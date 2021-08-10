«Ростелеком» стал безальтернативным создателем госплатформы для назначения пенсий и соцпособий онлайн

Социальная госплатформа – за два года

Власти определили «Ростелеком» единственным исполнителем работ для создания первой очереди государственной единой централизованной платформы социальной поддержки в период 2021-2023 гг. Соответствующее распоряжение Правительства России №2175-р от 7 августа 2021 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации pravo.gov.ru.

О создании упомянутой платформы для Пенсионного фонда России (ПФР) премьер-министр России Михаил Мишустин впервые сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами 1 марта 2021 г.

Постановление также определяет 30 июня 2023 г. как крайний срок исполнения всех госконтрактов, связанных с созданием первой очереди госплатформы соцподдержки.

Кому достанутся госконтракты

Согласно документу, «Ростелекому» как «единственному исполнителю закупки работ» на исполнение госконтрактов разрешено привлекать сторонних субподрядчиков к исполнению этих госконтрактов на том условии, что сама компания совместно со своими дочерними (зависимыми) обществами исполнит не менее 50% совокупного стоимостного объема обязательств по этим контрактам.

Власти определили «Ростелеком» единственным исполнителем закупок для создания платформы соцподдержки

Дополнительным условием в документе определяется то, что «Ростелеком» самостоятельно обязан выполнить не менее 5% совокупного стоимостного объема обязательств по госконтрактам проекта, приходящегося на него и его дочерние предприятия.



Поэтапная цифровизация соцподдержки

Государственная информационная система (ГИС) «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» является частью концепции цифровой трансформации всероссийской социальной сферы до 2025 г. Как ранее отмечал премьер-министр, в рамках этой концепции полный перевод всей системы социальной помощи в электронный формат должен быть завершен в течение пяти лет.

«Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается, в проактивном формате и без бумажной волокиты. Она объединит информационные системы ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат», – отметил Михаил Мишустин.

Концепция, как указано на сайте Правительства, станет базой для создания системы «социального казначейства», которая позволит предоставлять социальную помощь максимально оперативно, удобно и адресно.

Как сообщал CNews в конце января 2021 г., Минтруд оценил расходы на программу собственной цифровой трансформации на период 2021-2023 гг. в 55,9 млрд руб. Консолидированная программа по цифровизации министерства и подведомственных ему организаций предполагала направление 39,6 млрд руб. на совершенствование структур ПФР, 9,6 млрд руб. на цифровизацию ФСС, 3,7 млрд руб. на Роструд, и собственно на Минтруд предлагалось выделить 3 млрд руб.

Базовый сценарий реализации проекта предлагал три отчетных этапа, при этом в 2021 г. предлагалось финансирование в сумме 19,96 млрд руб., в 2022 г. – 18,44 млрд руб., и в 2023 г. – 17,5 млрд руб. Структура расходов предполагала направление 36,1 млрд руб. на обеспечение надежности и безопасности информсистем и инфраструктуры, 10,5 млрд руб. на снижение зависимости от иностранного оборудования и ПО, а также 6,2 млрд руб. на повышение удовлетворенности граждан госуслугами и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством.

На первом этапе создания ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», как ожидается, пройдет объединение существующих ГИС Минтруда, ПФР, ФСС и учреждений медико-социальной экспертизы. Далее на эту платформу планируется поэтапный перенос всех процессов назначения и предоставления мер социальной поддержки.

Дополнительные меры цифровизации соцподдержки

Как рассказал Михаил Мишустин в марте 2021 г., до конца года в России будет запущен эксперимент по назначению ряда социальных выплат без предварительного предоставления заявления на получение таких пособий. Проведением эксперимента займется ПФР, он пройдет в семи российских регионах. В 2021 г. в России также заработает новый единый контакт-центр, обратившись в который россияне смогут проконсультироваться по федеральным мерам соцподдержки.

До конца 2021 г., по словам премьера, планируется внесение изменений в работу портала госуслуг в части оформления определенных пособий. В частности, все опекуны и законные представители, проживающие во всех регионах России, получат возможность оформлять пособия на своих подопечных через «Госуслуги» без необходимости личного присутствия и без бумажных документов.

Кроме того, увеличится число дистанционных сервисов и для инвалидов, будут расширены возможности упрощенного использования материнского капитала, который можно будет напрямую направлять через банковское приложение не только на погашение ипотеки, но и на оплату обучения.