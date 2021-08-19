Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг Low-code платформ 2021

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг Low-code платформ 2021. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, форматов поставки и других характеристик. На базе рейтинга стало возможным построить мишень Low-code — визуальное представление сложившейся на рынке ситуации.

Платформы low-code — это достаточно новый вид программного обеспечения, призванный заменить традиционные CRM и BPM-системы и другие программы. Для работы с платформой не требуются навыки программирования. Большинство действий может быть сделано путем настройки блоков через интеллектуальный интерфейс.

Для сравнения решений разного уровня редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала комплексную методику, основанную на 10 критериях, наиболее точно отвечающую потребностям рынка.

Рейтинг решений Low-code 2021

Сравнение платформ Low-code проводилось по следующим критериям:

Функционал систем. Масштабирование, отказоустойчивость, быстродействие. Форматы поставки. Наличие маркетплейса и число модулей и шаблонов на нем. Количество партнеров по внедрению. Дорожная карта развития продукта. Среднее количество новых версий в год. Обучающие курсы с сертификацией. География присутствия. Стоимость решения.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Всегда интересно изучать относительно новые сегменты рынка и сравнивать их с траекториями развития давно зарекомендовавших себя видов ПО и услуг, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Попытки создать ПО без программирования из готовых «кирпичиков» предпринимались еще в 90-х годах. Но техническая база не позволяла сделать их по-настоящему универсальными. С развитием интернет-технологий, появлением мощных онлайн-интерфейсов и искусственного интеллекта шансов у low-code становится гораздо больше».

Лидером рейтинга с большим отрывом признана low-code/no code платформа Creatio от компании Террасофт. Данное решение обладает наиболее широким функционалом среди всех участников рейтинга, имеет наиболее развитый маркетплейс шаблонов и приложений, наибольшее число партнеров по внедрению платформы, отлично проработанную дорожную карту и широкую географию продаж. Creatio распространяется по облачной модели и в формате on-prem с возможностью хранения данных в контуре заказчика.

Второе место у платформы ELMA365 от компании ELMA. Уже на 2 год существования продукт ELMA365 Low-code BPM вошел в топ-3 рейтинга CNews.Market. Данное решение обладает широким функционалом и активно развивается. Разработчики выпускают 5 и более крупных релизов в год. Кроме того, ELMA проводит бесплатные курсы с возможностью сертификации по итогам их прохождения.

Таблица 1. Топ-5 Low-code платформ 2021

Место Компания Платформа Сумма баллов 1 Террасофт Creatio 588 2 ELMA ELMA365 474 3 Case Studio / FIS Case Platform / FIS Platform 465 4 Siemens DIS Mendix 455 5 CSBI WF-Core 427

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — решение Case Platform от компании Case Studio. Оно отличается хорошей сбалансированностью по всем параметрам и самыми низкими ценами среди участников рейтинга.

Обзор Low-code 2021

Рейтинг Low-code платформ выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Мишень CNews Low-code 2021

На основе собранной информации стало возможным построение мишени CNews — графической визуализации оценки предлагаемых решений (см. рисунок 1). Чем ближе предложение поставщика к центру мишени, тем более доступным и сбалансированным оно является. Смещение по осям характеризует слабые места.

Рис. 1. Мишень CNews Low-code 2021

Что происходит на рынке Low-code: картина дня

Low-code сегодня — это активно растущий рынок, имеющий значительные перспективы благодаря тому, что компании получают возможность существенно сократить штат разработчиков или переориентировать их с поддержки существующего ПО на решение бизнес-задач.

Это тот сектор рынка SaaS, где русскоязычные решения опережают по функциональным возможностям и масштабам развития многие разработки международного уровня.

Интересно отметить и экономическую привлекательность low-code систем. Дело в том, что их стоимость сравнима с ценами на корпоративное ПО, которое они призваны заменить. Однако low-code платформа нужна одна, и поддержка у нее будет единая, в то время как в случае корпоративного ПО компании имеют дело с несколькими продуктами, у каждого из которых своя поддержка.

Что может помешать развитию рынка low-code? Тут следует вспомнить, что история насчитывает немало попыток создать один единственный универсальный продукт, заменяющий несколько систем одновременно, для которого характерны принципы конструктора. Но много ли из них прижилось?

Так или иначе бизнес приходил к мысли, что несколько профильных продуктов обладают более точным и широким функционалом, а также более высокой надежностью за счет резервирования данных, нежели одно универсальное решение. Что будет с low-code — время покажет.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой LOWCODE в теме письма.

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