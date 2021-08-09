Водителей такси и каршеринга в России будут распознавать по биометрии

Биометрия для водителей

Власти намерены внести идентификацию водителей такси и каршеринга в список случаев осуществления сбора и обработки биометрических персональных данных для идентификации и аутентификации в инфосистемах организаций. Соответствующий проект постановления Правительства России, разработанный в Минцифры, опубликован 7 августа 2021 г. на портале проектов нормативно-правовых актов regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Помимо такси и каршеринга, документом также предлагается внести в список случаев использования биометрии в системах контроля доступа физлиц на территорию организаций и идентификации участников собраний сообществ.

Единая биометрическая система (ЕБС) используется для удаленной идентификации и аутентификации клиентов российских банков с 1 июля 2018 г. После выхода приказа Минцифры №624 «Об утверждении перечня угроз безопасности, актуальных при идентификации заявителя – физического лица…» от 26 ноября 2020 г. сервисы удаленной идентификации через ЕБС также доступны для некредитных финансовых организаций и компаний из других секторов экономики. С 1 января 2021 г. к ЕБС наряду с банками подключились страховые компании.

Публичное обсуждение проекта Постановления продлится до 2 сентября 2021 г. Предполагается, что положения документа в случае его принятия вступят в силу с 1 января 2022 г.

Актуализация случаев использования биометрии

Предлагаемые документом поправки принимаются в соответствии с абзацами 29 и 30 подпункта «ф» п. 2 ст. 3 федерального закона № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2020 г., которыми в настоящее время регулируется сбор и использование биометрии физических лиц в России.



Биометрия будет использоваться для идентификации водителей такси и каршеринга

В документе уточняется, что речь идет о идентификации «водителей легкового такси», а также «водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)».

Биометрию также будет разрешено использовать для осуществления «прохода на территорию организаций, организаций финансового рынка посредством системы контроля и управления доступом на территории данных организаций» и подтверждения личности при участии «в собрании участников гражданско-правового сообщества», отмечается в документе.

Использование новых сценариев разрешается в инфосистемах организаций, в том числе, финансовых, где есть системы идентификации или аутентификации с использованием персональной биометрии, организациями (кроме финансовых), индивидуальными предпринимателями «для идентификации либо идентификации и аутентификации физического лица, выразившего согласие на их проведение».

Сегодняшние возможности ЕБС

Создание российской ЕБС для удаленной идентификации клиентов банков стартовало в 2016 г. по инициативе Центробанка и Минкомсвязи (ныне Минцифры). Первые тесты системы начались в декабре 2017 г. в банках. Официальный запуск ЕБС состоялся 1 июля 2018 г., но еще в марте 2018 г., как отмечал CNews, оператором ЕБС, был назначен «Ростелеком».

С 26 ноября 2020 г. удаленная идентификация через ЕБС стала доступна некредитным финансовых организациям и компаниям других секторов экономики. С 1 января 2021 г. к ЕБС подключились страховые компании. В будущем планируется подключение компаний из сферы телекома, ритейла и др.

На конец 2020 г. в ЕБС содержались образцы данных 160 тыс. пользователей. Пользователями биометрии из ЕБС пока что преимущественно также являются банки. Согласно федеральному закону №479-ФЗ от 29 декабря 2020 г., к 1 января 2022 г. все банки с универсальной лицензией, имеющие приложения для работы с физическими лицами, должны реализовать возможность оказания услуг для новых клиентов (открытие счета и вклада или получение кредита) в дистанционном канале, с использованием ЕСИА и Единой биометрической системы.

В середине февраля 2021 г. CNews сообщил о планах создания федерального реестра с перечнем госорганов, финансовых и иных организаций, индивидуальных предпринимателей (ИП) и нотариусов, использующих ЕБС. Оператором реестра участников ЕБС, как и оператором самой системы, планируется назначить «Ростелеком». Участнику реестра одно обращение за биометрией в ЕБС обойдется в 200 руб.

В начале марта 2021 г. CNews рассказал о том, что власти рассматривают различные варианты стимулирования сбора биометрических данных граждан с планами собрать биометрию у 70 млн россиян в ближайшие два года, то есть, почти уравнять их число с числом подтвержденных профилей на портале госуслуг.

В апреле 2021 г. стало известно о том, что Сбербанк и «Ростелеком» создают совместную компанию под названием «Цифровые технологии идентификации» для роста сбора биометрии россиян. Деятельность совместного предприятия будет нацелена на разработку и внедрение технологий идентификации в различных отраслях экономики, в том числе в части перевода сервисов и услуг в электронный вид.

В начале августа 2021 г. CNews рассказал о том, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал подготовленные Минцифры правила работы с биометрией. Согласно проекту ведомства, сбор и использование биометрии будут доступны компаниям с капиталом не менее 500 млн руб. и долей иностранного участия не более 49%. Если новые правила примут, пострадают такие компании как «Яндекс», Avito и Airbnb, так как не смогут проводить верификацию людей по сканам документов.