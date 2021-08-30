Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО

«Русгидро» переводит свою систему управления ремонтами оборудования ГЭС на Astra Linux и PostgresPro взамен Microsoft Windows Server и MS SQL. На проект выделено 45 млн руб.

Уход «Русгидро» с ПО Microsoft

Как выяснил CNews, государственная группа «Русгидро», которая объединяет более 60 гидроэлектростанций в нашей стране, собирается перевести свой программный комплекс «Автоматизированная система управления ремонтами энергетического оборудования» (АСУРЭО) на российские ОС и СУБД.

На эти цели компания готова потратить до 45 млн руб. Данная суммы выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере, который был объявлен «Русгидро» 27 августа 2021 г. в формате конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки от претендентов будут приниматься до 13 сентября, подведение итогов намечено на 30 ноября. Победителю предстоит выполнить все работы в течение 16 месяцев с момента подписания договора.

Модернизация комплекса АСУРЭО затронет исполнительный аппарат «Русгидро», ряд гидроэлектростанций и несколько филиалов организации: Бурейскую, Волжскую, Воткинскую, Жигулевскую, Зейскую, Камскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Саратовскую, Саяно-Шушенскую, Чебоксарскую ГЭС, Загорскую ГАЭС, «Каскад Верхневолжских ГЭС», «Каскад Кубанских ГЭС», а также дагестанский, кабардино-балкарский, северо-осетинский, карачаево-черкесский филиалы.

«Русгидро» отказывается от ПО Microsoft в пользу российских программ (на фото: Саяно-Шушенская ГЭС; входит в «Русгидро»)

В настоящее время АСУРЭО работает на ОС Microsoft Windows Server 2008 R2 Standart и СУБД Microsoft MS SQL. Замещающее ПО, в соответствии с ТЗ должно быть включено в Реестр российских программ при Минцифры. Конкретными продуктами определены Astra Linux и PostgreSQL.

В последнем случае, по всей видимости имеется в виду СУБД PostgresProроссийской компании PostgresProfessional, потому что PostgreSQL — это название открытого свободно распространяемого решения. Именно оно лежит в основе PostgresPro, но в Реестре при Минцифры его быть не может.

Редакция CNews ожидает от «Русгидро» прояснение данного вопроса.

АСУРЭО — тоже продукт из Реестра Минцифры

Сопоставляя открытые данные, можно заключить, что переводимый комплекс АСУРЭО создан на базе одноименного решения основанной в 2003 г. российской компании «СМС-информационные технологии». Оно также включено в Реестр российского ПО при Минцифры — с апреля 2016 г. Официальный правообладатель — ЗАО «СМС-автоматизация».

Среди предприятий заказчиков АСУРЭО, помимо «Русгидро», заявлены системный оператор ЕЭС России, «Россети) (ФСК, МРСК), «Росэнергоатом», «Интер РАО ЕЭС», ТГК, ОГК, «РАО ЭС востока», «Роснефть» и др.

«В целях импортозамещения АСУРЭО поддерживает СУБД PostgreSQL и Postgres Pro, помимо MS SQL Server», — говорится на сайте разработчика.

Некоторые подробности проекта

Модернизированная система должна станет разворачиваться на аппаратном обеспечении заказчика. Проект коснется подсистем АСУРЭО «Планы ремонтов», «Метролог», «Анализ», «Оперативные Заявки», «Мониторинг готовности».

Среди задач проекта указаны разработка централизованной конфигурации АСУРЭО с поддержкой работы всех филиалов и Исполнительного аппарата на одном сервере, вынесение СУБД на отдельный сервер, связь сервера АСУРЭО с сервером СУБД с разграничением доступа служб филиалов к своим базам данных.

В соответствии с ТЗ, подрядчик должен будет организовать два вида технической поддержки системы после передачи ее в промышленную эксплуатацию: техническую поддержку платформенных компонент АСУРЭО сроком на один год, гарантийную поддержку реализованной и настроенной функциональности системы сроком на три года.

Импортозамещение в «Русгидро»

В тендерной документации говорится, что перевод АСУРЭО на российский стек технологий происходит в соответствии с директивами Правительства 10068п-П13 от 6 декабря 2018 г., а также планом мероприятий на период 2019-2021 гг. по переходу «Русгидро» на преимущественное использование отечественного ПО, утвержденного решением советом директоров организации 2 июня 2020 г.

Напомним, 15 июля 2021 г. CNews писал, что «Русгидро» выделило 350 млн руб. на развертывание системы управления фондами и активами на российской платформе взамен использования разрозненных решений, преимущественно на ПО американской IBM.

Масштабы деятельности «Русгидро»

Группа «Русгидро» позиционирует себя в качестве одного из крупнейших российских энергетических холдингов, лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии.

По данным организации, по состоянию на 31 декабря 2020 г. Российской Федерации принадлежит 61,7 % уставного капитала ПАО «Русгидро», банку ВТБ — 12,95 %, миноритарным акционерам — 20,1 %, общее количество размещенных акций — 439 288 905 849 (с учетом зарегистрированного уставного капитала). Общее количество акционеров «Русгидро» — 460 349.

Акции компании включены в котировальный список первого уровня и торгуются на Московской бирже (ранее — Фондовой бирже ММВБ). В июле 2008 г. была открыта программа глобальных депозитарных расписок, в июле 2009 г. расписки были допущены к обращению на основном рынке Лондонской фондовой биржи. В августе 2009 г. была открыта программа американских депозитарных расписок.

Помимо ГЭС, группа объединяет тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также в состав «Русгидро» входят геотермальные станции на Камчатке, высокоманевренные мощности Загорской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в Московской области, используемые для выравнивания суточной неравномерности графика электрической нагрузки. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «Русгидро» составляет 38 ГВт.

Кроме эксплуатации действующих объектов «Русгидро» реализует инвестиционные проекты строительства ГЭС в различных регионах России. Самыми крупными из них являются строительство Усть-Среднеканской ГЭС (570 МВт) в Магаданской области и Красногорских МГЭС (49,8 МВт) в Карачаево-Черкесии.