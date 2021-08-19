Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro

Госкорпорация организации воздушного движения России не отказалась от идеи перехода на отечественную СУБД и закупает 38 бессрочных лицензиях Postgres Pro Enterprise. На данный момент она также использует СУБД Oracle, расстаться с которой окончательно пока не готова.

Госпорпорация сделала выбор в пользу российского

«Государственная корпорация по организации воздушного движения России» («Госкорпорации по ОрВД»), подведомственная Росавиации, готова потратить на российскую СУБД Postgres Pro Enterprise 19,8 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Данная СУБД имеет сертификат ФСТЭК, а также входит в единый реестр российских программ при Минцифры.

Тематический тендер на предоставление прав на использование бессрочной лицензии СУБД Postgres Pro размещен 18 августа 2021 г., заявки принимаются до 3 сентября. Итоги будут подведены 10 сентября.



Госкорпорация по организации воздушного движения перешла на российскую СУБД

Судя по предыдущим госзакупкам, ранее госкорпорация использовала СУБД Oracle. Переход с нее на СУБД Postgres Pro для сокращения зависимости от иностранных производителей, а также для снижения санкционных рисков госкорпорация активно начала в 2019 г. Представители Postgres Pro подтвердили CNews, что они взаимодействуют с «Госкорпорацией ОрВД» не первый год.

«Выбор Postgres Pro был обусловлен рядом факторов, — рассказали CNews представители "Госкорпорации ОрВД". — Это открытая широко используемая в России база данных, являющаяся собственной разработкой российской компании на основе свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL. Лицензия PostgreSQL не ограничивает доработку и распространение, включая коммерческое, наследованных от нее систем». Также представители госкорпорации уверены, что Postgres Pro на сегодня входит в пятерку лучших программных продуктов страны.



«Однако решение о переводе существующих информационных систем ГК ОрВД с системы управления базами данных СУБД Oracle на СУБД PostgresPro будет принято только по результатам промышленных испытаний. Об их окончательных результатах говорить пока преждевременно», — подчеркнули в госкорпорации.



В то же время, необходимо отметить, что как следует из доклада о финансово-хозяйственной деятельности «Госкорпорацией ОрВД» за 2019 г., ранее в организации также использовалась СУБД Microsoft SQL Server. От нее госкорпорация также решила отказаться в пользу Postgre Pro. Аналогично, в 2019 г. госкорпорация тестировала на отдельных рабочих местах сотрудников отечественный аналог MS Office — «Мой офис».



Подробности выбора госкорпорации

СУБД в госпорпорации будет использоваться для работы систем «Централизованный интернет — сервис взаиморасчетов и оплаты аэронавигационных сборов» и «Интернет-сервис взаиморасчетов поставщика услуг аэронавигационных сборов» с целью централизованного хранения и обработки данных этими системами.

Согласно техзаданию, госкорпорации необходимы лицензии на одно ядро стандартной архитектуры x86-64. Версия Postgres Pro Enterprise представляет собой промышленную СУБД для высоконагруженных систем. Среди возможностей Enterprise — симметричный отказоустойчивый кластер, оптимизированное секционирование таблиц, использование механизмов машинного обучения при планировании запросов, а также полнотекстовый индекс с ранжированием по релевантности.

По данным производителя, Postgres Pro Enterprise дешевле зарубежных аналогов в десять раз. Ее используют такие предприятия как ФНС, Минфин, Газпромнефть и др. Производительность данной версии до двух раз выше по сравнению с открытой PostgreSQL, считают разработчики.

Переход российских компаний на Postgres

В мае 2021 г. CNews писал о переезде масштабной ИТ-системы «Росатома» с СУБД Oracle на Postgres Pro. Тендер на 105,8 млн руб. достался единственному претенденту — новосибирской компании «Центр финансовых технологий».

В июле стало известно о том, сколько один из первых пользователей российской СУБД — Минфин потратит на ее техподдержку. За соответствующие услуги победитель тематического аукциона «Айди» получит 37,6 млн руб.

В начале августа 2021 г. CNews писал о подобном переходе авиакомпании «Победа». Она выбрала СУБД Postgres Pro, однако в техзадании речь шла о совместимости данной СУБД с Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle и PostgreSQL.

Чем занимается «Госкорпорация ОрВД»



«Госкорпорация ОрВД» была образована постановлением Правительства России для обеспечения безопасности и регулярности полетов гражданской авиации и формирования единой хозяйственной системы организации воздушного движения.



Она занимается планированием, координированием и контролем за соблюдением порядка использования воздушного пространства, управление полетами воздушных судов на внутренних и международных воздушных трассах, обеспечение безопасности и регулярности воздушного движения. Обслуживает более 26 млн кв. км и более 1,5 млн полетов в год.

