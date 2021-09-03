«Айтеко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками

Системный интегратор «Айтеко» выделил из собственной структуры отдельную компанию, которая займется ИТ-консалтингом и информационно-техническим обеспечением организаций из нефтегазовой отрасли.

«Айтеко» расширяется

Системный интегратор «Айтеко» создал консалтинговую компанию «Витте про» для работы с заказчиками из промышленности и топливно-энергетического комплекса. Компания займется услугами по разработке, внедрению, технической поддержке и сопровождению бизнес-приложений для нефтегазовой отрасли, сообщили CNews представители «Айтеко». В том числе, «Витте про» будет оказывать услуги ИТ-консалтинга и информационно-технического обеспечения компаний.

«Витте Про» специализируется на оказании услуг поддержки и сопровождения интегрированных систем управления на базе SAP, налогового мониторинга, электронного документооборота, автоматизации управления персоналом (SAP HCM), разработки хранилищ данных SAP BW, разработки корпоративной отчетности на платформе SAP BO.

Подробнее о штате

Консалтинговая компания на данный момент состоит из 330 человек и ведет проекты в 26 регионах России. Как пояснили CNews представители «Айтеко», команда сформирована из бывших сотрудников департамента по работе с энергетической отраслью «Витте консалтинг». «Большая часть специалистов — инженеры, инженеры-программисты, бизнес-аналитики, разработчики ПО, специалисты различных категорий по поддержке и сопровождению информационных систем с многолетним опытом работы с предприятиями-заказчиками из нефтегазовой отрасли», — отмечают в «Айтеко».

«Айтеко» выделил из структуры ИТ-консалтинговую компанию для нефтегазовой отрасли

Специалисты «Витте про» работают с ИТ-подразделениями крупных компаний из ТЭК, промышленности, металлургии в части разработки, сопровождения и технической поддержки ИТ-систем управления и комплексных информационных систем. Команда имеет компетенции по применению вендорских практик и решений на платформах SAP, Labware, StarLims, IBM, SharePoint, Oracle, 1C, Honeywell, Wonderware, говорится в сообщении компании.

О компании

Компания «Айтеко» — российский ИТ-интегратор, который работает на ИТ-рынке с 1997 г. «Айтеко» входит в 100 крупнейших российских компаний 2021 г. рейтинга CNews. Также интегратор входит в ТОП-500 крупнейших российских компаний, в ТОП-5 крупнейших ИТ-компаний, поставщиков ИТ-услуг и разработчиков ПО, ТОП-3 ведущих системных интеграторов России в сфере построения ИТ-инфраструктуры. «Айтеко» также входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. Среди заказчиков «Айтеко» — Сбербанк, «Почта России», Счетная палата и «ИКЕА сентерс рус оперэйшн».

В 2014 г. на базе «Айтеко» создается «Витте Консалтинг», которая фокусируется на внедрении цифровых технологий для решения бизнес-задач в сфере управления производственными активами, подготовке организаций к цифровой трансформации и реализации бизнес-моделей предприятия.

Согласно данным «Контур.фокус», ООО «Витте про» зарегистрирована 28 октября 2020 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Михаил Пугачев. Учредителями компании являются «Ай-теко инвест» (ей принадлежат 74,9%), Ольга Цыбулевская (25%) и Михаил Пугачев (0,1%).