CNews Analytics: провайдеры услуг ЦОД обещают удвоение

Согласно данным исследования CNews Analytics, российский рынок коммерческих дата-центров переживает бум. При этом в финансовом выражении он растет быстрее, чем «в стойках», и в ближайшие годы операторы обещают вводить в строй не менее 10 тыс. новых стоек в год. Дополнительными факторами, которые подогревают интерес к этому направлению, оказались карантин, а также инициативы регулятора по стимулированию отечественной ЦОД-индустрии.

Емкость дата-центров лидеров рынка дата-центров выросла на 12%

Согласно новому исследованию CNews Analytics «Рынок ЦОД 2021», в 2020 г. совокупная емкость 30 крупнейших российских коммерческих провайдеров услуг дата-центров выросла на 4478 стоек (на 12% по сравнению с аналогичным показателем 2019 г.) — до 40992. Общая мощность, подведенная ко всем площадкам, учтенным в исследовании, за прошедший год увеличилась на 38%, с 399 до 534 МВт. Увеличение среднего энергопотребления на стойку эксперты связывают с ростом сложности задач, регаемых дата-центрами.

Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2020

№ 2020 № 2019 Название компании Количество стоек Совокупная площадь машинных залов, кв. м. Совокупная подведенная мощность ко всем ЦОД, МВт Количество ЦОД 1 1 Ростелеком 13 170 29 858 145,7 31 2 2 IXcellerate 3 415 н/д 26,7 4 3 6 Selectel 3 028 8 850 30 6 4 3 DataPro 2 800 н/д 27,5 2 5 4 МТС (ЦОД «Авантаж») 2 240 6 400 20 1 Источник: CNews Analytics, 2021

Лидером со значительным отрывом от конкурентов остается компания «Ростелеком-ЦОД», на которую приходится почти треть всех стойко-мест, учтенных в рейтинге (13170). Вторую строчку сохранила за собой компания IXcellerate (3415 стоек). На третью позицию поднялся Selectel (3028 стойки), в 1,5 раза увеличивший свои ресурсы за счет ввода в строй новых мощностей. С полным рейтингом можно ознакомиться в обзоре «Рынок ЦОД 2021».

Удвоение за 4 года

Если в 2020 г. было введено в строй около 4,5 тыс. новых стоек, то в 2021 г. провайдеры обещают превзойти данный показатель почти в 3 раза, предоставив в распоряжение своих клиентов 12,6 тыс. новых стойко-мест. Наиболее амбициозные планы анонсировала компания DataPro (3520 стоек). «Ростелеком» намерен ввести в строй 2458 новых стойко-мест, также в тройку лидеров по запускам входит компания IXcellerate (1700 стоек).

Высокие темпы развития коммерческого рынка ЦОД сохранятся и в более долгосрочной перспективе (2022-2024 гг.). В общей сложности крупнейшие провайдеры анонсировали планы по запуску более 40 тыс. новых стойко-мест к 2025 г. Таким образом, за 4 года объем предложения должен удвоиться.

Фото: ru.depositphotos.com В 2020 г. совокупная емкость 30 крупнейших российских коммерческих провайдеров услуг дата-центров выросла на 12%

Бурное развитие ЦОД-строения в сегменте коммерческих площадок имеет несколько причин. Первая — цифровизация и лавинообразный рост данных, которые необходимо где-то хранить. Вторая — распространение облачной модели потребления ИТ, при которой предприятия отказываются от развития собственной инфраструктуры, чтобы сосредоточиться на профильных для себя задачах. Третья — переход на удаленную работу во время пандемии, что привело к спросу на услуги облачных ЦОД. Четвертый фактор — политика регуляторов: среди последних инициатив в этой области необходимо отметить планы по запрету на строительство государственными учреждениями собственных ЦОД без «надлежащего обоснования».

Рост спроса на услуги дата-центров подтверждают финансовые результаты деятельности крупнейших коммерческих площадок. Совокупная выручка российских ЦОД-провайдеров в 2020 г., согласно оценке CNews, выросла до ₽44 млрд, рост по сравнению с предыдущим годом составил около 30%.

Выручка крупнейших российских провайдеров услуг ЦОД в 2019-2020 гг.

№2020 №2019 Название компании Выручка в 2020 г., с НДС, ₽тыс. Выручка в 2019 г., с НДС, ₽тыс. Динамика 2019/2020, % 1 1 Ростелеком 17 674 800 12 992 400 36,0% 2 3 Selectel 4 018 102 2 802 025 43,4% 3 2 Крок 3 900 919 2 974 697 31,1% 4 8 IXcellerate 2 182 583 1 046 286 108,6% 5 4 ТрастИнфо 1 829 800 1 811 000 1,0% Источник: CNews Analytics, 2021

При этом рост выручки опережает прирост емкости рынка в стойках. Из-за этого доходность в расчете на одну стойку растет: если в 2019 г. каждое стойко-место приносило владельцу ЦОД в среднем ₽924 тыс., то в 2020 г. этот показатель вырос до ₽1,08 млн (+17%).

Подробнее читайте в новом обзоре CNews «Рынок ЦОД 2021».