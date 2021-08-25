Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года

Число ИТ-вакансий стремительно растет

Стабильно высокий спрос на специалистов, который демонстрировала ИТ-отрасль в последнее время, показал неожиданный дополнительный рост в последний летний месяц. Как рассказали CNews в сервисе поиска работы и подбора персонала HeadHunter, на площадке на август 2021 г. было представлено более 120 тыс. предложений работы для специалистов в сфере ИТ. Для сравнения: в июле 2021 г. на hh.ru было представлено более 91 тыс., в июне 108 тыс., в мае 98 тыс., в апреле 105 тыс. ИТ-вакансий.

Львиная доля из вакансий августа – порядка 43 тыс., была представлена позициями для специалистов в сфере программирования и разработки софта, более 22 тыс. – для рабочих инженерных специальностей, еще 14 тыс. – для специалистов в сфере поддержки. Студентам и начинающим карьеру специалистам предлагалось более 5 тыс. вакансий.

Тройку городов-лидеров по числу открытых вакансий традиционно возглавила Москва - 40 тыс. предложений. Второе место отошло Санкт-Петербургу – 14 тыс. предложений. На третье место вышел Краснодарский край с примерно 3,5 тыс. вакансий. Из всей выборки в сфере ИТ в августе примерно тысяча вакансий была представлена зарплатной вилкой от 345 тыс. рублей в месяц.

Специально для читателей CNews в HeadHunter подготовили подборку самых высокооплачиваемых вакансий августа для ИТ-специалистов.

Блокчейн-разработчик на Solidity

Компания «А-Платформа» с офисом в Москве разыскивает на полную занятость с удаленным форматом работы блокчейн-разработчика на Solidity с опытом работы от трех лет. Предполагаемый уровень зарплаты – порядка $5000-$8000 на руки. Соискателю предстоит трудиться в коллективе из более 50 инженеров над разработкой платформы Aggregion для децентрализованных конфиденциальных вычислений над большими данными.

Число ИТ-вакансий на площадке hh.ru в августе 2021 г. превысило 120 тыс.

В обязанности претендента будет входить разработка протокола платформы, взаимодействие с продакт-менеджерами, аналитиками, тестировщиками и разработчиками приложений. От кандидата требуется отличный опыт разработки на Solidity (Ethereum, Polygon), опыт разработки DApp, знание TypeScript, а также будет нелишним знание GraphQL, MongoDB и SQL.

Ведущий разработчик C#

Компания Mindbox предлагает вакансию технического руководителя – ведущего разработчика C# (.net, back-end) на удаленную работу с полной занятостью и ежемесячной компенсацией до 400 тыс. руб. на руки. Компания ожидает надежного кандидата, который сможет самостоятельно проектировать задачи full-stack с долей back-end 70-90%.

Требования по Front включают TypeScript, React.js, styled-components, Redux+Saga; Back: С# 8.0, .NET 4.8 / .NET Core, SQL Server 2017, Kafka, RabbitMQ, Redis, Cassandra; DevOps: GitHub Actions, Octopus Deploy, Helm; SRE: Prometheus, Grafana, AlertManager, Graylog + Sentry, Amixr.io.

Старший разработчик Ruby

Компания DataArt предлагает вакансию старшего разработчика Rubyс опытом работы от трех лет на удаленную работу с полной занятостью и окладом $3500-$5000 до вычета налогов. В обязанности соискателя будет входить разработка приложений экосистемы видеорекламы, сотрудничество с менеджерами по продукту, дизайнерами и инженерами front-end по разработке концепций и созданию новых функций.

Список требований к кандидату включает не менее пяти лет работы инженером-программистом; практический опыт использования Ruby в качестве основного языка разработки в последние годы; опыт разработки, сопровождения и отладки проблем в больших серверных базах кода; хорошее знание дизайна RESTful API, опыт работы с AWS и Docker, а также знание SQL и баз данных – например, PostgreSQL. Также необходимы глубокие знания передовых инженерных практик и тестирования. Знание английского было бы плюсом.

Разработчик Golang

Международная аутсорсинговая ИТ-компания Andersen ищет разработчика Golang на немецкий проект в сфере розничной торговли. Предлагаемая оплата – 300-330 тыс. руб. на руки. От претендента требуется коммерческий опыт разработки на Go от трех лет, опыт работы в проектировании архитектуры ПО и API, опыт работы с SQL и NoSQL (PostgreSQL предпочтительно).

Также желателен опыт работы с модульным и интеграционным тестированием, а также уровень английского языка от Intermediate и выше. Работодатель предлагает на выбор удаленную, офисную или гибридную модель работы (три дня в офисе и два дня в неделю из дома).

Backend-разработчик на Python

Компании Gigsty из Санкт-Петербурга, создающей глобальный мультиязычный агрегатор событий музыкальной live-индустрии, требуется на полную занятость в офисе backend-разработчик с обязательным стеком технологий Python, Django, Postgres и AWS. Работа по контракту с английской/эмиратской компанией, предлагаемая компенсация – 250-300 тыс. руб. в месяц до вычета налогов.

Поскольку проект создается с нуля, претендент может предложить альтернативный стек технологий – в случае, если сумеет обосновать его преимущества. Ему также предстоит выполнить тестовое задание за вознаграждение. В перспективе есть возможность роста до тимлида.

Старший разработчик Angular

Московская компания «Феникс» предлагает вакансию старшего frontend-разработчика на Аngular с опытом от одного года на полную занятость в офис с возможностью работать удаленно. Предлагаемая зарплата – до 300 тыс. руб. на руки.

От кандидата требуется отличное знание JavaScript/TypeScript, уверенное владение Angular 2+ и RxJs, умение писать unit-тесты, знание принципов построения надежной архитектуры (Smart/Dump components, CQRS etc.), опыт работы с PWA; опыт работы со стейт-менеджерами, а также понимание принципов чистой архитектуры и чистого кода и следование им. Хорошим плюсом будет опыт разработки микросервисов, а также опыт работы с Docker, Akita, Angular Universal.

Старший дизайнер UX

Московская компания Outside Digital разыскивает на должность старшего дизайнера UX претендента с опытом работы более года, который будет лидировать разработку больших UX-проектов (100 и более интерфейсов), придумывать и прорабатывать концепты для новых проектов, направлять и прокачивать команду junior-дизайнеров, участвовать во внутренних проектах и стартапах компании, а также совершенствовать дизайн-систему и регламенты. Уровень оплаты – 180-300 тыс. руб. на руки.

Кандидат должен продемонстрировать уверенное владение Figma, опыт работы в digital и хорошие коммуникационные навыки. Помимо этого, «желательно любить немецкие машины, мототехнику и фанатеть от скандинавских мебельных брендов. А если вы еще и катаетесь на сноуборде, то мы точно сработаемся», – отмечено в заявке.

Ведущий менеджер продукта

Международная компания Scalable Solutions ищет в команду московского офиса опытного ведущего менеджера продукта, готового возглавить продуктовую команду. Предлагаемый оклад – 300-450 тыс. руб. на руки.

Соискатель должен иметь опыт работы в менеджменте продукта не менее 3 лет, опыт эффективного руководства командами продактов и аналитиков и глубокое понимание применения основных методологий управления продуктами. От него также требуются навыки «работы руками», чтобы в случае необходимости показать «высший пилотаж коллегам в написании ТЗ, интервью с клиентом, сборе и анализе требований, взаимодействии с разработкой».

Программист «1С»

Компания Bradex предлагает вакансию программиста «1С» для участия в проекте внедрения УТ 11.4 (переход с КА 1.1), а также дальнейшей доработки типового и нетипового функционала, разработки нового функционала УТ 11.4, КА 1.1, БП 3.0. Полная занятость, работа в московском офисе, зарплата – от 200 тыс. руб. на руки.

От кандидата требуется опыт работы на аналогичной позиции не менее двух лет, опыт разработки и конфигурирования в среде 1С 8.3, доработки конфигураций КА 1.1/УПП 1.3, УТ 11.4; опыт переноса данных между конфигурациями, разработки произвольных правил обмена с помощью конфигураций «Конвертация данных 2.1» и «Конвертация данных 3.0», опыт настройки обмена между разными конфигурациями, знание системы компоновки данных. Преимуществом станет опыт настройки интеграции конфигураций «1С» с «1С-Битрикс: Управление сайтом», «Битрикс24», другими внешними системами, а также наличие сертификатов «1С».

Web-программист Python (Middle/Senior)

Компания «Сионик» разыскивает на проект, который реализован на Python и состоит из нескольких частей (web-интерфейс, api, менеджер задач и т.д.) с интегрированным мобильным приложением (C++/Qt), программиста для серверной части (Python) с опытом работы от трех лет на полную занятость с удаленным режимом работы. Зарплата – от 170 тыс. руб. на руки.

Необходимо отличное знание Python, опыт разработки серверных приложений с высокой нагрузкой, работы с web-фреймворками и умение осваивать новые похожие инструменты; понимание принципа работы asyncio; хорошие знания SQL/PostgreSQL, умение писать оптимальные и быстрые запросы, проектировать структуру базы данных, писать SQL-функции; уверенное знание javascript, знакомство с библиотеками вроде vue.js, понимание принципов работы данных библиотек. Плюсом будет опыт работы с zeromq и знание других языков программирования (например, PHP).

Российский рынок ИТ-вакансий

В предыдущий обзор самых необычных вакансий в сфере ИТ за июль 2021 г., подготовленный HeadHunter специально для СNews.ru, вошли специалисты в области распознавания изображений с помощью искусственного интеллекта, 3D-дизайнер и 3D-скульптор, а также разработчик смарт-контрактов на блокчейне и другие экзотические предложения.

В конце июня 2021 г. CNews и HeadHunter представили самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии месяца. В мае HeadHunter рассказал CNews о самых высокооплачиваемых вакансиях в ИТ-сфере, открытых в мае 2021 г. Тогда в перечне доминировали разработчики и программисты на различных языках, а также руководители проектов.

Ранее CNews в содружестве с HeadHunter рассказал о самых высокооплачиваемых вакансиях в сфере ИТ в апреле 2021 г. Лидерами по числу предоставленных вакансий стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область, при этом зарплатная вилка для 807 вакансий из 105 тыс. представленных в ИТ-сфере начиналась от 345 тыс. руб. До этого CNews и HeadHunter рассказали о наиболее высокооплачиваемых ИТ-вакансиях в России на конец марта 2021 г. Выяснилось, что большинство из них так или иначе были связаны с программированием, а в целом на программирование/разработку ориентирована каждая четвертая вакансия в ИТ.

В апреле 2021 г. CNews и HeadHunter представили подборку необычных, редких и экзотических вакансий для соискателей работы в сфере ИТ. Названия некоторых должностей попросту не существовали еще пару лет назад. До того CNews представил рейтинг топ-50 самых востребованных ИТ-профессий на удаленке, подготовленный специалистами «Университета 2035». Примечательно, что в этом рейтинге наиболее востребованными ИТ-специалистами оказались разработчики на языке программирования Java.

В октябре 2020 г. CNews рассказал о требованиях, выдвигаемых работодателям к соискателям на вакансию системного администратора Windows, зарплатный «потолок» для которых достигает 150-170 тыс. руб. в Москве и ряде городов-миллионников.

В октябре 2020 г. CNews познакомил с уровнем зарплат программистов C#. Как выяснилось, представители этой профессии могут получать в России до 300 тыс. руб. ежемесячно, и не только в Москве, но также, например, во Владивостоке или Сочи.

В марте 2021 г. CNews рассказал об уровнях зарплат среди соискателей на различные должности – в том числе, в ИТ-отрасли, с удаленным режимом работы. Так, по данным «Работа.ру», претенденты на дистанционную вакансию разработчика Java могут рассчитывать на оклад 200-250 тыс. руб. в месяц, инженерам DevOps в «Сберавто» предлагали зарплату от 180 тыс. руб. в месяц, а программистам «1С-Битрикс» на «удаленке» готовы платить ежемесячно до 140 тыс. руб.

В начале марта 2021 г. CNews рассказал о зарплатных предложениях в России для соискателей на должность сисадмина Unix. По данным Superjob, они достигали 250 тыс. руб. в Москве, 210 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.