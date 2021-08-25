МВД строит ИТ-систему на основе ИИ для раскрытия серийных преступлений

НПО «Специальная техника и связь» МВД заказало исследование применимости искусственного интеллекта для выявления признаков серийности уголовных и административных преступлений. На основании данных исследования планируется создать информационную систему, в которой будут применяться успешные технологии распознавания речи и рукописных текстов, а также анализа больших массивов данных.

Исследование под шифром «Серия»

Как выяснил CNews, научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД заказало исследование применимости машинного обучения и анализа данных для выявления признаков серийности уголовных и административных преступлений. Соответствующий тендер размещен 20 августа 2021 г. Заявки принимаются до 13 сентября, итоги будут подведены 20 сентября. Максимальная цена контракта составит 23,1 млн руб. Исследованию присвоен шифр «Серия».

Целью исследования, в том числе, является разработка макета и техзадания для создания информационной системы выявления признаков серийности преступлений. В системе будут использоваться выбранные в результате исследования технологии машинного обучения и семантического анализа данных.

МВД планирует создать систему для выявления серийных преступлений

На момент публикации материала представители учреждения «Специальная техника и связь» МВД не смогли сообщить CNews, когда планируется создать вышеупомянутую систему. Они также не смогло уточнить, в каких еще областях МВД собирается применить технологии искусственного интеллекта в ближайшее время.

Предмет исследования

Исследование под шифром «Серия» включает в себя, в том числе, анализ применимости технологий распознавания речи и оптического распознавания печатных и рукописных текстов, в том числе с применением нейронных сетей, говорится в тендерной документации.

В ходе работы исполнитель также рассмотрит технологию распознавания сущностей из текста. Речь идет о выявлении в тексте упоминаний информации о физлицах (ФИО, дата рождения, место рождения, пол, родство и др.), их национальности, особых приметах, а также о юрлицах, их адресах и телефонах. Кроме того, нейронные сети должны будут выделить из текста упоминания наркотиков, даты и времени, орудий совершения преступления и их характеристики, а также способ совершения преступления, интернет-сайты, станции метро, автомобили и пр.

Объектом исследования, согласно техзаданию, являются различные источники информации и их цифровые образы. Речь идет о материалах уголовных и административных дел, заключениях экспертов, судебных решениях, а также о заявлениях граждан, оперативных сводках и аудиоматериалах. Будущий исполнитель также должен будет взять интервью у сотрудников, непосредственно занимающихся расследованием уголовных дел. На основании этих данных будут сформированы дата-сеты (обучающие материалы) для нейронной сети.

Планы МВД по использованию ИИ

В мае 2021 г. на портале МВД сообщалось о планах ведомства при помощи созданных программ на основе ИИ распознавать подозрительные или угнанные транспортные средства, водителей, скрывшихся с мест происшествий, а также искать похищенный антиквариат на открытых торговых площадках и прогнозировать криминальные события.

При этом проект по внедрению ИИ для выявления серийных преступлений и определения внешности преступников МВД представило в ноябре 2020 г., пишет РБК. Из презентации к проекту следует, что министерство намерено активно использовать ИИ в своей работе. Предполагается задействовать ПО, которое позволит автоматически выявить признаки серийных преступлений, а также ПО, которое позволит определять внешность преступников (цвет глаз и волос, форму лица и головы) по полученному с мест преступлений биоматериалу, например следам крови.