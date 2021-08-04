В «М.Видео» искусственный интеллект назначает персональную цену для каждого покупателя

В сети «М.Видео» заработал искусственный интеллект, подсчитывающий индивидуальную скидку для каждого покупателя. Итоговая цена, с учетом всех возможных способов ее снижения, будет видна на странице с нужным товаром в мобильном приложении компании, плюс ее смогут назвать консультанты в офлайн-магазинах. В ближайшее время новый алгоритм встроят и в веб-сайт.

Интеллектуальная скидка

Российский ритейлер «М.Видео» (входит в группу «М.Видео-Эльдорадо») внедрил алгоритмы искусственного интеллекта для расчета персонализированных скидок для каждого покупателя. Представители «М.Видео» сообщили CNews, что эта технология позволяет клиенту гарантированно купить интересующий его товар по сниженной цене.

Для определения размера скидки новый искусственный интеллект «М.Видео» использует несколько параметров. Основные из них – это история всех предыдущих покупок конкретного пользователя и количество накопленных им бонусных баллов.

За счет нового алгоритма пользователь будет видеть возможную итоговую стоимость нужного ему товара после первого же открытия страницы с его описанием. На нее также будут влиять и действующие в сети акции.

Скидки пока не для всех

Опробовать возможности нового искусственного интеллекта «М.Видео» в режиме онлайн на момент публикации материала могли не все пользователи. Алгоритмы встроены пока лишь в фирменное приложение сети, и для их работы необходима авторизация.

«М.Видео» все чаще и чаще использует нейросети для улучшения сервиса

Другими словами, для получения персонализированной скидки нужно будет воспользоваться смартфоном или планшетным компьютером. Попытка сделать это через сайт, зайдя на него через браузер на ПК или мобильном устройстве успехом не увенчается.

Расчет скидки с использованием искусственного интеллекта «М.Видео» внедрит в свой сайт позже. На запрос CNews о сроках представители «М.Видео» сообщили, что новая функция появится на сайте в течение одного-двух месяцев. По их словам, сейчас данная механика находится на стадии «пилота».

Дополнительно алгоритм встроен и в приложение для консультантов «М.Видео». За счет этого они могут предложить индивидуальную скидку покупателям, выбирающим товар не через приложение, а в обычном офлайн-магазине.

Цели «М.Видео»

Как сообщили CNews представители «М.Видео», внедрение алгоритмов подбора персонализированных скидок нацелено в первую очередь на удержание покупателей. «Механика позволяет нам увеличить базу авторизованных клиентов и перевести их на платформу OneRetail. Это не только увеличивает лояльность, но и частоту взаимодействия с нами, что в свою очередь влияет на рост среднего чека и частоту покупок», – сказала CNews управляющий директор блока OneRetail группы «М.Видео-Эльдорадо» Дагмара Иванова.

За счет внедрения персонализированных скидок конверсия в мобильном приложении, по утверждению представителей «М.Видео», выросла в полтора раза. Интерес пользователей к совершению покупок через приложение «М.Видео», согласно статистике сети, действительно растет. По итогам II квартала 2021 г. продажи через нее подскочили в 3,3 раза год к году и достигли 52,1 млрд руб. На мобильную платформу за отчетный период пришлось 64% общих онлайн-продаж «М.Видео».

Как искусственный интеллект стал помощником «М.Видео»

Сеть «М.Видео» внедряет алгоритмы искусственного интеллекта в различные аспекты своей деятельности. К примеру, в конце июля 2021 г. она запустила нейросеть для помощи продавцам-консультантам, которая в перспективе может полностью заменить их.

Нейросеть используется для ответов на вопросы покупателей и делает это быстрее консультантов. По подсчетам «М.Видео», поиск ответа на нестандартные вопросы занимает у них от 15 минут до нескольких часов, тогда как искусственный интеллект справляется за несколько секунд.

Представители «М.Видео» сообщили CNews, что нейросеть обрабатывает 50% запросов пользователей в полностью автоматическом режиме. Она интегрирована корпоративные чат-боты Telegram и Viber.

После получения запроса пользователя чат-бот запускает диалоговую сессию, анализирует вопрос и ищет ответ в загруженной базе знаний. Если вероятность верного ответа выше 80%, система отвечает, в противном случае происходит перевод запроса на специалистов службы поддержки клиентов. Вопросы, на которые нейросеть пока не в состоянии ответить самостоятельно, попадают в интерфейс оператора, при этом система предлагает ему на выбор минимум три наиболее подходящих варианта ответа. Сотрудник поддержки выбирает подходящий из них или готовит иной вариант ответа. Его выбор напрямую влияет на обучение нейросети.

В марте 2021 г. «М.Видео» внедрила в своих магазинах систему видеоаналитики на базе искусственного интеллекта. Эта система разработана дата-офисом «М.Видео-Эльдорадо». Данные с IP-камер магазина обрабатываются нейронной сетью на основе YOLO – решения для детекции множественных объектов на изображении. Для обработки видеопотока используются облачные решения и инфраструктура на основе Raspberry. Интеллектуальное решение по заданным параметрам в режиме реального времени анализирует поток данных из магазина, может отличить сотрудников от посетителей, а затем «накладывает» данные о местоположении людей на план магазина.

Искусственный интеллект также помогает «М.Видео» улучшать финансовые показатели. Например, представитель сети в рамках выступления на CNews Forum 2018 сообщил, что внедрение на сайте умных сервисов на разных этапах выбора товара охарактеризовалось приростом выручки на 20% в среднем от одного посещения клиентом ресурса.