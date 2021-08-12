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Минцифры даст госорганам свободу в ИТ-развитии, чтобы оно не буксовало

Минцифры собирается разрешить госорганам самостоятельно менять свои программы цифровой трансформации. Ведомства без согласования смогут перераспределять в рамках программы сэкономленные средства по закупкам и остатки бюджетных средств с предыдущего года. Также госорганы смогут создать отдельную службу, на которую будет возложено организационное сопровождение цифровой трансформации.

Самостоятельная цифровизация

Как выяснил CNews, госорганы смогут без согласования с Минцифры изменять программы своей цифровой трансформации. В том числе, не согласовывать перераспределение выделенных бюджетом средств с министерством и президиумом комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Это следует из проекта постановления Правительства России, разработанного Минцифры. Документ опубликован на regulation.gov.ru.

Проект постановления предполагает исключение ограничений на внесения госорганами изменений в утвержденные ведомственные программы цифровой трансформации. Как рассказали CNews представители Минцифры, без согласования с министерством можно будет перераспределять бюджетные средства, выделенные на реализацию программы, в пределах 10% от всей суммы финансирования, но не более 100 млн руб., в том числе переносить остатки средств с прошлого года в бюджет текущего, перераспределять сэкономленные по итогам закупок средства и менять код бюджетной классификации.

«Согласно действующему положению, госорганы могут корректировать программы не чаще одного раза в полгода. Снятие ограничений синхронизирует программы с динамичными цифровыми потребностями», — рассказал CNews директор департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры Василий Слышкин.

Изменения, которые требуют проекты цифровой трансформации, происходят очень быстро, пояснил CNews Слышкин. По его словам, изменения в проекте направлены на либерализацию механизмов взаимодействия министерства и госорганов.

Какие права получат госорганы

Из пояснительной записки к проекту следует, что госорганы смогут создавать службу технического заказчика для организационного и методологического сопровождения программ цифровой трансформации. Службы могут быть созданы на базе структурного подразделения госоргана, ответственного за цифровую трансформацию, или на базе подведомственного госоргану учреждения. В министерстве пояснили, что в случае, если служба технического заказчика создается на базе подведомственного учреждения, его финансирование необходимо будет отражать в составе мероприятий программы цифровой трансформации.

Согласно пояснительной записке к документу, госорганы также не обязаны публиковать сведения ‎о мероприятиях по информатизации на портале федеральной государственной информационной системы координации информатизации в интернете.

Программы цифровой трансформации

Цифровая трансформация — это модернизация системы управления путем пересмотра стратегии, моделей, операций, продуктов, маркетингового подхода и целей, обеспечиваемая принятием цифровых технологий.

В январе 2021 г. CNews писал о том, что Минтруд оценил расходы на программу собственной цифровой трансформации на период 2021-2023 гг. в 55,9 млрд руб. Согласно программе, 36,1 млрд руб. должно быть направлено на обеспечение надежности и безопасности информсистем и инфраструктуры, 10,5 млрд руб. — на снижение зависимости от иностранного оборудования и ПО, а также 6,2 млрд руб. на повышение удовлетворенности граждан госуслугами и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством.

Тогда же стало известно о решении Правительства выделить Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) в 2021-2023 гг. 25 млрд руб. на цифровизацию российских тюрем. ФСИН планирует создать единую информационную систему, внедрить видеоаналитику с распознаванием лиц, электронный документооборот, системы контроля строительства объектов, а также системы передвижения и эксплуатации транспорта

Кристина Холупова

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