 4,5 лет. При этом в технической документации говорилось о том, что банк вправе не размещать эти 600 серверов и не оплачивать их вовсе.

Согласно сайту госзакупок, тендер был признан несостоявшимся, потому что на него не было подано ни одной заявки. Позже данный тендер был переформатирован и перезапущен в сентябре 2020 г. с максимальной ценой договора в 2,64 млрд руб. Победителем, стал единственный участник — МТС, с ценой предложения в 2,51 млрд руб.

В феврале 2021 г. CNews писал о планах Сбербанка открыть кредитную линию на $500 млн британскому оператору ЦОДов IXcellerate, который на эти деньги планирует построить в Москве крупнейший по меркам Европы кластер дата-центров.