Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше

Российские власти утвердили новый перечень российских приложений, обязательных к предустановке на продающиеся в России устройства. Как и раньше, почти половина программ в нем созданы Mail.ru и «Яндексом», и теперь их стало еще больше. К тому же, теперь отечественный софт необходимо ставить на ПК компании Apple – раньше эти требования на них не распространялись.

Список приложений для предустановки растет

Российское Правительство утвердило обновленный перечень российских программ и приложений для предустановки на современные устройства. Он приведен в распоряжении Правительства № 2129-р от 31 июля 2021 г. и опубликован на официальном портале правовой информации 10 августа 2021 г.

Распоряжение вступит в силу 1 января 2022 г. Действующий перечень ПО был принят 31 декабря 2020 г. и опубликован 8 января 2021 г.

Новый список, как и ныне действующий, предполагает обязательную установку отечественного ПО на четыре вида устройств – смартфоны, планшеты (для них сформирован единый перечень), а также компьютеры (десктопы и ноутбуки) и смарт-ТВ. Первоначально предполагалось, что российский софт будет необходимо устанавливать еще и на умные часы, однако в итоге власти от этой идеи отказались.

Приложений стало еще больше

Утвержденный Правительством список содержит 29 приложений против 28 в предыдущей его редакции. Как и прежде, почти половина приложений в нем – это софт разработки «Яндекса» и Mail.ru Group.

Российский софт уже есть, а отечественные смартфоны по-прежнему не существуют

В новом списке насчитывается 13 их приложений вместо 12. Добавилась утилита OK Video для смарт-ТВ, позволяющая смотреть видеоролики из соцсети «Одноклассники» (принадлежит Mail.ru) и, по заверениям разработчиков, открывающая доступ к более 10 тыс. каналов.

Это единственное приложение Mail.ru для умных телевизоров в списке на предустановку. «Яндекс» предоставил для них две программы: «Поиск» и «Кинопоиск». Вместе с ними россияне, купившие новый телевизор после 1 января 2022 г., увидят на нем установленные приложения Wink («Ростелеком»), ivi, «Первый» («Первый канал»), Оkkо, Morе.tv, Premier, «Смотрим» (ВГТРК), НТВ («Телекомпания НТВ») и Start.

Смартфонам досталось больше всех

Из суммарных 29 приложений 16 будут устанавливаться на все продающиеся в России смартфоны – как бюджетные, в которых они займут значительный объем на внутреннем накопителе, так и на флагманские. Устройства Apple не будут исключением – компания еще в ноябре 2020 г. внесла в iOS и iPadOS изменения, добавляющие в них меню выбора программ для предустановки.

11 из 16 приложений в списке предоставлены «Яндексом» и Mail.ru. Это обозреватель «Яндекс.браузер», поиск «Яндекса», навигатор «Яндекс.карты», облачное хранилище «Яндекс.диск», почтовый клиент «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ (он является российским с 2010 г.). а также голосовой ассистент «Маруся», агрегатор новостей «Новости Mail.ru», софт для онлайн-трансляций OK Live и приложений соцсетей «Вконтакте» (в собственности Mail.ru с 2014 г.) и «Одноклассники».

ПО других разработчиков – это платежная система MirPay (исключительно для Android), приложение «Госуслуги», офисный пакет «Мой офис документы», антивирус Kaspersky Internet Security «Лаборатории Касперского» (только для Android). Также в список вошло приложение Applist.ru – агрегатор для доступа к социально значимым интернет ресурсам, разработанный Минцифры.

Распоряжение Правительства предусматривает установку перечисленных программ только на устройства с Android и iOS. Упоминание платформы iPadOS, используемой в планшетах Apple, в нем отсутствует, равно как и любых других мобильных операционок.

Компьютеры Apple не обошли стороной

Еще одно изменение в перечне российского софта для предустановки касается компьютеров и ноутбуков. Как и в предыдущей его версии. На ПК необходимо устанавливать только офисный пакет «Мой офис стандартный. Домашняя версия».

Однако если раньше это требование касалось исключительно компьютеров на базе Windows, то теперь оно распространяется еще и на технику Apple с macOS. Лэптопы и десктопы с любым из существующих дистрибутивов Linux новое правило по-прежнему не затрагивает.

Все законно

Требование по предустановке российского софта (а также ПО из стран ЕАЭС) на современную технику прописано в законе № 425-ФЗ. Как сообщал CNews, Президент России Владимир Путин подписал его 3 декабря 2019 г.

Первоначально закон должен был вступить в силу еще 1 июля 2020 г., однако последствии эта дата многократно переносилась, в том числе из-за пандемии коронавируса. Например, в начале декабря 2020 г. Госдума и Совет Федерации в очередной раз перенесли дату начала обязательной предустановки российского ПО, на этот раз на 1 апреля 2021 г. Принятые в марте 2021 г. Госдумой поправки к КоАП снова перенесли вступление закона в силу – теперь на 1 июля 2021 г. Других переносов не было

Как сообщал CNews, продажа устройств без российского ПО карается штрафами. Они составляют от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. – для юридических.