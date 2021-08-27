В Реестр российского ПО пустят продукты компаний с головными офисами за рубежом

Минцифры подготовило новые критерии допуска софта в реестр российского ПО. Важнейшие среди них — правообладатели ПО должны иметь в штате компании квалифицированных специалистов, которые будут осуществлять техподдержку продукта. Также попасть в реестр смогут продукты компаний, чьи головные офисы располагаются за рубежом.

Новые критерии

Минцифры разработало новые критерии включения программного обеспечения в реестр российского ПО. Теперь для того, чтобы продукт попал в реестр, правообладателям ПО необходимо иметь в штате квалифицированных специалистов, которые будут осуществлять гарантийное обслуживание и техподдержку продукта. Соответствующие поправки в постановление Правительства «Об установлении запрета на допуск ПО, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» были опубликованы на regulation.gov.ru 26 июля 2021 г., обсуждение проекта завершилось 20 августа.

Однако это не единственное изменение. Согласно документу, в реестр также будет допущено ПО компании-разработчика, головной офис которой располагается за пределами России. Но при условии, что контроль над этой организацией осуществляется российскими госорганами, юрлицами или гражданами, пишет «Коммерсант».

Подготовлены новые критерии допуска ПО в российский реестр

Если вышеупомянутые поправки будут приняты, они вступят в силу с 1 марта 2022 г. и будут действовать до 1 марта 2028 г.

Мнение участников рынка

«Инициатором решения включать в реестр продукты компаний, головной офис которых находится за рубежом, могут быть крупные потребители информационных систем, госкорпорации, у которых совсем не осталось маневра, а по некоторым направлениям и вовсе отсутствует ПО, включенное в реестр», — рассказал CNews генеральный директор ГК «Эдит про» Дмитрий Кичко.

Что касается наличия квалифицированных разработчиков, то критерии проверки квалификации не могут быть универсальными, как результат, будут нечеткими и дадут возможности для маневров и недобросовестных манипуляций, добавил он.

«Предложенные меры по корректировке критериев отбора в реестр связаны, скорее всего, с желанием облегчить деятельность гигантов рынка: не секрет, что у многих крупных игроков в сегменте разработки софта и ИТ-продуктов сегодня головной офис расположен за границей, тогда как основной штат тут, и вся разработка ведется в России», — рассказа CNews генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев.

Данная норма несколько нивелирует тот самый налоговый маневр для отечественных разработчиков — получается, что налоги можно платить в офшоре, не неся рисков и не платя НДС с продажи софта, добавляет он.

«Это непродуктивная мера, которая продемонстрирует рынку политику двойных стандартов и поставит участников в неравные условия», — отмечает эксперт.

Действующие критерии

С 1 января 2016 г. вступили в силу изменения, запрещающие использование иностранного ПО в госорганах при наличии российских аналогов. Для последних были утверждены правила формирования и работы реестра отечественного ПО, которым должны пользоваться российские госоргананы и госкорпорации при выборе софта.

В соответствии с действующими критериями, чтобы софт считался отечественным, его российский правообладатель должен располагать исключительным правом на это ПО, оно также должно свободно обращаться и распространяться на территории России, сумма лицензионных и иных отчислений за год в пользу иностранных правообладателей должна составлять не более 30% выручки от реализации ПО и сведения о нем и его содержании не должны составлять государственную тайну.

На момент публикации материала в отечественный реестр включены 11 293 программы.