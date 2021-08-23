В Реестр российской электроники вписали центральный процессор отечественной архитектуры. Не «Эльбрус», не «Байкал»

В реестр отечественной электроники по решению Минпромторга впервые попал центральный процессор НИИСИ РАН собственной оригинальной архитектуры института «Комдив». Конкуренцию чипам известных линеек «Эльбрус» и «Байкал» он не составит в силу специфики своего применения.

Процессор НИИСИ — в Реестре

Как выяснил CNews, НИИ системных исследований Российской академии наук (НИИСИ РАН) получил от Минпромторга подтверждение производства его микросхемы 1890ВМ108 на территории нашей страны. На основании этого заключения от 11 августа 2021 г. изделие было включено в Реестр отечественной электроники при министерстве.

На этот реестр, напомним, в приоритетном порядке должны ориентироваться госорганы и отчасти госкомпании при осуществлении ими тематических закупок. Кроме того, по действующему законодательству, именно на чипах из реестра должна строиться вычислительная техника (на данный момент, например, СХД), чтобы также считаться российской.

Заявку на признание своего чипа российским НИИСИ подал 2 июля 2021 г. Заключение будет действовать в течение года с момента его выдачи.

Мини-фабрика НИИСИ РАН

По всей видимости, это первая микросхема НИИСИ, попавшая в реестр Мипромторга. Других изделий института в действующей редакции списка министерства сейчас нет. Аналогичных сообщений о заключениях Минпромторга за период с 2016 г., когда власти дали определение российской интегральной схемы, институт не выпускал.

Почему из достаточно обширной процессорной линейки НИИСИ организация подала в министерство заявку в отношении именно этого чипа, в институте на момент публикации данного материала объяснить CNews не смогли.

Что собой представляет 1890ВМ108

По открытым данным НИИСИ, 1890ВМ108 представляет собой так называемую систему на кристалле (СНК) созданную на собственной 64-разрядной архитектуре института «Комдив», которую в организации называют MIPS-совместимой. Напомним, MIPS создана в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд. На нашем рынке российским представителем архитектуры MIPS выступает первый процессор компании «Байкал электроникс» — Baikal-T, увидевший свет в середине 2015 г.

1890ВМ108 является одним из чипов третьего поколения «Комдив64». Он выпускается серийно с 2018 г. В НИИСИ его позиционируют как управляющий микропроцессор с низким энергопотреблением.

В презентации института 2019 г. сообщалось, что этот одноядерный процессор выпускается по технологии 65 нм. Его тактовая частота составляет 800 МГц. Чип имеет контроллер DDR3/DRR3L (ECC) 4 Гбайт, два канала PCIe, два контроллера Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/c, два контроллера SATA 3.0, два контроллера USB 2.0, четыре контроллера UART, два контролера FUART (12.5 Мбит/с), два контроллера CAN 2.0, два контроллера МКИО по ГОСТ Р 52070-2003 с резервированием.

Диапазон рабочих температур чипа: от -60 до +85 град. Цельсия, напряжения питания: 1 В, 1,35/1,5 В, 2,5 В, 3,3 В. Потребляемая мощность, — не более 7 Вт, корпус BGA — 898 выводов, габариты: 31*31*3,8 мм.

По данным источника CNews, 1890ВМ108 в полной мере можно считать центральным управляющим процессорам (CPU). Правда, конкурентом изделий из наиболее известных отечественных линеек «Байкал» и «Эльбрус» для ПК и серверов он не является, потому что в силу технических особенностей обладает узкой специализацией в части применения — например «для военных целей в ракетной технике».

Доступные презентационные материалы НИИСИ это вполне подтверждают. В них сфера применения чипа, в частности описывается «для вычислительной и логической обработки данных в цифровых системах управления, функционирующих под управлением ОС жесткого реального времени».

У НИИСИ есть собственная такая ОС «Багет». Она предназначена для вычислительных систем ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника), работающих на процессорах института 1890ВМ6Я, 1890ВМ7Я, 1890ВМ8Я, 1890ВМ9Я и рассматриваемом здесь 1890ВМ108.

В НИИСИ на момент публикации материала сферу применения 1890ВМ108 прокомментировать CNews не смогли.

Чем занимается НИИСИ РАН

НИИСИ официально является федеральным государственным учреждением и федеральным научным центром. Организация ведет свою историю с 1 октября 1986 г., когда вышло постановление Президиума Академии наук СССР о его создании.

Целью деятельности института являются фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования и разработки в области нанотехнологий, информационных и телекоммуникационных технологий, вычислительных систем, математики, физики и информатики.

Среди других заявленных целей — обеспечение опережающего научно-технологического развития и ускоренного внедрения в производство и эксплуатацию научных разработок, проведение полного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая создание промышленных образцов и линий мелкосерийного производства по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в России.

Научным руководителем НИИСИ выступает академик РАН Владимир Бетелин.