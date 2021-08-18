Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября
16 сентября 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Облачные технологии 2021».
16 сентября 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Облачные технологии 2021».
Вопросы к обсуждению:
Рынок облачных услуг
- Как развивается спрос на облачные сервисы в 2021 г.?
- Изменилась ли стоимость облачных услуг?
- Какие новые услуги предлагают российские поставщики?
- Насколько экономически эффективным является переход в облако?
- Как меняется качество облачных услуг российских провайдеров?
Технологии
- Какие PaaS сервисы особенно востребованы заказчиками?
- Как технологии оптимизации облачной инфраструктуры представлены на рынке?
- Приватное, гибридное или мультиоблако: что выбрать?
- Как показали себя российские и зарубежные облачные провайдеры?
- Достаточно ли в России облачных мощностей?
Тренды и перспективы
- Каких новых сервисов ждут от провайдеров заказчики?
- Как снятие ограничений скажется на облачном рынке?
- Как будет меняться стоимость облачных услуг?
- Каким будет 2022 г. для российского облачного рынка?
Подтвердили выступление:
Константин Гурзов, директор Департамента развития облачных сервисов и управления данными, Минцифры России;
Алексей Минаев, руководитель продукта, Leroy Merlin;
Дмитрий Макеев, ИТ-директор, «Кордиант»;
Кирилл Бантуков, руководитель ИТ инфраструктуры и DevOps, Faberlic;
Алексей Петров, руководитель отдела информационной безопасности и сетевой инфраструктуры, Российский футбольный союз;
Андрей Калинин, технический директор, BelkaCar;
представитель компании SberCloud;
представитель компании Crayon;
представитель ДИТ Москвы.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.