Следить за критикой властей Москвы в соцсетях за 535 млн руб. будет стремительно богатеющая ИТ-компания женщины-фармацевта

Тендер на доработку системы правительства Москвы для мониторинга статей в СМИ и публикаций граждан в соцсетях за 540 млн руб. выиграла компания профессионального фармацевта Элины Таль. До покупки ею этой компании в 2018 г. Таль, в соответствии с ЕГРЮЛ, не участвовала в ИТ-бизнесе или в каком-либо еще. После ее прихода компания за два года победила в ряде гостендеров на поставку оборудования или доработку ИТ-систем для учреждений Москвы на общую сумму не менее 1,6 млрд руб.

Итоги мониторингового конкурса ДИТ

Департамент информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) подвел итоги тендера на развитие системы мониторинга критики московских властей в СМИ и соцсетях за 541,7 млн. руб. Победителем стала компания «АМ-интеллектуальные технологии» с примечательной владелицей (подробности — ниже) с ценовым предложением в 535 млн руб. Данная информация опубликована на сайте госзакупок.



Победитель электронного конкурса обошел по баллам Главный научно-исследовательский вычислительный центр управления делами Президента, а также компании «МТУ сатурн» и «Иксди софт».

В ТЗ к тендеру речь идет о мониторинге постов о столичном правительстве в Livejournal, Facebook, Instagram, «Вконтакте», Twitter, Yandex, Google, Youtube, Telegram, «Яндекс.дзен», Medium.com, Ask.fm, Vimeo.com, Patreon.com. За год количество обработанных сообщений из СМИ, согласно техзаданию, должно составить 30 млн., из соцсетей — 365 млн.

Вся информация о правительстве Москвы из СМИ, популярных соцсетей, мессенджеров и т. д. будет храниться в ИТ-системе вместе с именем автора поста или новости, количеством друзей и подписчиков автора (или количество аудитории источника СМИ), а также вместе со всеми лайками, репостами и комментариями. На основании информации вышеперечисленных источников в системе будут создаваться отчеты, а информация будет маркироваться как негативная, позитивная или нейтральная.

Победитель — компания с примечательной владелицей

Судя по описанию на официальном сайте компании, «АМ-интеллектуальные технологии» — это разработчик решений для управления городской средой современного мегаполиса. Среди услуг компании — дизайн и проектирование информационных систем, а также внедрение ИТ-систем и аудит программных решений.



Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «АМ-интеллектуальные технологии» было зарегистрировано в Москве 2 марта 2012 г. Генеральным директором компании заявлен Алексей Чижов, единственным учредителем с 30 ноября 2018 г. является Элина Таль. Полный контроль над организацией она получила, выкупив 76% долей у Алексея Сафина, 14% — у Сергея Стрельникова и 10% — у Ровшана Гасанова.



По открытым данным, профильным образованием Элины Таль является фармацевтика (фото: facebook.com/elina.namtalasvili)

По данным из открытых источников, Таль закончила Пятигорскую государственную фармацевтическую академию и в какой-то момент работала в «Аптечной сети 36,6». До того как стать владельцем ИТ-компании, согласно ЕГРЮЛ, Таль бизнесом не занималась. Через несколько месяцев после покупки «АМ-интеллектуальные технологии» она также стала владельцем рекламной компании «Эйч ди аутдор».

CNews обратился к Элине Таль в социальных сетях с вопросом о том, что стало причиной ее прихода в ИТ-бизнес. На момент публикации она ответить редакции не смогла.



Стремительный рост бизнеса

После смены хозяев «АМ-интеллектуальные технологии», бизнес-показатели этой компании начали стремительно расти. Если по итогам 2018 г. выручка составила 17,5 млн руб. при чистой прибыли в 90 тыс. руб., то по итогам 2019 г. — 241,5 млн руб. и 7,8 млн руб. соответственно, а по итогам 2020 г. — 1,1 млрд руб. и 132,1 млн руб. соответственно. Таким образом, рост выручки в 2020 г. по сравнению с 2019 г. составил 363%.

В «АМ-интеллектуальные технологии» на вопрос CNews о причинах столь бурного роста показателей компании (очевидно, что не всю выручку определяют открытые госзаказы) на момент публикации данного материала ответить не смогли.



В целом, с момента, когда Элина Таль стала владелицей компании, «АМ-интеллектуальные технологии» выиграли гостендеры на общую сумму, как минимум, в 1,6 млрд руб. Заказчиками становились ДИТ, а также столичные госучреждения «Информационный город», «Московское городское агентство по телекоммуникациям» и «Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения».



Первым полученным госконтрактом при Таль стали работы по предоставлению права доступа к техподдержке оборудования узлов городской мультисервисной транспортной сети правительства Москвы за 9,4 млн руб. (заключен в июне 2019 г.). Уже со следующего месяца компания начала поставлять программное обеспечение, позже — средства вычислительной техники и сетевое оборудование, а в ноябре 2020 г. «АМ-интеллектуальные технологии» выиграла тендер на развитие государственной информационной системы «Экология города» за 93 млн руб. С этого момента компания начала подписывать контракты со структурами Москвы на доработку, развитие и создание систем. Кроме того, совсем недавно, в июне 2021 г. «АМ-интеллектуальные технологии» была признана победителем в тендере на развитие информационно-аналитической системы мониторинга комплексного развития Москвы за 476,8 млн руб.



Что же касается работы компании в ранние годы, то последний госконтракт до прихода в нее Таль был заключен в августе 2017 г., а до этого за весь 2016 г. компания заключила три госконтракта. Самая большая сумма контракта до 2018 г. составила 74,3 млн руб. При этом в период 2012-2018 гг. «АМ-интеллектуальные технологии» с учреждениями Москвы подписывали контракты лишь дважды — в 2014 г. Заказчиком тогда выступило учреждение «Организатор перевозок». Чаще же всего в первые годы жизни компания в госсекторе заключала контракты с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) и ее структурами.

