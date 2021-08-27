Минцифры хочет приравнять открытое ПО к российскому. Разработчики против

Минцифры подготовило ряд приложений к стимулированию развития открытого ПО и открытой архитектуры в России. Среди них была идея приравнять софт с открытым кодом к российскому и добавить его в реестр отечественного ПО. Это предложение раскритиковали представители российской ИТ-сферы.

Предложения Минцифры

Минцифры России разработало проект мер поддержки открытого ПО (OS) и открытой архитектуры (OA), пишет РБК. В проработке этих мер ведомству помогало автономной некоммерческой организацией (АНО) «Цифровая экономика».

Проект состоит из нескольких мер поддержки, среди которых есть предложение приравнять открытые решения к отечественным ПО и микроэлектронике и внести их в соответствующие реестры. После этого госструктуры и компании с госучастием получат возможность использовать эти решения.

Минцифры также предложило ввести в России льготное кредитование производства программно-аппаратных комплексов с использованием OA и OS. В список мер поддержки входит и обеспечение поддержки компаний, осуществляющих техническое сопровождение, сервис и доработку продуктов на базе OS и OA.

Среди прочих мер также стоит выделить предложение по определению якорных заказчиков OS и OA с массовым спросом и подготовке для них проектов с использованием такого рода разработок. Для реализации этой идеи Минцифры предлагает выпустить директиву для госкомпаний по использованию продуктов с OA и OS, а для других игроков рынка – проработать вопрос с выдачей грантов.

Свободное ПО может оказаться на равных с российским

Вместе с этим Минцифры высказало идею по внедрению в стране обязанности по размещению в свободном доступе того заказного программного обеспечения, разработка которого велась с привлечением госсредств.

Обсуждение всех этих предложений, по данным РБК, проходило в конце июля 2021 г. в рамках заседания рабочей группы по направлению «Открытое программное обеспечение и микроэлектроника». Замминистра связи Михаил Паршин подтвердил CNews, что в России действительно ведется разработка стратегии по развитию в стране концепции Open Source. «Скоро проект стратегии будет доступен для широкого обсуждения, а затем представлен на Russia Open Source Summit, который состоится 1 октября (2021 г. – прим. CNews) в рамках финала международного чемпионата мира по программированию ICPC (Международная студенческая олимпиада по программированию – прим. CNews)», – сообщил CNews замминистра связи.

Отрасль против

Российская ИТ-сфера раскритиковала идею Минцифры по приравниванию софта с открытым исходным кодом к российскому. Против этого предложения, как пишет РБК, высказался глава центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух. «Обсуждавшиеся в конце июля (2021 г. – прим CNews) положения – это ранние наброски. По моему мнению, речь не идет о приравнивании открытого ПО к российскому. Мы как центр компетенций, да и, думаю, вся отрасль будем против такого решения», – заявил он.

Илья Массух добавил, что разработчики ПО с открытым кодом размещают его, как правило, в иностранных репозиториях. К примеру, это может быть GitHub, с июня 2018 г. принадлежащий американской корпорации Microsoft. В этом случае может возникнуть вопрос прав на такое программное обеспечение.

«Безусловно, в нишевых зонах, где нет отечественных аналогов, можно использовать и свободное, и даже закрытое ПО. Но чтобы получить те же права, что и российское ПО, свободный софт должен разрабатываться российской компанией, базироваться в отечественном репозитории, не иметь принудительных обновлений из-за рубежа, иметь техническую поддержку здесь и т.п.», – подытожил директор центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

Схожего мнения, пишет РБК, придерживается и председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Он считает, что государству следует поддерживать «усиление роли российских разработчиков в ключевых международных проектах свободного ПО».

Споры из-за открытого ПО

В настоящее время в реестре отечественного ПО есть несколько разработок с открытым кодом, вызывающих критику. К их числу относится и пакет офисных программ AlterOffice, созданный нижегородской компанией «Алми партнер».

Данное ПО было включено в реестр в мае 2019 г. Позже состоялось заседание Экспертного совета при Минкомсвязи, принимающего решения относительно включения или удаления продуктов из реестра. Члены совета пришли к выводу, что AlterOffice содержит немало заимствований из офисного пакета LibreOffice, распространяемого под свободной лицензией Mozilla.

Вернуть AlterOffice в реестр у разработчиков получилось только черед суд

В ноябре 2019 г. AlterOffice был исключен из реестра российского ПО. В июле 2020 г. «Алми партнер», как сообщал CNews, обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Минцифры (на тот момент – Минкомсвязи) и требованием вернуть AlterOffice в реестр отечественного софта.

Суд встал на сторону истца. На момент публикации материала AlterOffice числился в реестре. Пакет был внесен в него 12 октября 2020 г. по приказу Минцифры №522 12 октября 2020 г. Номер AlterOffice в реестре – 7114.

Идеи госкорпорации ВЭБ.РФ

На заседании рабочей группы, состоявшемся в конце июля 2021 г. присутствовали и представители госкорпорации ВЭБ.РФ и находящихся под его управлением институтов развития. ВЭБ.РФ напрямую связана с АНО «Цифровая экономика».

В числе соучредителей данной организации есть компания ООО «ВЭБ венчурс». Зарегистрированная в Москве в июне 2017 г., с уставным капиталом 5,717 млрд руб., она на 100% принадлежит ВЭБ.РФ.

Госкорпорация внесла три предложения по поддержке открытого ПО и открытой архитектуры в России. Первая идея подразумевает субсидирование разработчиков OS и OA, а также покупателей такой продукции. Субсидии затронут только те разработки, которые внесены в реестры российского ПО и микроэлектроники.

Второе предложение касается создания независимого коммерческого Фонда поддержки открытого программного обеспечения (ФСПО). Бюджет фонда – до 500 млн руб. на технологическую часть и в пределах 150 млн руб. на различные организационные мероприятия.

В рамках своей деятельности фонд займется групповой разработкой отрытого ПО для дальнейшего его многократного использования сторонними компаниями. Также в его компетенции будет решение вопросов совместимости программ с открытым кодом с имеющейся и будущей российской микроэлектроникой и вычислительной техникой.

Третье предложение внесли представители «ВЭБ венчурс». Они считают, что для создания российских OA и OS следует привлекать иностранных разработчиков. Также, по их мнению, необходимо «стимулировать вклад российских компаний в международные открытые проекты».

Со слов представителей ВЭБ.РФ, госкорпорация в настоящее время участвует в проработке различных идей по поддержке Open Source и Open Architecture в России. Они сообщили изданию, что никакие окончательные решения по данному вопросу пока не приняты.