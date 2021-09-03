«Эр-Телеком» купил конкурента в сфере интернета вещей

«Эр-Телеком» купил группу компаний «Лартех», специализирующуюся на разработках в сфере интернета вещей и владеющую собственной сетью. Сеть интернета вещей есть и у «Эр-Телекома», но компании используют разные подходы в привлечении клиентов.

«Эр-Телеком» купил «Лартех»

Холдинг «Эр-Телеком» объявил о покупке группы компаний «Лартех», работающей в сфере интернета вещей. Сумма сделки не разглашается.

«Лартех» выполняет полный цикл работ по проектированию, разработке и производству инновационных продуктов и платформ для различных отраслей, таких, как энергетика, ЖКХ, промышленность. «Лартех» владеет собственной сетью базовых станций и телекоммуникационной платформой в области интернета. Компания является резидентом «Сколково».

По данным базы «Контур.Фокус», основным владельцем ООО «Лартех телеком» (головная структура группы «Лартех») была Лариса Ивойлова с долей в 79%. Долями размером по 8% владели Андрей Микешин и гендиректор компании Дмитрий Полторак. Еще 4% было у Вячеслава Ширикова. По итогам 2020 г. выручка компании составила 145 млн руб., чистый убыток – 19 млн руб.

«Эр-Телеком» купил группу компаний «Лартех», специализирующуюся на разработках в сфере интернета вещей и владеющую собственной сетью

«Эр-Телеком» также оказывает услуги в сфере интернета вещей, владея федеральной сетью, работающей по технологии LoRaWan. Компания предлагает решения в сфере государственного сектора, умной инфраструктуры АЗС, умной инфраструктуры ритейла, а также нефть и газ. «Эр-Телеком» уже использует решения, разработанные «Лартехом» в области электроэнергетики, в своем продуктовом портфеле.

Для чего «Эр-Телеком» понадобился «Лартех»

Как объясняет директор по продуктам для корпоративного сегментам и инновациям «Эр-Телеком» Денис Реймер, инновационные проекты холдинга и «Лартех» ограничено дополняют друг друга. «Мы являемся, в первую очередь, оператором и интегратором в области интернета вещей, а «Лартех» - разработчиком ПО для оборудования интернете вещей для создания частных сетей», - говорит Реймер.

В пресс-службе «Эр-Телекома» добавили, что у двух компаний разные подходы. «Эр-Телеком» строит сеть интернета вещей и ищет под нее клиентов. «Лартех» же ищет клиентов и под них строит сеть. Кроме того, ключевым активом «Лартех» является команда и экспертиза.

После сделки команда продолжит работу под своим брендом.

Российский рынок интернета вещей

Согласно дорожной карте развития интернета вещей, разработанной госкорпорацией «Ростех» в рамках контракта с Правительством, российский рынок интернета вещей (товаров, работ, услуг) в 2019 г. составил 303, млрд руб. К 2030 г. объем рынка увеличится до 661 млрд руб. Количество подключенных устройств интернета вещей за этот период увеличится с 103,7 млн до 2,56 млрд.

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин отмечает, что российский рынок беспроводных подключений в сфере интернета вещей составляет всего лишь 1 млрд руб. Но рынок может вырасти за счет появления устройств на базе e-SIM.