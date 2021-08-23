Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах»

Защищенный ПК бюджетного класса

Концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех», продемонстрировал прототип своего первого настольный ПК на базе российского процессора «Эльбрус-2С3». Как пояснили CNews в пресс-службе компании, решение предназначено для «массового применения на регулируемом рынке в нижнем ценовом сегменте». Компьютер ориентирован на госструктуры, министерства, ФОИВы и муниципальные органы, при этом уже сейчас предприятием прорабатывается несколько крупных поставок с госзаказчиками.

Компьютер начального уровня, созданный при участии Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»; – прим. CNews), по заверениям создателей, обеспечивает высокий уровень производительности при небольших габаритах, предоставляет высокую степень защиты данных за счет российской разработки вычислительных ядер, а также соответствует требованиям, предъявляемым властями к российской продукции. Показ продукта состоялся в рамках международного военно-патриотического форума «Армия-2021».

«Это первый компьютер на базе российского процессора "Эльбрус", предназначенный для нижнего ценового сегмента, – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко. – Он имеет оптимальный баланс вычислительной мощности и цены, стойкость к кибератакам за счет наличия технологии безопасных вычислений и особой российской архитектуры "Эльбрус". Процессор "Эльбрус" создан для применения в ноутбуках, моноблоках, промышленных компьютерах и бортовых вычислителях».

Как уточнили CNews в компании, коммерческая серия новых бюджетных систем ожидается в 2022 г. Относительно низкого уровня цены компьютера в концерне «Автоматика» пояснили CNews, что она действительно будет «в несколько раз ниже относительно текущего уровня стоимости компьютеров на процессорах "Эльбрус-8С/8СВ"» (серверных; – прим. CNews), которые производятся штучными партиями. По словам представителей компании, выпуск бюджетных систем на процессорах «Эльбрус-2С3» станет первым серьезным шагом к доступности «Эльбруса» для широкого круга потребителей.

Программно-аппаратная-платформа

Новые бюджетные системы концерна «Автоматика» выполнены на двухядерных высокоинтегрированных микропроцессорах общего назначения «Эльбрус-2С3» (они же К1891ВМ068, ТВГИ.431281.027, Elbrus-2S3, ранее – Elbrus-2C3) с архитектурой «Эльбрус» шестого поколения авторства российской компании МЦСТ. Как отмечено на сайте производителя, в настоящее время этот процессор еще не представлен на массовом рынке, но уже ведется «подготовка серийного производства в 2022 г.».

Концерн «Автоматика» показал прототип настольного ПК на процессоре «Эльбрус-2С3»

В прототипе настольного ПК, разработанного в концерне «Автоматика», в частности планируется применять модификацию процессора К1891ВМ06A8 с самой высокой рабочей тактовой частотой – до 2,0 ГГц. Шесть ядер ускорителя 3D-графики Imagination PowerVR GX6650 работают с тактовой частотой 800 МГц.

Бюджетная система с технологией ECC

Новый бюджетный компьютер также будет поддерживать графический стандарт OpenGL десктопного класса и вывод информации на три независимых монитора с разрешением до 4К. На сегодняшний день уже доступны инженерные образцы референсных материнских плат для разработчиков ПО и конечных устройств, пояснили в концерне «Автоматика».

В мае 2020 г. CNews рассказал о том, что материнские платы форм-фактора mini-ITX, разработанные МЦСТ для неттопов, моноблоков и тонких клиентов с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С1», получили цену в 92 тыс. и 120 тыс. руб. соответственно.

Пока нет точной информации, какие именно материнские платы будут использоваться для выпуска первого бюджетного настольного ПК концерна «Автоматика», однако ранее МЦСТ уже объявляла о планах представить первые платы форм-факторов Micro-ATX и Mini-ITX для систем на базе «Эльбрус-2С3» до конца 2021 г.

Процессор «Эльбрус-2С3» поддерживает память DDR4 только с кодом коррекции ошибок (ECC). Решения с поддержкой ECC, как правило, ориентированы на рынок серверов и высокопроизводительных рабочих станций. С учетом этого, системные платы под него вряд ли будут обладать совсем уж низкой ценой.

Возможности процессоров «Эльбрус-2С3»

Процессоры «Эльбрус-2С3» будут выпускаться на мощностях тайваньского партнера TSMC с соблюдением технологических норм процесса FinFET 16 нм, с поддержкой технологий энергосбережения. Процессор состоит из 4,3 млрд транзисторов, имеет площадь кристалла 222 кв. мм, и будет представлен в 1903-контактном корпусе HFC BGA габаритами 42,5 х 42,5 х 3,7 мм. Максимальное энергопотребление модификации К1891ВМ06А8 заявлено на уровне 30 Вт, в динамическом режиме – порядка 20 Вт.

Внешний вид двуядерного процессора «Эльбрус-2С3» шестого поколения

Для процессора характерна аппаратная поддержка защищенных вычислений с отдельным стеком вызовов, дающим преимущества с точки зрения информационной безопасности, а также аппаратная поддержка виртуализации и динамической двоичной трансляции машинных кодов х86 (х86-64) без перекомпиляции программ.

Оригинальная архитектура «Эльбрус» обеспечивает процессору высокую производительность в математических расчетах, криптографии и цифровой обработке сигналов. Процессоры «Эльбрус-2С3» представляют собой интегрированное решение класса «система на кристалле», которое содержит встроенный контроллер периферийных интерфейсов, ускорители 2D/3D-графики и кодирования-декодирования видео.

Компактность и невысокое энергопотребление позволяют применять «Эльбрус-2С3» во встраиваемых системах, решениях автоматизации производства, миниатюрных ПК, носимых терминалах, планшетах и тонких клиентах. Рабочие температуры процессора заявлены в диапазоне от -40°С до +90°С.

Пиковая производительность процессорных ядер достигает 192 Гфлопс FP32 и 96 Гфлопс FP64, 3D-графики – 300 Гфлопс FP32. Процессор оснащен кэшем L1 объемом 64 КБ под данные и 128 КБ под команды на каждое ядро, а также кэшем L2 по 2 МБ на каждое ядро (4 МБ суммарно).

Процессор поддерживает два канала оперативной памяти DDR4-2400 ECC (до 128 ГБ на канал), 16 внешних линий PCI Express 3.1, два контроллера Ethernet 2.5GBase-T, четыре канала SATA 3.0 и четыре порта USB 3.0. два канала HDMI, один канал LVDS и один канал RGB.