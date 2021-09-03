Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий

Стремительно растущая по своим ключевым финансовым показателям группа компаний, разрабатывающая и производящая вычислительную технику под маркой Yadro, открыла около 400 новых вакансий. С учетом действующего штата примерно в 800 человек, группа собирается разрастись в полтора раза. Большая часть вакансий — инженеры-разработчики. Прирост штата группы идет уже не первый месяц, во многом за счет выпускников вузов.

Рост штата группы Yadro

Как стало известно CNews, свой штат в полтора раза намерена увеличить российская группа компаний, занимающаяся разработкой и производством вычислительной техники под брендом Yadro (центральное юрлицо — ООО «КНС групп», входит в «ИКС холдинг»). При действующем числе сотрудников примерно в 800 человек у организации открыто около 400 вакансий.

Об этом CNews рассказал директор по технологиям Yadro и совладелец «КНС групп» с долей в 7,6% Артем Икоев.

С его слов можно было заключить, что наращивание числа сотрудников связано с разработкой новых продуктов и общим расширением бизнеса. В частности, в сентябре 2021 г. компания открывает подразделение разработки в Нижнем Новгороде, известном своими техническими вузами. Первые два десятка человек в него уже наняты.

Большая часть штата группы Yadro (порядка 60%) сейчас сосредоточена в Москве и Подмосковье, однако у организации также существуют подразделения и отдельные компании (в том числе совсем недавно приобретенные) в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Кроме того, в группе не исключают открытия представительств не только в других городах нашей страны, но и за рубежом, что обусловлено нехваткой кадров в узкоспециализированных отраслях в России.

Группа Yadro наращивает штат в 1,5 раза

Новые вакансии открыты по направлениям разработки аппаратных средств, разработки полупроводниковых продуктов, разработки ПО, технической экспертизы и поддержки, исследований, доставки и обслуживания, цепочки поставок, планирования, производства, продаж, маркетинга, развития бизнеса, общего управления. Большая часть вакансий приходится на разработку, на инженеров.

По данным группы, среди действующих сотрудников около 80% — инженеры различных профилей, «авторы сотен патентов и статей». За прошедший период 2021 г. новыми членами команды группы уже стали более 270 специалистов. Существующий кадровый прирост во многом обеспечивают выпускники вузов. Пятая часть персонала группы младше 25 лет. Некоторые сотрудники группы ведут преподавательскую деятельность в известных вузах страны: ИТМО, МФТИ и др.

Чем именно занимается Yadro

Yadro специализируется на вычислительных платформах, системах обработки и хранения данных, телекоммуникационном и сетевом оборудовании, персональных и умных устройствах, микропроцессорных ядрах и пр.

Несколько серверов и СХД компании включены в реестр российского «железа» при Минпромторге, на который в приоритетном порядке должны ориентироваться госорганы и отчасти компании с госучастием при осуществлении своих «железных» закупок.

На собственном заводе Yadro Fab Malakhovka в подмосковной Малаховке на данный момент производится и тестируется конечная продукция под брендом Yadro. В год предприятие общей площадью 3,5 тыс. кв. м производит 30 тыс. серверов Yadro Vegman, семь тыс. СХД Yadro Tatlin, 200 серверов класса Mission Critical (критически важные), корпоративные системы, системы автоматизации производственного тестирования и оценки качества и другую продукцию. В конце 2021 г. Yadro планирует приступить к серийному производству сетевых коммутаторов собственной разработки для ЦОДов.

Клиентами Yadro являются компании в банковской, производственной, транспортной сферах, ритейле а также организации госсектора.

История и основные показатели Yadro

Компания «КНС групп» со своей торговой маркой Yadro была основана в 2014 г. В 2017 г. она объявила о коммерческой доступности первых поколений собственных продуктов — сервера Vesnin и системы хранения данных Tatlin, на данный момент эксплуатирующихся в инфраструктуре ряда крупных российских компаний.

Появившись как дочерняя структура «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), в начале 2019 г. компания перешла под управление «ИКС холдинга» предпринимателя Антона Черепенникова. В сентябре 2020 г., по данным ЕГРЮЛ, он избавился от своей доли в компании. Теперь она почти на 100% принадлежит ООО «Юэсэм телеком», крупнейшая доля в котором (39,2%) числится за Алишером Усмановым.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2020 г. ООО «КНС групп» продемонстрировало выручку в 22,1 млрд руб. с приростом этого показателя на 46% по сравнению с предыдущим годом. При этом чистая прибыль компании составила 1,8 млрд руб.

Выручка всей группы Yadro, по данным организации, по итогам 2020 г. превысила 26 млрд руб. Практика CNews по мониторингу госзакупок показывает, что в 2021 г. продукцию под брендом Yadro весьма часто закупают крупные госкомпании (например, структуры «Росатома») на сотни миллионов рублей.